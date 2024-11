Conoce al nuevo equipo de Donald Trump para el Medio Oriente

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, está empezando rápidamente en términos de nombramientos para posiciones clave. Esto contrasta con cuando ganó en 2016, cuando tomó tiempo llenar algunas de estas mismas posiciones. Hay una sensación de que esta vez las cosas son diferentes y que el equipo de Trump estaba listo para los meses posteriores a las elecciones. Esto ayudará a dar forma a una doctrina de Trump para la región y el mundo en los próximos meses.

Las primeras designaciones de Trump para posiciones clave, como un nuevo embajador ante la ONU e Israel, así como el asesor de seguridad nacional entrante y el enviado especial para Oriente Medio, son todos desarrollos positivos en términos de formar un equipo que apoyará a Israel y también será fuerte frente a adversarios como Irán.

Además, el equipo entrante comprende las luchas actuales que están remodelando el orden mundial, del cual Oriente Medio sigue siendo un centro. Eso significa la forma en que Rusia, China e Irán trabajan en contra de Occidente. El ataque del 7 de octubre por parte de Hamas fue parte de este intento de cambiar el orden mundial. Irán es respaldado por Irán y Rusia; es acogido por Qatar y también respaldado por Turquía, dos aliados de Estados Unidos. La decisión de los aliados de Estados Unidos de apostar por Hamas es preocupante y la administración entrante tendrá que abordar este problema.

La decisión de nombrar a miembros clave del gabinete entrante y también a otros cargos importantes a nivel global y regional resolverá algunas preocupaciones y también llevará a la sensación de que la transición de la administración Biden a la administración Trump puede ocurrir de manera fluida. Aunque la administración entrante difiere en decisiones políticas clave de la anterior, habrá cierta coherencia.

¿Qué significa esto para Oriente Medio? El 12 de noviembre, Trump nombró a Steven Witkoff como Enviado Especial para Oriente Medio. "El presidente electo Donald Trump anunció el martes que nombrará al inversor inmobiliario y filántropo Steven Witkoff como enviado especial para Oriente Medio," informó Político. Trump dijo que Witkoff sería una voz por la paz en la región.

El embajador entrante de EEUU en Israel, Mike Huckabee, habla durante una rueda de prensa en el hotel Waldorf Astoria, en Jerusalén, el 19 de agosto de 2015. (credit: YONATAN SINDEL/FLASH90)

El 12 de noviembre, Trump también nombró al exgobernador de Arkansas Mike Huckabee como el próximo embajador de Estados Unidos en Israel. "Mike ha sido un gran servidor público, gobernador y líder en la fe durante muchos años. Él ama a Israel y al pueblo de Israel, y del mismo modo, el pueblo de Israel lo ama", dijo Trump. Trump también dijo que el nuevo embajador trabajaría hacia la paz.

Trump también nominó a Pete Hegseth para ser el próximo Secretario de Defensa. "Pete ha pasado toda su vida como Guerrero para las Tropas y para el País. Pete es fuerte, inteligente y un verdadero creyente en América Primero. Con Pete al mando, los enemigos de América están avisados - Nuestro Ejército será Grande de Nuevo, y América nunca retrocederá", escribió Trump en un comunicado. Hegseth, autor y presentador en Fox News, sirvió en Iraq y Afganistán.

Citas el mismo día

El mismo día, Trump anunció que designaría a John Ratcliffe, el ex Director de Inteligencia Nacional, como el próximo Director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Otro nombramiento clave es Mike Waltz como Asesor de Seguridad Nacional. "Mike es el primer Boina Verde en ser elegido para el Congreso y ha servido anteriormente en la Casa Blanca y el Pentágono. Mike estuvo en las Fuerzas Especiales del Ejército durante 27 años, donde fue desplegado múltiples veces en combate", publicó Trump en un comunicado. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

El 11 de noviembre, Trump también nominó a Elise Stefanik como la próxima Embajadora de Estados Unidos ante la ONU. "Elise es miembro sénior del Comité de Servicios Armados de la Cámara y del Comité de Inteligencia de la Cámara, y lideró la lucha contra el antisemitismo en los campus universitarios", añadió Trump en un comunicado.

