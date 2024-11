Cohetes de Hezbolá impactan en una base de la ONU en Líbano

Varias bases de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano fueron alcanzadas por disparos de cohetes la mañana del martes y luego nuevamente por la tarde, una en la región de Ramyeh, otra cerca de Chamaa, y se golpearon ubicaciones adicionales después, declaró la UNIFIL.

Temprano el martes, se recibió un informe de que un puesto de la UNIFIL en la zona de Ramyeh había sido alcanzado, causando varios heridos y daños al puesto.

Más tarde, las declaraciones de la UNIFIL aclararon que cuatro soldados de paz ghaneses resultaron heridos en el ataque.

Una revisión de las FDI determinó que Hezbolá disparó un cohete que cayó corto e impactó en el puesto de la UNIFIL, dijo el ejército.

La UNIFIL estuvo en gran parte de acuerdo con esto, diciendo que el cohete "fue disparado muy probablemente por actores no estatales dentro del Líbano".

Mapa de proyectiles de Hezbolá disparados hacia Israel desde zonas cercanas a puestos de la FPNUL, facilitado por las FDI, 13 de octubre de 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Según la evaluación de las FDI, el cohete fue disparado desde el área de Deir Aames, uno de los muchos disparados por Hezbolá en un ataque lanzado contra Israel a las 9:50 a.m.

Varios incidentes de UNIFIL

La sede oeste de UNIFIL fue alcanzada por cinco cohetes, los cuales dañaron el taller de mantenimiento; según UNIFIL, ningún miembro de las fuerzas de paz resultó herido.

Durante una reunión de ministros de defensa europeos el martes, Guido Crosetto de Italia dijo que era intolerable que Israel hubiera bombardeado una base de UNIFIL, según la agencia de noticias ANSA.

"Hoy, hubo un nuevo ataque. Tres cohetes cayeron en Chamaa. Es intolerable". Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

La misma base ya había sido alcanzada anteriormente en noviembre por fuego de artillería.

Las tropas de UNIFIL también fueron hostigadas por fuego de armas ligeras mientras patrullaban cerca del pueblo de Khirbat Silim, aunque no se reportaron heridos.