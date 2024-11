Turquía no puede ser mediador de ningún acuerdo de rehenes

Turquía no puede convertirse en un mediador para un acuerdo de rehenes en Gaza, dijeron fuentes israelíes a The Jerusalem Post después de que KAN News informara que varios líderes de Hamas habían estado en Turquía.

"No tengo conocimiento de ninguna participación turca, y no creo que pueda haberla", dijo una fuente al Post. Catar, junto con Egipto, han sido los principales mediadores para un acuerdo para asegurar la liberación de los restantes 101 rehenes, con la ayuda de Estados Unidos.

Las conversaciones se han mantenido en gran parte congeladas desde que Hamas ejecutó a seis de los rehenes a finales de agosto, incluido el cautivo israelí-estadounidense Hersh Goldberg-Polin.

La reelección de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos el 5 de noviembre ha dificultado que los funcionarios de Biden tengan la influencia necesaria para llegar a un acuerdo, dado que el presidente Joe Biden está programado para dejar la Casa Blanca el 20 de enero.

La esperanza se avivó brevemente el mes pasado de que las negociaciones pudieran reanudarse tras el asesinato por parte de Israel del líder de Hamas en Gaza, Yahya Sinwar. El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, se reúne con Ismail Haniyeh, líder del grupo islamista palestino Hamás, en Estambul, Turquía, el 20 de abril de 2024. (credit: Murat Cetinmuhurdar/Turkish Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Hamas rechaza todas las ofertas

Funcionarios estadounidenses dijeron la semana pasada que Hamas había rechazado todas las ofertas, incluyendo un mini-acuerdo diseñado como una medida de construcción de confianza hacia uno más grande.

Más temprano en el día, el Ministro de Defensa Israel Katz sostuvo una consulta sobre los rehenes, con el Jefe de Estado Mayor de las FDI Herzl Halevi, el jefe del Mossad David Barnea, el jefe de Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) Ronen Bar, el Mayor General (ret.) Nitzan Alon, el Director General del Ministerio de Defensa Mayor General (ret.) Eyal Zamir, y el Coordinador de los Rehenes y el Desaparecido Brigadier General (ret.) Gal Hirsch.

El funcionario de Hamas Basem Naim dijo a Sky News durante el fin de semana que "estamos listos para liberar a todos estos israelíes capturados" si intercambiaban prisioneros de Hamas en cárceles israelíes.

El último acuerdo mediado fue en julio, pero desde entonces, no ha habido "ninguna propuesta seria", dijo Naim.

Hamas ha insistido en general en que Israel debe poner fin a la guerra y retirarse completamente de la Franja de Gaza antes de considerar un acuerdo. Israel ha insistido en que debe poder continuar su campaña militar. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

"Estamos listos de inmediato para un alto el fuego para poner fin a esta guerra y lograr un intercambio de prisioneros serio", dijo Naim. Catar, en respuesta, suspendió su participación en las negociaciones de rehenes hasta que Israel y Hamas estuvieran seriamente comprometidos con un acuerdo.

El Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, confirmó la semana pasada que Catar también ha pedido al liderazgo de Hamas que se vaya, una medida que EE.UU. ha buscado como táctica de presión para ayudar a forzar un acuerdo.

Catar había argumentado que su poder para mediar provenía de la presencia de Hamas en su país y no había reconocido públicamente que había pedido a Hamas que se fuera.

KAN News el lunes generó especulaciones sobre la participación de Turquía en la mediación cuando informó que algunos líderes de Hamas se habían trasladado a Turquía.

Una fuente diplomática turca desestimó el lunes informes sobre que Hamas había trasladado su oficina política a Turquía desde Catar, añadiendo que miembros del grupo militante palestino solo visitaban ocasionalmente el país.

El miembro de la OTAN, Turquía, ha criticado ferozmente a Israel por sus ofensivas en Gaza y Líbano y no considera a Hamás como una organización terrorista. Algunos funcionarios políticos de Hamás visitan regularmente Turquía.

Al principio de la guerra en Gaza, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan propuso actuar como mediador. Turquía ha desempeñado ese papel en el pasado para Israel, pero el alto nivel de tensión entre Ankara y Jerusalén hace que sea difícil que Israel imagine a Turquía en ese papel.

Reuters contribuyó a este informe.