Estrategia israelí al descubierto: Ahogar a Hezbolá hasta la sumisión

Las imágenes de edificios colapsando en el distrito de Dahieh en Beirut durante la última semana han subrayado la campaña en aumento de Israel contra Hezbolá y el esfuerzo decidido por cambiar el equilibrio de poder en Líbano.

La semana pasada en particular ha marcado una escalada significativa en los combates a lo largo de la frontera norte de Israel. Los analistas sugieren que a medida que avanzan las negociaciones sobre el arreglo de la frontera entre Líbano e Israel, ambas partes han intentado reclamar una ventaja simbólica.

Hezbolá ha intensificado sus ataques con cohetes, apuntando al área de la Bahía de Haifa y la Galilea Occidental para mantener la presión sobre Israel.

En respuesta, la Fuerza Aérea Israelí ha intensificado sus operaciones diurnas, golpeando profundamente en el barrio de Dahieh en Beirut, un bastión de Hezbolá.

Edificios de gran altura han sido demolidos durante los ataques aéreos israelíes en Líbano. El humo ondea sobre los suburbios del sur de Beirut tras un ataque israelí, en medio de las hostilidades en curso entre Hezbolá y las fuerzas israelíes, visto desde Baabda, Líbano 16 de noviembre 2024. (credit: REUTERS/THAIER AL-SUDANI)

La estrategia de Israel para degradar y humillar a Hezbolá

Mientras que Hezbolá ha buscado preservar unidades clave como sus fuerzas Radwan y mantener su posición como la fuerza militar dominante en Líbano, Israel ha dejado clara su estrategia de degradar las capacidades militares de Hezbolá y debilitar su estatura.

El enfoque en Dahieh ha sido fundamental, ya que el portavoz árabe de las FDI, el Coronel Avichay Adraee, se ha convertido en una figura prominente en Líbano, y sus advertencias previas a los ataques que llaman a la evacuación de civiles han sido ampliamente acatadas.

Aunque estas advertencias tienen como objetivo prevenir las bajas civiles, son percibidas como un desafío directo a la soberanía de Hezbolá, dañando aún más la imagen de la organización.

Los ataques implacables en Dahieh, capturados en imágenes dramáticas de rascacielos colapsando, han debilitado visiblemente la posición de Hezbolá. Los funcionarios israelíes creen que estas acciones obligarán al grupo a someterse.

En los próximos días, se espera que la Fuerza Aérea intensifique sus ataques contra los centros de mando e infraestructura restantes de Hezbolá. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

A medida que evoluciona el conflicto, el objetivo de Israel no es solo debilitar a Hezbolá, sino también remodelar la dinámica de poder en Líbano a largo plazo.

Hezbolá Bajo Presión

Hezbolá ha sufrido importantes pérdidas desde que comenzó el conflicto hace aproximadamente 50 días, con fuentes israelíes estimando que han muerto 2.250 operativos.

Las FDI han desmantelado las líneas defensivas de Hezbolá, han interrumpido sus redes logísticas y han eliminado gran parte de su estructura de mando.

A pesar de estos reveses, Hezbolá ha continuado con sus operaciones, aunque con un impacto disminuido.

El jueves, Hezbolá intentó intensificar su campaña lanzando cuatro drones hacia Israel.

Aunque los drones tienen un potencial destructivo limitado, crean una gran perturbación psicológica. Por ejemplo, un dron provocó que casi un millón de residentes, desde Nahariya hasta Haifa y los pueblos drusos en el Monte Carmelo, buscaran refugio. El dron finalmente impactó en la base de Eliakim, hiriendo a dos soldados israelíes.