El legado de Yasser Arafat: La muerte de la soberanía palestina

Yasser Arafat murió hace 20 años este mes - el 11 de noviembre de 2004 - a los 75 años. Nació en 1929 en El Cairo y fue activo en el activismo que llevó a la fundación del movimiento Fatah en 1959.

Fatah eventualmente se convirtió en una de las principales facciones palestinas que llevaron a la formación de la Autoridad Palestina en 1994.

Los años desde la muerte de Arafat han visto algunos cambios importantes para los palestinos. Pero en muchos sentidos, el fracaso de su causa en las últimas dos décadas es resultado de las decisiones de Arafat durante los 10 años que presidió la AP.

Seguramente este no era el legado que esperaba tener. Arafat probablemente pensó que estaba liderando a los palestinos hacia la soberanía estatal. BENJAMIN NETANYAHU, en su primer mandato como primer ministro, estrecha la mano del entonces jefe de la AP, Yasser Arafat, en la cumbre de paz de Oriente Medio celebrada en Wye River, Maryland, en 1998. Netanyahu, con la ayuda de terroristas palestinos, ayudó a echar por tierra los Acuerdos de Oslo (credit: REUTERS)

Revelando las fallas de Arafat

Tras la masacre del 7 de octubre, es improbable que tengan un estado, y es más probable que el futuro consista en un conflicto interminable que se intensifica y disminuye cada pocos años.

¿Qué salió mal? En primer lugar, muchas personas probablemente olvidan que han pasado dos décadas desde la muerte de Arafat, un testimonio de lo mucho que ha sido oscurecido por los eventos actuales.

Arafat una vez ejerció su influencia en esta región, reuniéndose con líderes, apareciendo en reuniones internacionales con su keffiyeh, a veces con gafas de sol incluso cuando era de día, o con un uniforme paramilitar, todo parte de una elección de estilo muy en línea con los años 1960 y 1970 que contribuyeron a formarlo.

Para destacar esa historia, Christiane Amanpour de CNN presentó recientemente este segmento: "20 años después de la muerte de Yasser Arafat, revisitamos su complejo legado, su impacto en la búsqueda palestina de un estado, cómo reaccionaron los líderes mundiales a su fallecimiento y qué significó para la paz".

¿Qué podemos concluir al mirar hacia atrás el legado de Arafat? Como se señaló anteriormente, su ascenso a la prominencia se produjo en el contexto de los años 1960 y 1970.

Arafat trató de canalizar el fervor por la "revolución" y la "lucha armada" en la región, esperando que la guerra de Argelia que obligó a los franceses a abandonar ese país para 1962 también tuviera repercusiones para los palestinos. Sin embargo, a diferencia de la Argelia francesa, los palestinos estaban divididos y ocupados en 1962 por los egipcios y jordanos.

Inicialmente, la guerra librada por los palestinos era contra la existencia de Israel, no contra la "ocupación", porque el movimiento nacional palestino era una herramienta de países como Egipto para desestabilizar a Israel. No estaba diseñado para "liberar" Jerusalén, porque en ese momento Jordania controlaba Jerusalén oriental y la Mezquita de Al-Aqsa.

Solo después de 1967 las cosas cambiaron, y Arafat y su movimiento adoptaron una nueva postura: afirmaban estar llevando a cabo una lucha contra Israel en Cisjordania y la Franja de Gaza.

Arafat había fundado Fatah a través de estudiantes y amigos que conoció en Kuwait y otros lugares entre la diáspora palestina. El movimiento logró más éxito después de 1967 cuando realmente estaba luchando contra Israel, como en los enfrentamientos en Karameh, Jordania, en 1968.

Desestabilizando el Medio Oriente

Arafat y sus hombres intentaron desestabilizar el Reino de Jordania, incluso amenazando su existencia en 1970 durante los enfrentamientos que llevaron a la Guerra Civil jordana.

Durante esa época, el líder de la Organización para la Liberación de Palestina, Arafat, emergió en la escena internacional. Apareció en fotos con gafas de sol durante el día, pareciendo más un jefe de cartel que un líder político. Pero este era el estilo de la época, por más ridículo, bufón y matón que parezca en retrospectiva.

Para 1974, Arafat estaba hablando en las Naciones Unidas. El 10 de noviembre de 1975, la Resolución 3379 de la Asamblea General de la ONU determinó que "el sionismo es una forma de racismo y discriminación racial".

