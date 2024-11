Hezbolá bajo presión: Israel debe tomar medidas firmes para un acuerdo de cese al fuego

Ante el contexto del emergente acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos en el norte, los desafíos previstos en su implementación y las presiones sobre Hezbollah, Israel se encuentra en un momento crucial pero debe adoptar una postura más firme contra las futuras amenazas, según el Profesor Amatzia Baram, experto en relaciones internacionales y seguridad nacional, quien le dijo a Maariv el martes.

El lunes, se revelaron los detalles iniciales de un acuerdo de alto el fuego que está siendo mediado por Estados Unidos y acordado por Israel.

El acuerdo incluye cambios significativos en los arreglos existentes, principalmente abordando modificaciones en la composición de las fuerzas internacionales que monitorean la frontera con Líbano y las demandas más estrictas de Israel para la supresión de Hezbollah.

En medio de estos desarrollos, se espera que el enviado estadounidense Amos Hochstein llegue a Beirut.

Informes en los medios libaneses indicaron que el acuerdo implicaba un cambio fundamental en la composición de las fuerzas internacionales que supervisan la frontera. La nueva fuerza estará liderada por Estados Unidos y Francia, alejándose de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que ha estado en vigor desde la Segunda Guerra del Líbano. Además, las demandas de Israel van más allá de empujar a Hezbollah al norte del río Litani; incluyen la destrucción de toda la infraestructura de la organización más allá de esa línea.

"Este no es solo otro acuerdo rutinario", enfatizó el Prof. Baram. "Esta vez, Israel está exigiendo condiciones más agresivas, no solo para alejar físicamente a Hezbollah sino para asegurar que sus instalaciones e infraestructura sean completamente destruidas. Esta es una escalada significativa en la doctrina de seguridad de Israel contra Hezbollah."

Soldados de la Brigada de Comandos operan en el sur del Líbano, 5 de octubre de 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

¿Hezbollah toma en serio la propuesta?

Baram señaló que Hezbollah enfrenta una situación compleja con esta propuesta. "Creo que Hezbollah está tomando en serio la propuesta porque están bajo una presión inmensa, militar, económica y políticamente. Se dan cuenta de que la continuación del conflicto les perjudica más a ellos que a Israel."

Agregó que Hezbollah ha hecho una concesión significativa al desviarse del enfoque unificado de su líder Hassan Nasrallah en las arenas de Gaza y Líbano. "Esta es una concesión importante. Hezbollah, con el respaldo de Irán, está dispuesto a separar los dos frentes. Irán incluso ha autorizado a Hezbollah a decidir independientemente los términos. Este cambio crucial refleja la gravedad de su situación."

Un punto clave de controversia en el acuerdo es una carta estadounidense presentada a Israel. Concede legitimidad a las acciones militares israelíes en Líbano en caso de violaciones.

"Esta carta es la piedra angular de la estrategia de Israel," explicó Baram. "No es parte oficial del acuerdo que Hezbollah y Líbano deben firmar, sino un anexo que permite a Israel actuar militarmente en caso de contrabando de armas o del regreso de Hezbollah a la frontera."

La carta ha generado una feroz oposición por parte de Hezbollah.

"Hezbollah ve esta carta como una violación de la soberanía libanesa," dijo Baram. "Sin embargo, Israel debe asegurarse de que la carta siga vigente, porque sin ella, evitar el regreso de Hezbollah a la frontera se vuelve imposible."

Baram afirmó que si Hezbollah continúa resistiendo los términos del acuerdo, Israel debe intensificar la presión militar. "El principio es claro: una mayor presión militar sobre la población chiíta en Líbano podría obligar a Hezbollah a capitular y aceptar los términos. Esto es completamente diferente de Gaza, donde la presión militar no conduce a la liberación de rehenes, pero en Líbano, funciona".

Sugirió enfocar los esfuerzos militares en la infraestructura y áreas estratégicas de Hezbollah.

"Pueden cumplir con el acuerdo durante dos o tres semanas, pero eventualmente reanudarán el contrabando de armas a través de Beirut o Siria hacia la frontera. La carta estadounidense está diseñada para permitir a Israel actuar más allá de la línea del río Litani si es necesario, incluyendo a través de fuerzas aéreas o terrestres."

Una condición crucial que Israel debe exigir, según Baram, es la prevención de que los residentes regresen a los pueblos fronterizos. "Estos pueblos servían como puestos militares en la práctica. Su regreso no debe ser permitido", afirmó. "Los pueblos adyacentes a la valla eran centros de actividad de Hezbollah, y Israel debe asegurarse de que no regresen".

Baram aclaró que si bien esta demanda no es oficialmente parte del acuerdo, es fundamental para la seguridad de Israel. "No debemos repetir los errores del pasado donde permitimos violaciones continuas por miedo a la guerra. Esta vez, Israel debe correr el riesgo y actuar de manera decidida."

En conclusión, el Prof. Baram subrayó la necesidad de que Israel haga cumplir plenamente el acuerdo, incluida la obtención de la aprobación de Estados Unidos para las acciones militares.

"La carta estadounidense no es solo un documento, es la autorización que permite a Israel actuar. No es suficiente que la carta exista; necesitamos un gobierno decidido a implementarla y prevenir cualquier violación."

Además, advirtió que Hezbollah probablemente violará el acuerdo tarde o temprano. "Lo decisivo no es solo el acuerdo en sí mismo, sino la disposición de Israel a luchar por su implementación. No podemos permitir volver al escenario de 2006 donde comprometimos principios fundamentales por miedo a otra confrontación."