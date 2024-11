Trump planea llevar a Irán a la bancarrota con políticas de 'máxima presión'

La administración del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se está preparando para restablecer su estrategia de "máxima presión" contra Irán, apuntando a la estabilidad económica de Teherán y su capacidad para apoyar a sus proxies militantes y el desarrollo nuclear, informó The Financial Times el sábado, citando fuentes cercanas al equipo de transición.

Las fuentes revelaron que la administración planea imponer sanciones más estrictas, especialmente en las exportaciones de petróleo de Irán, que sirven como una fuente de ingresos crítica.

Se espera que las sanciones puedan reducir drásticamente las exportaciones de petróleo iraníes, que actualmente superan los 1,5 millones de barriles por día, frente a un mínimo de 400,000 barriles por día en 2020. Los expertos sugieren que estas medidas impactarían gravemente a la economía de Irán. Bob McNally, un consultor energético y exasesor presidencial de EE. UU., indicó que reducir las exportaciones a una fracción de los niveles actuales dejaría a Irán en una posición económica mucho peor que durante el primer mandato de Trump, según informó Financial Times. El principal negociador nuclear de Irán, Abbas Araqchi, asiste a una reunión de la Comisión Conjunta del JCPOA en Viena, Austria, 28 de junio de 2019 (credit: REUTERS/LEONHARD FOEGER/FILE PHOTO)

Según el informe, la estrategia renovada tiene como objetivo llevar a Irán de vuelta a la mesa de negociaciones para un acuerdo nuclear integral. Según el equipo de transición de Trump, el enfoque implica debilitar los recursos financieros de Irán para forzar a su liderazgo a entablar conversaciones.

Sin embargo, expertos citados en el informe expresaron escepticismo, señalando que es poco probable que Teherán acepte lo que se espera sean términos estrictos por parte de Estados Unidos. Financial Times destacó la declaración de campaña de Trump sobre Irán en septiembre, diciendo: "Tenemos que hacer un acuerdo porque las consecuencias son imposibles".

Los funcionarios iraníes ya han rechazado la posibilidad de reanudar las negociaciones bajo coerción. En una declaración publicada en X/Twitter a principios de esta semana, el Ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, advirtió que repetir la política de "máxima presión" resultaría en fracaso, como ocurrió durante el primer mandato de Trump.

Maximum Pressure 1.0' compelled 'Maximum Resistance' and ended in 'Maximum Defeat' for the US. The proof? One example: just compare Iran's peaceful nuclear program before and after the so-called 'Maximum Pressure' policy.Attempting 'Maximum Pressure 2.0' will only result in…