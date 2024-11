El frente sirio se intensifica rápidamente y sin previo aviso

Los ataques de Israel en Siria se han vuelto más frecuentes en los últimos días; el viernes, por segundo día consecutivo, Israel atacó el suburbio de Mezzeh en Damasco, según la agencia de noticias siria SANA.

El jueves, 15 personas murieron en el ataque israelí al suburbio y al barrio de Qadisiyah. Reuters había indicado que estas áreas en Damasco eran anteriormente las residencias de altos funcionarios de Hamas y la Yihad Islámica y ahora son utilizadas por representantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC) y Hezbolá.

Israel aún no ha comentado sobre el ataque reportado en Siria el viernes, pero dijo que apuntaba a objetivos militares y la sede de la Yihad Islámica el jueves.

Las FDI anunciaron un día antes que habían atacado cruces del régimen sirio en la frontera entre Siria y Líbano, que se utilizaban para transferir armas a Hezbolá.

En el comunicado, las FDI dijeron que en los últimos meses habían atacado extensamente el área para degradar la capacidad de Irán de transferir armas a través de Siria a Hezbolá en Líbano. El humo ondea sobre los suburbios del sur de Beirut, tras un ataque israelí, en medio de las hostilidades en curso entre Hezbolá y las fuerzas israelíes, visto desde Baabda, Líbano 15 de noviembre 2024. (credit: REUTERS/ADNAN ABIDI)

Las FDI explicaron que la operación tenía como objetivo reducir la capacidad de Hezbolá de dañar a Israel.

"El ataque a los cruces constituye un daño a las capacidades de la Unidad 4400 de Hezbolá", dijeron. "Esta unidad es responsable de transferir armas desde Irán a través de Siria y de allí a Líbano, las cuales se utilizan para planificar actos terroristas contra las tropas de las FDI y el frente interno israelí".

Degradando la infraestructura de Hezbolá

Hace diez días, las FDI atacaron la infraestructura y activos pertenecientes a la sede de inteligencia de Hezbolá en Damasco.

La unidad, que opera de forma independiente, estaba directamente comandada por el jefe de inteligencia de Hezbolá, Husain Ali Hazzima, hasta que fue asesinado en Beirut hace un mes.

Las FDI anunciaron el viernes anterior que aviones de combate lanzaron una tercera ola de ataques en el barrio de Dahiyeh en Beirut. Las FDI afirman que antes del ataque se enviaron advertencias previas para evacuar a la población del área. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

La Fuerza Aérea Israelí también atacó un depósito de cohetes y 15 lanzaderas de cohetes en el sur de Líbano ese día, algunas de las cuales estaban listas para ser lanzadas.