¿Por qué Netanyahu inició guerras pero no se detiene? - Análisis

El lunes, el primer ministro Benjamin Netanyahu y varios lugartenientes volvieron a atacar a su recientemente destituido ministro de Defensa, Yoav Gallant, así como a otros líderes del establecimiento de defensa, incluido el Jefe de Estado Mayor de las FDI, Tte. Gral. Herzi Halevi y el Director del Shin Bet, Ronen Bar.

Una de sus principales afirmaciones fue que él, durante toda la guerra y especialmente en cuanto a la invasión de Rafah, siempre estaba impulsando una acción militar más agresiva, y que los altos funcionarios de defensa siempre intentaban contenerlo por temor a enojar a Estados Unidos.

Varios intentos de obtener más detalles de Netanyahu en el pasado y nuevamente el martes sobre sus afirmaciones no recibieron respuesta, dejando esta cuenta basada en sus declaraciones públicas y en los relatos de una serie de altos funcionarios de defensa.

El problema es que, según algunos de estos funcionarios en sus comentarios al Jerusalem Post y en algunos comentarios en otros medios, con algunas excepciones y a pesar de lo que Netanyahu decía en público, lo contrario era cierto cuando se trataba de tomar realmente las decisiones reales en las reuniones del gabinete de guerra. Es decir, dicen que Netanyahu a menudo intentaba vetar o retrasar los ataques bajo presión de los funcionarios de defensa para seguir adelante.

Aunque muchos detalles todavía no pueden hacerse públicos en esta etapa de la guerra, en algunos casos el Post ha sido mostrado o ha recibido algunas pruebas específicas para respaldar las afirmaciones de algunos funcionarios de defensa.

Gallant, exmiembro del gabinete de guerra y actual opositor Benny Gantz, y varios altos funcionarios de las FDI han dicho que Netanyahu vetó o intentó retrasar a Israel de atacar:

Hezbolá el 11 de octubre de 2023 cuando Gallant y las FDI lo exigieron en privado, así como en junio de 2024 cuando Gantz lo exigió públicamente

Gaza durante 20 días del 7 al 27 de octubre de 2023

Khan Yunis en otoño de 2023 hasta que las negociaciones sobre rehenes con Hamás se rompieron el 30 de noviembre de 2023

Rafah desde octubre de 2023 hasta mediados de la primavera de 2024 (Israel finalmente atacó el 6 de mayo de 2024).

El Primer Ministro Benjamin Netanyahu habla en la Knesset, el 17 de julio de 2024. (credit: MARC ISRAEL SELLEM/THE JERUSALEM POST)

UN GIRO interesante en todo esto es que el aliado de Gantz, el ex observador del gabinete de guerra, el alto funcionario de la oposición y exjefe de personal Gadi Eisenkot, estaba listo para extender las negociaciones de rehenes en noviembre de 2023, incluso cuando Hamas estaba cambiando qué rehenes devolvería y en qué orden. También puede haber estado listo para terminar la guerra en enero de 2024 y una retirada escalonada de Gaza a cambio de la devolución de todos los rehenes. Pero parece que fue una excepción en esa etapa, dado que los demás funcionarios de defensa estaban entusiasmados con invadir Khan Yunis y no estaban dispuestos entonces a dejar que Hamás cambiara los términos del intercambio de rehenes.

Netanyahu enfrenta resistencia de funcionarios de defensa

Algunos altos funcionarios de defensa han reconocido al Post que una vez llegó mayo de 2024 y había un posible acuerdo de rehenes en marcha a cambio de que Israel detuviera la guerra y se retirara de Gaza en etapas, estaban listos para apoyarlo, y que Netanyahu, en ese momento, prefería continuar la guerra en lugar de cerrar dicho acuerdo.

Para finales de junio de 2024, 22-23 de los 24 batallones de Hamas habían sido desmantelados por las FDI y el ejército también estaba profundamente involucrado en destruir gran parte de los túneles de contrabando de armas transfronterizos de Hamas entre Egipto y Gaza en el Corredor de Filadelfia.

De manera inequívoca, Gantz, Gallant, Halevi y Bar, así como el Director del Mossad David Barnea, en reuniones de gabinete y en algunos casos públicamente, estaban a favor de cerrar un acuerdo de rehenes a cambio de poner fin a la guerra y una retirada escalonada de Gaza en julio de 2024, con Netanyahu vetando eso para continuar la guerra. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

TAMBIÉN hay un debate confuso entre funcionarios de defensa que el Post ha revelado anteriormente sobre si Gallant y las FDI estaban a favor de lanzar el ataque al zumbador contra Hezbollah a mediados de septiembre de 2024, del cual Netanyahu ahora se ha atribuido el mérito.

Gallant afirma que estaba a favor, aunque no negaría que quería calibrar el momento y el lanzamiento del ataque teniendo en cuenta cualquier impacto potencial en los Estados Unidos.

Otros altos oficiales de defensa que hablaron con el Post han apoyado a Netanyahu y han roto con Gallant en cuanto al momento del ataque con beepers, diciendo que trató de frenar ese ataque, lo cual sería irónico dado que lideró la campaña para lanzar un ataque total contra Hezbollah tan temprano como el 11 de octubre de 2023.

En septiembre de 2024, Gallant estaba más preocupado por mantener las transferencias de armas de Estados Unidos, dado lo mal que la reputación de Israel ha sido herida (injustamente) en Estados Unidos y en el mundo, y en octubre de 2023 creía que Jerusalén podría haber "salido impune" de casi cualquier cosa porque el mundo todavía apoyaba al estado judío después de la masacre del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamas, en la que murieron 1,200 personas, la gran mayoría de las cuales eran judíos.

