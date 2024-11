Fuerza dirigida por Hamás combate saqueos en convoyes de ayuda humanitaria en Gaza

Luchadores de Hamas y otras facciones de Gaza han formado una fuerza armada para evitar que las pandillas saqueen los convoyes de ayuda en el territorio asediado, dijeron residentes y fuentes cercanas al grupo, después de un gran aumento en el saqueo de suministros escasos.

Esto ocurre después de un saqueo a gran escala de ayuda humanitaria ayer, donde se perdieron 98 camiones, según la UNRWA.

El convoy que transportaba alimentos proporcionados por la UNRWA y el Programa Mundial de Alimentos recibió instrucciones de Israel para partir con poco aviso a través de una ruta desconocida desde el cruce de Kerem Shalom, dijo Louise Wateridge, funcionaria de emergencia senior de la UNRWA, a Reuters.

"Este incidente destaca la severidad de los desafíos de acceso para llevar ayuda al sur y centro de Gaza", dijo.

Desde su formación este mes en medio del creciente enfado público por la incautación de ayuda y el aumento de precios, la nueva fuerza ha llevado a cabo operaciones repetidas, emboscando a los saqueadores y matando a algunos en enfrentamientos armados, según las fuentes.

Los saqueos en Gaza han aumentado recientemente

Israel acusa a Hamas de secuestrar la ayuda. El grupo lo niega y acusa a Israel de intentar fomentar la anarquía en Gaza al atacar a la policía que custodia los convoyes de ayuda.

Un portavoz del ejército de Israel no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters sobre las unidades de Hamas que luchan contra los saqueadores.

En medio del caos de la guerra, bandas armadas han saqueado cada vez más los convoyes de suministros, secuestrando camiones y vendiendo la mercancía saqueada en los mercados de Gaza a precios exorbitantes.

Además de aumentar la ira hacia el ejército israelí, la escasez también ha provocado preguntas hacia Hamas por su aparente incapacidad para detener a las bandas.

"Todos estamos en contra de los bandidos y saqueadores para que podamos vivir y comer... ahora estás obligado a comprarle a un ladrón", dijo Diyaa al-Nasara, hablando cerca de un funeral de un combatiente de Hamas muerto en enfrentamientos con saqueadores.

La nueva fuerza contra el saqueo, formada por combatientes bien equipados de Hamas y grupos aliados, ha sido nombrada "Los Comités Populares y Revolucionarios" y está lista para abrir fuego contra los secuestradores que no se rindan, informó a Reuters un funcionario del gobierno de Hamas.

El funcionario no identificado dijo que el grupo operaba en el centro y sur de Gaza y había llevado a cabo al menos 15 misiones hasta el momento, incluido matar a algunos delincuentes armados.

Hambre generalizada

A trece meses de la campaña militar de Israel en Gaza, lanzada en respuesta a los mortales ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023, importantes escaseces de alimentos, medicinas y otros bienes están causando hambre generalizada y sufrimiento entre los civiles.

Israel detuvo las importaciones de bienes comerciales el mes pasado, y desde entonces solo han ingresado camiones de ayuda a Gaza, transportando al parecer una fracción de lo que los grupos de ayuda dicen que se necesita para un territorio donde la mayoría de la población ha perdido sus hogares y tiene poco dinero.

"Se está volviendo cada vez más difícil llevar la ayuda", dijo la portavoz de la OMS, Margaret Harris, después de una serie de incidentes de saqueo durante el fin de semana.

Antes de la guerra, un saco de harina se vendía por $10 o $15 y un kilogramo de leche en polvo por 30 shekels. Ahora, la harina cuesta $100 y la leche en polvo 300 shekels, dijeron los comerciantes.

Algunas personas en Gaza dicen que quieren que Hamas apunte a los saqueadores.

"Hay una campaña contra los ladrones, vemos eso. Si la campaña continúa y llega la ayuda, los precios bajarán porque la ayuda robada aparece en los mercados a un alto costo", dijo Shaban, un ingeniero de Gaza City desplazado, que ahora vive en Deir el-Balah en la Franja de Gaza central.

Después de que casi 100 camiones fueron saqueados la semana pasada, Hamas atacó a un grupo armado reunido cerca de un cruce donde los camiones de ayuda suelen entrar y abrió fuego pesado, matando al menos a 20 de ellos, según residentes y la televisión de Hamas Aqsa.

Testigos describieron otro tiroteo el sábado cuando combatientes de Hamas en dos autos persiguieron a hombres sospechosos de saqueo que estaban en otro vehículo, lo que resultó en la muerte de los sospechosos.

El funcionario de Hamas dijo que la fuerza demostró que la gobernanza del grupo en Gaza continuaba.

"Hamas como movimiento existe, le guste o no a alguien. Hamas como gobierno también existe, no tan fuerte como solía ser, pero existe y su personal está tratando de servir al pueblo en todas partes en las áreas de desplazamiento", dijo.