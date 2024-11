"Qatar está reteniendo a nuestros rehenes tanto como lo hace Hamas", dice ex miembro de la Kneset

Qatar desempeña un papel destructivo en el conflicto israelí-palestino, dijo la científica política israelí y ex miembro de la Kneset, Dra. Einat Wilf, en una entrevista con el Jerusalem Post.

En la entrevista, Wilf argumentó que a través de su apoyo a Hamas y su debilitamiento de Israel, Qatar representa una gran amenaza para la estabilidad regional.

Wilf comenzó afirmando que, contrario a la percepción de que Qatar es solo un mediador, "Qatar no es nuestro amigo. Qatar y Hamas son lo mismo".

Ella enfatizó que Qatar ha proporcionado a Hamas los medios económicos, materiales y morales para construir el ejército que invadió Israel el 7 de octubre y cometió la masacre, al mismo tiempo que mantiene al grupo en el poder en Gaza.

"A pesar de la infraestructura terrorista destruida y de los numerosos militantes muertos, Hamas aún no ha pagado un alto precio por la masacre que cometieron", agregó Wilf. "Cualquier túnel o capacidad militar destruida será rápidamente reparado por Qatar, quien está interesado en mantenerlos en el poder en Gaza".

Esta dinámica, explicó, ha impedido que Hamas sienta verdaderamente las consecuencias de sus acciones. "Mientras Hamas siga en el poder en Gaza, no hemos logrado nada, y seguirá aterrorizando a nuestros ciudadanos."

Wilf también habló sobre los esfuerzos más amplios de Qatar para socavar a Israel a través de su medio de comunicación estatal Al Jazeera. "Al Jazeera es una parte crucial del arsenal de Qatar contra la existencia política de Israel. El canal es citado de manera desproporcionada por los medios de comunicación estadounidenses, lo que le otorga un impacto desproporcionado, como lo demuestran los estudios."

Wilf continuó: "Lo que descubrió Qatar es que el antisemitismo es una gran manera de hablar tanto con la izquierda como con la derecha, y por eso es un elemento central en Al-Jazeera.

La suposición de que la red es citada a pesar de su antisemitismo no es cierta. Es exactamente lo contrario; es decir, la citan debido a su antisemitismo.

Lo que Qatar, a través de Al Jazeera, está regalando al Occidente es la capacidad de citar su antisemitismo sin ser responsables de él. Es decir, si Al Jazeera trae mentiras y citas, entonces aparentemente, todo tipo de redes estadounidenses y británicas pueden decir que solo citaron a la supuesta red 'seria'. Es su forma de externalizar el antisemitismo."

Cuando se le preguntó qué errores cometió Israel en relación con Qatar, Wilf responde decididamente. "Obviamente, el error principal que cometió Israel es pensar que el simple hecho de que hablen con nosotros significa que son nuestros amigos.

Son un estado enemigo, y simplemente les dimos la carretera real hasta nuestra frontera. La historia de las maletas de dinero lo dice todo.

Israel, desde el Primer Ministro hasta todo el establecimiento de seguridad, trajo a Qatar y permitió que Qatar convirtiera a Hamas en un ejército que amenazaba nuestra existencia, un verdadero peligro existencial".

‘Qatar sostiene a nuestros rehenes’

Cuando se le pide hablar sobre el tema de los rehenes, Wilf está especialmente conmocionada, denunciando firmemente la mera normalización de la idea de que esto es incluso un tema negociable.

"Como si secuestrar a familias inocentes de sus camas en una mañana de sábado fuera algo negociable", comentó, dirigiendo sus críticas tanto a Israel como a Estados Unidos.

"Los qataríes llaman a Blinken para hablar sobre negociaciones para traer de vuelta a un bebé de los túneles que ayudaron a construir, y en lugar de colgar el teléfono en su cara y reprenderlos por no presionar a Hamas para dejar ir a estos civiles inocentes, Estados Unidos acepta el papel de Qatar como ‘mediador’, lo que solo fortalece la posición de Hamas. Y todo esto se hace bajo la apariencia de la legítima pero tonta legitimidad israelí".

En lugar de negociar, la Dra. Wilf argumentó que Israel debería haber tomado una posición firme y aplicar la máxima presión sobre Qatar para cortar los lazos con Hamas.

"Desde el principio, deberíamos haber dicho que Qatar es el enemigo, no el mediador. Los rehenes están siendo retenidos tanto por Qatar como por Hamas", afirmó.

La ex miembro de la Knesset lamentó el fracaso de Israel al no movilizar la opinión internacional contra Doha, lo que ella creía que habría ayudado a traer de vuelta a los rehenes más pronto.

"Ingenuamente le dimos a Qatar la oportunidad de presentarse como un intermediario honesto y misericordioso, cuando de hecho está financiando al grupo que retiene a nuestros ciudadanos como rehenes".

Cuando se le preguntó sobre el acuerdo mediado por Qatar hace casi un año, que trajo de vuelta a mujeres y niños, la Dra. Wilf comentó firmemente.

"La gente puede ver esto como evidencia de que Qatar ha hecho algo bueno. Pero no. Lo que hizo Qatar fue proteger a Hamas en este acuerdo, porque esos niños, familias, madres y mujeres ancianas que Hamas secuestró los obligaron a vivir bajo una enorme presión de imagen, y lo mismo hizo Qatar".

