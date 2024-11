Hochstein: Este es el momento clave para un alto el fuego entre Israel y Líbano

El enviado especial de Estados Unidos, Amos Hochstein, instó a Israel, Líbano y al grupo proxy iraní Hezbollah a aprovechar la oportunidad que tienen frente a ellos y acordar un alto el fuego que ponga fin a la guerra que ha estado en curso desde el 8 de octubre.

“Tenemos una oportunidad real de poner fin a este conflicto”, dijo Hochstein a los periodistas en Beirut el martes, añadiendo, “Este es un momento de toma de decisiones”.

Habló en medio del optimismo de la administración Biden de que una oportunidad para poner fin a la guerra está cerca. Tanto Israel como Líbano han visto una propuesta de alto el fuego de EE. UU. que se basa en la implementación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que puso fin a la Segunda Guerra de Líbano en 2006 pero que nunca se implementó por completo.

Esa resolución prohíbe la operación de actores no estatales armados como Hezbollah en el sur de Líbano entre el río Litani y la frontera norte de Israel.

Se espera que un acuerdo de alto el fuego cuente con un mecanismo de implementación para asegurar que Hezbollah no pueda rearmarse y probablemente creará una zona de amortiguamiento más amplia de manera que Hezbollah quede detrás del río Litani.

Un HOMBRE toma una foto mientras ondea el humo en los suburbios de Beirut, donde se encontraba el bastión de Hezbolá, tras un ataque israelí el domingo. No cabe duda de que a Israel le gustaría que Hezbolá desapareciera por completo como presencia militar en Líbano, así como su predominio en la pol (credit: Mohammed Yassin/Reuters)

Entre las demandas controvertidas de Israel ha estado la insistencia en que las FDI deben poder atacar blancos militares de Hezbollah, así como rutas de contrabando de armas, incluyendo en la frontera sirio-libanesa.

Acortando las brechas en conversaciones 'constructivas'

Hochstein está llevando a cabo conversaciones en Líbano para finalizar los detalles relacionados con el alto el fuego. Habló con reporteros después de reunirse con el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, pero antes de las discusiones con el primer ministro interino, Najib Mikati. Ambos hombres apoyan los esfuerzos de alto el fuego de Estados Unidos.

El enviado especial dijo que su conversación con Berri fue "muy constructiva y muy útil" y "hemos seguido acortando las brechas" entre todas las partes.

Su objetivo mientras está en Beirut, según Hochstein, era ayudar a facilitar la toma de decisiones en torno a un acuerdo de alto el fuego. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

"Pero es en última instancia decisión de las partes llegar a una conclusión a este conflicto," destacó, añadiendo que el fin de la guerra "ahora está a nuestro alcance."

"Como está la situación ahora, espero que los próximos días den como resultado una decisión firme", dijo.

El presidente del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knéset, MK Yuli Edelstein (Likud), expresó el escepticismo sentido en Israel sobre el acuerdo, diciéndole al Jerusalem Post: "Está muy lejos de estar finalizado."

El punto de fricción, explicó, es la capacidad de las FDI para seguir atacando a Hezbollah en Líbano si representa un peligro para Israel, como forma de garantizar el cumplimiento del acuerdo.

"No es de extrañar que lo que es más importante para nosotros, que debería estar en el acuerdo, sea lo más importante para Hezbollah que no esté en el acuerdo," dijo Edelstein.

"Obviamente estoy hablando de la libertad [de las FDI] para actuar después de que se firme el acuerdo", dijo.

"Todo lo demás es negociable."

La libertad de movimiento de las FDI es particularmente importante en caso de que se le encomiende al ejército libanés garantizar el cumplimiento del acuerdo.

Es importante, dijo, que en caso de que Hezbollah intente reconstruir su potencial militar, el ejército israelí pueda actuar, especialmente contra el contrabando de armas.

Si la libertad de acción de las FDI está en el acuerdo, es posible firmarlo, dijo Edelstein.

Un alto funcionario libanés dijo a Reuters el lunes que su gobierno y Hezbollah han aceptado la propuesta de alto el fuego de Estados Unidos.

Ali Hassan Khalil, un asistente de Berri, dijo que Líbano entregó su respuesta por escrito al embajador de Estados Unidos en Líbano el lunes.

“Líbano presentó sus comentarios sobre el papel en un ambiente positivo”, dijo Khalil, negándose a dar más detalles. “Todos los comentarios que presentamos confirman la adhesión precisa a la Resolución 1701 de la ONU con todas sus disposiciones”, dijo.

El asistente de Berri dijo que el éxito de la iniciativa ahora dependía de Israel, y que si Israel no quiere una solución, “podría causar 100 problemas”.

Acusó a Israel de intentar negociar mientras mantiene a Líbano “bajo fuego”, haciendo referencia a una escalada de su bombardeo sobre Beirut y los suburbios del sur controlados por Hezbollah. “Esto no afectará nuestra posición”, dijo.

El primer ministro Benjamin Netanyahu fue claro sobre esa estrategia, diciéndole al pleno de la Knesset el lunes que Israel estaba negociando con Líbano bajo fuego.

Reuters contribuyó a este informe.