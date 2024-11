Estados Unidos advierte a Turquía sobre hospedar a líderes de Hamás

Estados Unidos advirtió a Turquía el lunes sobre hospedar a la dirección de Hamas, diciendo que Washington no cree que los líderes de una organización terrorista deban vivir cómodamente.

Cuando se le preguntó sobre informes de que algunos líderes de Hamas se habían trasladado de Qatar a Turquía, el portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Matthew Miller, no confirmó los informes, pero dijo que no estaba en posición de refutarlos. Dijo que Washington dejará claro al gobierno de Turquía que no puede haber más negocios como de costumbre con Hamas.

Miller agregó que algunos líderes de Hamas están bajo acusación de Estados Unidos y Washington cree que deberían ser entregados a los Estados Unidos.

"No creemos que los líderes de una organización terrorista viciosa deban vivir cómodamente en ningún lugar, y eso ciertamente incluye en... una ciudad importante de uno de nuestros aliados y socios clave", dijo Miller a los periodistas en una rueda de prensa regular.

Una fuente diplomática turca desestimó el lunes informes que indicaban que Hamás había trasladado su oficina política a Turquía, añadiendo que los miembros del grupo militante palestino solo visitaban el país de vez en cuando.

Un manifestante ondea banderas turcas y palestinas durante una protesta para expresar su apoyo a los palestinos de Gaza, un día antes del aniversario del ataque del 7 de octubre, en medio del conflicto entre Israel y Hamás, en Estambul, Turquía, 6 de octubre de 2024. (credit: REUTERS/UMIT BEKTAS)

Suspensión de la mediación

Qatar dijo la semana pasada que había comunicado a Hamás e Israel que suspendería los esfuerzos de mediación para un alto el fuego en Gaza y un acuerdo de liberación de rehenes hasta que ambos mostraran seriedad en reanudar las conversaciones. Doha también declaró que los informes mediáticos que indicaban que les había pedido a los miembros de Hamás abandonar el país árabe del Golfo no eran precisos.

"Miembros del buró político de Hamás visitan Turquía de vez en cuando. Las afirmaciones que indican que el buró político de Hamás se ha trasladado a Turquía no reflejan la verdad", dijo la fuente diplomática.

Más tarde el lunes, Hamás desestimó los informes como "rumores que la ocupación israelí intenta publicar de vez en cuando".

Turquía, miembro de la OTAN, ha criticado ferozmente a Israel por sus ofensivas en la Franja de Gaza y Líbano y no considera a Hamás como una organización terrorista.