Dicho esto, mientras que Netanyahu y sus asesores llamaron a la administración de Biden el 11 de octubre de 2023 para pedir permiso para atacar a Hezbollah, se les dio un veto y luego retrocedieron, Gallant no llamó, no advirtió ni pidió permiso anticipado para el ataque con beepers contra Hezbollah, y mucho menos para el asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah.

El Jerusalem Post y otros informaron previamente que la decisión de Gallant de no advertir al Secretario de Defensa de EE.UU. Lloyd Austin de antemano sobre el asesinato de Nasrallah llevó a lo que probablemente fue la conversación más dura de la guerra entre los dos funcionarios de defensa, que suelen ser aliados cercanos, hablando más de 100 veces por teléfono durante la guerra.

Nada de esto es una imagen en blanco y negro y muchas partes cambiaron sus posiciones de un lado a otro dependiendo de factores y circunstancias en constante evolución, pero lo que emerge es definitivamente una imagen en la que Netanyahu dudaba más en usar la fuerza al principio de la guerra, y los altos funcionarios de defensa israelíes a menudo lo presionaban para que lo hiciera.

En contraste, la imagen que emerge más tarde en la guerra es que un número cada vez mayor de funcionarios de defensa querían terminar la guerra en Gaza hace meses; Netanyahu es abrumadoramente la principal persona que ha mantenido la guerra en curso.

DEPENDIENDO DE su política, hay una división sobre por qué Netanyahu ha mantenido la guerra en curso.

Los partidarios dicen que es porque es la única forma de evitar que Hamás vuelva al poder hasta que una tercera parte acepte asumir Gaza de Israel en términos que Jerusalén apruebe.

Los críticos dicen que es una decisión tomada por cálculos políticos y personales para mantener unida su coalición, incluyendo a Betzalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, quienes han amenazado con renunciar si la guerra se detiene, y para evitar tener que testificar en su juicio por corrupción pública el 2 de diciembre.

Esos mismos críticos agregarían que la Autoridad Palestina junto con los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, la CIA y la OTAN podrían haber tomado el control de Gaza en febrero de 2024, pero que Netanyahu lo ha bloqueado por los mismos cálculos políticos.

Los partidarios dirían que permitir que la Autoridad Palestina entre en Gaza sería un premio por los ataques terroristas masivos del 7 de octubre de 2023, y aumentaría la probabilidad de un estado palestino, algo que ellos se oponen, incluso si otras partes también estuvieran involucradas.

Del mismo modo, en Líbano, la mayoría de altos funcionarios de las FDI dijeron al Post y a otros medios que querían que la invasión terminara a mediados o finales de octubre.

Para ese momento, las FDI ya habían logrado los objetivos de la invasión de despejar a Hezbollah y sus armas de los pueblos fronterizos cercanos, con el fin de mejorar la seguridad de las ciudades fronterizas israelíes.

Durante el último mes desde entonces, el ejército ha estado avanzando extremadamente lento desde dos kilómetros de la frontera hasta alrededor de cinco kilómetros de ella, pero gran parte de las armas estaban en los pueblos más cercanos que en los más alejados.

Además, avanzar unos kilómetros más no detiene el continuo fuego de cohetes de Hezbollah que ha matado y herido a un gran número de israelíes, incluyendo la noche anterior en el área de Tel Aviv-Ramat Gan, múltiples veces en la última semana más o menos.

Los principales funcionarios de defensa han enfrentado una barrera por parte de Netanyahu sobre poner fin a la guerra con Líbano, a pesar de creer que las FDI han logrado gran parte de lo que pueden lograr estratégicamente y su creencia de que Hezbollah está mejorando en la lucha contra Israel y golpeando el frente interno israelí a medida que tiene más tiempo para calcular y planificar.

El recién nombrado Ministro de Defensa, Yisrael Katz, dejó atónito a Halevi hace unos días cuando dijo que Israel continuaría la guerra hasta alcanzar un cierto punto no definido de desarmar a Hezbollah, un objetivo de guerra que requeriría una guerra mucho más larga y grande en Líbano de la que Netanyahu ha respaldado.

Ya desde mediados de octubre, Hezbollah había cambiado de opinión para aceptar un alto el fuego separado que no necesitaría incluir a Gaza y para una retirada al río Litani bajo la Resolución 1701 de 2006 de la ONU, términos que había rechazado durante un año.

Con respecto a Líbano, la pregunta es si Netanyahu realmente cree que unas pocas semanas o meses más de bombardeos harán que Hezbollah acepte los términos a los que ha dicho que nunca aceptaría: respaldar el derecho de Israel a bombardear e invadir Líbano en el futuro si Hezbollah viola el alto el fuego. O si está esperando para acordar un alto el fuego para retrasar su juicio o hasta que Donald Trump se convierta en presidente en dos meses, pensando que Trump podría ofrecerle mejores condiciones.

En contraste, los funcionarios de defensa de las FDI probablemente estarían listos para un alto el fuego inmediato siempre que EE.UU. dé apoyo no oficial para la acción militar en Líbano contra las violaciones de Hezbollah, incluso si el acuerdo "oficial" no menciona eso.

En resumen, la mayoría de los altos funcionarios de defensa dirían que al comienzo de la guerra, tuvieron dificultades para hacer que Netanyahu invadiera, pero a medida que la guerra se prolongaba en la segunda mitad de 2024, no han podido hacer que el primer ministro se detenga.