Arafat parecía estar ganando, a pesar de que su movimiento había provocado una guerra en Jordania y también llevado a cabo la brutal masacre de las Olimpiadas de Múnich. Aparecieron libros elogiando a Arafat por su visión, como "Arafat: Terrorista o Pacificador" de Alan Hart. Cuando estaba en la escuela secundaria, mi profesor de estudios sociales, "Sr. P.", estaba entusiasmado con el libro. Lo leí unos años más tarde.

Para ese momento, Arafat y su movimiento no solo habían desestabilizado Jordania; después de mudarse a Líbano, también ayudaron a desestabilizar y destruir ese país, comenzando en 1976 con la Guerra Civil Libanesa.

Provocaron las invasiones israelíes de 1978 y 1982, y Israel permaneció en Líbano hasta 2000. Arafat dejó Beirut en 1982 para Túnez, llegando a Gaza en 1994 para su triunfal regreso a lo que él pensaba que sería un estado palestino en proceso de creación.

Si el ambiente de los años 60 convirtió a Arafat en un "ícono" paramilitar que llevaba gafas de sol y un keffiyeh, fue el fin de la Guerra Fría lo que lo convirtió en un líder real legitimado por la comunidad internacional.

Arafat regresó a los territorios palestinos el mismo año en que Sudáfrica tuvo sus primeras elecciones completas y libres con el fin del apartheid. En ese momento, la democracia estaba barriendo el mundo. El Muro de Berlín había desaparecido. Los conflictos estaban terminando en todo el mundo. Estados Unidos era un hegemon global presidiendo el nuevo orden mundial.

Hubo algunos indicios del fracaso que vendría, como el desastre de Black Hawk Down en 1993, el Genocidio de Ruanda, el atentado contra las Torres Khobar en Arabia Saudita y el ataque de Al-Qaeda a las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania.

Sin embargo, los años 90 dieron a los palestinos la oportunidad de crear un estado en construcción. En Gaza se construyó un aeropuerto internacional. En Abu Dis, los palestinos querían construir una capital provisional con vistas a Jerusalén.

Todo iba bien. En mayo de 2000, Israel se retiró del Líbano. Arafat tuvo la oportunidad de construir un estado. En cambio, eligió la guerra. Probablemente creía que la retirada de Israel del Líbano significaba que si se presionaba un poco más a Israel a través de la violencia, cedería.

En septiembre de 2000, apostó a que la visita de Ariel Sharon al Monte del Templo podría ser utilizada como chispa. Comenzaron los enfrentamientos en Gaza y se extendieron. Comenzó la Segunda Intifada.

Esto no fue como la Primera Intifada, que ayudó a traer a Arafat desde Túnez a Gaza y contribuyó a la creación de la Autoridad Palestina. Esto fue sangriento y, al igual que la masacre del 7 de octubre, llevó a un desastre para los palestinos.

Para 2002, Israel había vuelto a entrar en muchas ciudades palestinas. El aeropuerto en Gaza estaba en ruinas. Arafat murió en 2004. Ni siquiera llegó a vivir para ver la Desconexión de la Franja de Gaza en 2005.

Arafat dejó una Autoridad Palestina caótica y corrupta en manos de Mahmoud Abbas. Con la posibilidad de ganar a través de la Desconexión, Abbas se equivocó y permitió que Hamas ganara las elecciones palestinas. Luego permitió que Hamas expulsara a Fatah de Gaza.

Apoyado por las Fuerzas de Seguridad de la AP entrenadas por Estados Unidos, Abbas se mantuvo, pero su régimen era una estructura que envejecía lentamente. En Gaza, la ONU y ONGs se asociaron con Hamas; para 2012, los líderes de Hamas estaban en Doha, Catar, siendo preparados para cosas mayores.

Varias guerras después, Hamas estaba listo para llevar a cabo la masacre del 7 de octubre, cuyo objetivo era acabar con el concepto de dos estados para siempre y sumir a Israel en guerras interminables para que Hamas pudiera tomar el control de Cisjordania.

El fracaso de Arafat en cumplir una visión para los palestinos en esa estrecha ventana de oportunidad en la década de 1990 ha permitido que Hamas sea un impulsor del movimiento y los lleve al desastre.