Los líderes musulmanes empezaron a salir y decir "esto no es Islam, el Islam no secuestra niñas pequeñas, el Islam no secuestra a mujeres mayores" y Qatar y Hamas también necesitan apoyo entre sus audiencias.

En lugar de que Israel aprovechara esas voces y comenzara una campaña diciendo "¿Quieren decirnos que esto no es Islam? Entonces que dejen a todos ir" - entramos en este 'acuerdo' y comenzamos a debatir cuántos terroristas deberíamos liberar y de qué acusaciones se enfrentan. Esto es lo que permite a Hamas continuar con las mismas demandas que tenían el 8 de octubre de 2023”.

Wilf sostiene que el primer acuerdo realmente liberó a Hamas de la enorme presión relacionada con su imagen y logística.

"Y además, como resultado de este acuerdo, comenzamos a proporcionar suministros regulares que mantienen a Hamas en el poder desde entonces", agregó.

Entonces, ¿qué se podría haber hecho realmente de manera diferente? Según Wilf, "En lugar de incitar contra las familias de los rehenes, el gobierno israelí debería haberlas abrazado desde el principio. Explicarles valientemente que no hay posibilidad de volver a las demandas de Hamas del 7 de octubre y colaborar con ellos para aplicar presión sobre Qatar”.

Wilf continuó apasionadamente: "El gobierno debería haberle dicho a las familias: 'Para liberar a sus seres queridos, necesitamos su ayuda. Necesitamos crear una ecuación que sea razonable y, para eso, necesitamos aplicar presión en torno a la imagen de Qatar'. Deberían haber enviado a las familias a capitales occidentales, alojarlas en hoteles, y hacer que las embajadas israelíes locales se aseguraran de que hubiera turnos de vigilancia las 24 horas del día frente a las embajadas y consulados de Qatar en todo el mundo, con fotos de los rehenes".

"Por cierto, sé por diversas fuentes que los embajadores de Qatar en diferentes países intentan presentarse como muy amables con las familias de los rehenes y hacer que las familias piensen que Qatar es amable con ellos.

No entienden que son amables con ellos solo para que las familias no se pongan en la acera opuesta y protesten frente a ellos", comentó Wilf, agregando que en su opinión, las familias de los rehenes tienen lo más importante: "la capacidad de perjudicar a Qatar en términos de su imagen, que es lo más importante para ellos", como ella lo expresó.

Desde la UNRWA hasta Doha

Para Wilf, hay muchos paralelos entre su trabajo en el tema de la UNRWA y su 'perpetuación deliberada del problema de los refugiados', como ella lo llamó, y el papel de Qatar a los ojos de Israel.

"Siento que hay una continuidad natural entre mi trabajo en la UNRWA y mi enfoque en Qatar. En ambos casos, estoy tratando de explicar que lo que todos piensan que es 'tan bueno' y una supuesta parte del orden mundial desde tiempos inmemoriales, en realidad es un desastre y una gran amenaza para Israel."

Wilf argumentó que al igual que Israel ha dado legitimidad a la narrativa de la UNRWA en torno al "derecho de retorno" de los refugiados palestinos, también ha legitimado el papel de Qatar como mediador.

"Si Israel ve a Qatar como un factor positivo, entonces ¿por qué alguien más pensaría diferente? Si nosotros, que estamos tratando de liberar a los rehenes, oficialmente vemos a Qatar como un jugador 'positivo', y también aceptamos las reglas de que no dañaremos a los líderes de Hamas mientras estén en Qatar, entonces les estamos dando una legitimidad enorme", comentó.

Ahora, Wilf tiene la esperanza de que Israel despierte y aproveche las oportunidades para contrarrestar los esfuerzos antiisraelíes de Qatar.

"Deberíamos aprovechar esta próxima administración de Trump, con todas sus prometedoras designaciones, y presionar para que Qatar no tenga el estatus de aliado de la OTAN, no albergue la base militar de EE. UU., y no pueda financiar universidades y planes de estudio de K-12. Esto sería amenazar a Doha donde más les duele."

Al preguntarle sobre qué pueden hacer los israelíes en el contexto de Qatar, Wilf enfatizó la necesidad de movilizar la opinión pública, tanto a nivel nacional como internacional.

"Escribe a tus miembros del Knesset, plantea este tema en cada plataforma en la que estés activo. Pregunta a cualquier tomador de decisiones: '¿Por qué no estás haciendo nada sobre Qatar?' Gradualmente, este discurso se irá construyendo. Cuanto más podamos seguir hablando de esto, especialmente en el contexto de las familias de rehenes, mejor."

Wilf argumentó que esta presión pública podría ser el catalizador del cambio, inspirándose en la reciente ley aprobada por el Knesset para cerrar las oficinas de la UNRWA en Israel a pesar de la feroz presión internacional, lo que llevó a la procrastinación interna a nivel gubernamental.

"El público se está dando cuenta de quiénes son los verdaderos enemigos y con quiénes no deberíamos cooperar, y ahora nos encontramos en un momento dramático en el que nuestras instituciones están cada vez menos desconectadas de lo que siente el público."

Finalmente, Wilf hizo hincapié en la urgencia de abordar la amenaza de Qatar. "Mientras Qatar siga permitiendo a Hamas y apuntalando su control en Gaza, seguiremos atrapados en un ciclo de violencia e inestabilidad. No podemos permitirnos ignorar este problema por más tiempo."