Las citas hasta ahora indican un equipo sólido que será duro con Irán y también fuerte en el trato con otros adversarios de EE. UU. Muchos de estos nombramientos también son vistos como muy pro-Israel y profundamente solidarios con las luchas de Israel contra Hamás, Hezbollah y otros enemigos.

Por ejemplo, Sefanik publicó en X el 12 de noviembre que eran 402 días de cautiverio para los rehenes en Gaza. "Han pasado 402 días desde que los terroristas de Hamás secuestraron a civiles inocentes durante el bárbaro ataque del 7 de octubre en Israel. Hay más de 100 personas aún siendo retenidas como rehenes en Gaza, incluidos SIETE estadounidenses. DEBEMOS traerlos a casa ahora". Su recordatorio de que hay siete estadounidenses retenidos en Gaza contrasta con la actual administración, que parece mencionar raramente a los rehenes o a los estadounidenses retenidos en Gaza.

Huckabee escribió en X que "ha sido un día increíble" después de que le pidieran servir como embajador. Dijo que había estado visitando Israel "desde 1973 cuando era adolescente. Será un privilegio servir a mi país y a mi Presidente en este cargo". Mientras tanto, el Instituto Hudson publicó una nota de felicitación para Waltz. "¡Felicidades al Representante Michael Waltz por ser nombrado asesor de seguridad nacional del presidente electo Trump! En el Congreso, el Representante Waltz ha trabajado incansablemente para contrarrestar los esfuerzos de espionaje de China, Rusia e Irán y fortalecer el arsenal de democracia de Estados Unidos". Waltz también es miembro de la Cáucaso Kurdos en el Congreso, lo que significa que está al tanto de temas importantes relacionados con los kurdos en Medio Oriente.

El tema de los kurdos es importante. El nuevo Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, mencionó a los kurdos en su declaración al asumir su nuevo cargo. La Región del Kurdistán de Irak, una región autónoma, quiere ver el apoyo de Estados Unidos en los próximos años. La región enfrenta amenazas de Irán y también quiere ver asegurada su seguridad financiera y otros problemas.

Además, Estados Unidos tiene fuerzas en Siria trabajando con las Fuerzas Democráticas Sirias para combatir a ISIS. Esta campaña está en curso, y las FDS son una fuerza asociada clave. Las FDS son una fuerza que incluye a muchos kurdos, y la región que supervisan es donde vive la minoría kurda en Siria. Los kurdos fueron socios clave en la guerra contra ISIS. Tener miembros del nuevo gobierno que entiendan la importancia de asociarse con los kurdos es crucial. La región del Kurdistán de Irak, por ejemplo, actúa como una región estratégica que se encuentra en una encrucijada entre Irán y Turquía.

El equipo entrante de Trump contrastará con algunos de los que actualmente sirven y los que han servido anteriormente en roles clave en la región. Por ejemplo, el equipo actual de Biden incluye a Amos Hochstein, quien impulsó el acuerdo marítimo entre Israel y Líbano en 2022. Este acuerdo no trajo estabilidad, sino que llevó a Hezbollah a pensar que Israel era débil y que Estados Unidos presionaría a Israel para apaciguar a Hezbollah.

Será importante centrarse en lo que sucede con otros miembros clave del equipo de Biden, como Brett McGurk. Él se desempeña como subasesor de Biden y en el Consejo de Seguridad Nacional como coordinador para el Medio Oriente y el Norte de África. Trabajó en la administración de Obama y en la primera administración de Trump como coordinador de esfuerzos contra el ISIS. Renunció en 2018 por la decisión de Trump de retirarse de Siria, pero regresó en un rol diferente cuando Biden asumió el cargo.