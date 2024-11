EE.UU. insta a Turquía a presionar a Hamás para un acuerdo de rehenes

Turquía, como cualquier otro país, debería presionar a Hamas para que libere a los rehenes de Gaza, dijo el portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Matthew Miller, a los periodistas en medio de especulaciones de que Ankara podría convertirse en un mediador para un acuerdo de rehenes.

"Cuando se trata de usar influencia con Hamas para garantizar la liberación de rehenes, recibiríamos con agrado a cualquier país que desempeñe ese tipo de papel positivo", dijo Miller.

"Ciertamente, Turquía es un país que tiene influencia sobre Hamas", agregó, pero enfatizó que no quería especular sobre si Turquía se convertiría en tal mediador.

"Lo importante es que los países se involucren y utilicen su influencia y trabajen realmente para intentar sacar a estos rehenes", dijo Miller.

Habló después de que el Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, se reuniera con su homólogo turco al margen de la cumbre del G20 en Brasil.

Plaza de los rehenes en Tel Aviv (credit: Shannon Stapleton/Reuters)

De acuerdo con el Departamento de Estado, los dos hombres discutieron "los continuos esfuerzos humanitarios en Gaza y la necesidad de poner fin a la guerra y asegurar la liberación de todos los rehenes". Turquía también se reunió recientemente con altos funcionarios de Hamás, lo que llevó a algunos a preguntarse si el grupo se estaba trasladando a ese país desde Qatar.

Un fuente diplomática turca desestimó el lunes informes que sugerían que Hamás había trasladado su oficina política a Turquía, agregando que los miembros del grupo terrorista palestino solo visitaban el país de vez en cuando.

EE.UU. advierte a Turquía sobre albergar el liderazgo de Hamás

Estados Unidos advirtió el lunes a Turquía sobre albergar al liderazgo de Hamás, diciendo que Washington no cree que los líderes de una organización terrorista deberían vivir cómodamente.

Miller dijo que Washington dejará claro al gobierno de Turquía que no puede haber más negocios habituales con Hamás. Algunos líderes de Hamás están bajo acusación de Estados Unidos y Washington cree que deberían ser entregados a Estados Unidos, dijo.

Estados Unidos había pedido a Qatar que cerrara las oficinas de Hamás en ese país como una medida para presionar al grupo a mostrar flexibilidad en las negociaciones para asegurar la liberación de los 101 rehenes restantes en Gaza.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores qatarí, Majed al-Ansari, dijo el martes: "Los líderes de Hamás que forman parte del equipo negociador no están ahora en Doha. Como saben, se mueven entre las distintas capitales".

Aclaró, sin embargo, que la oficina política de Hamás en Doha no ha sido cerrada permanentemente.

Ansari dijo que la oficina de Hamás se creó para facilitar los esfuerzos de mediación para poner fin a la guerra en Gaza.

"Obviamente, cuando no hay un proceso de mediación, la oficina misma no tiene ninguna función aparte de ser parte del proceso", dijo.

Ansari dijo que cualquier decisión de cerrar la oficina de forma permanente es una decisión "que escucharán directamente de nosotros y no debería ser objeto de especulación en los medios".

Qatar y Egipto han sido los dos principales mediadores para el acuerdo, junto con Estados Unidos. A principios de este mes, Qatar suspendió su participación en las negociaciones hasta que Israel y Hamás pudieran demostrar que se tomaban en serio la posibilidad de llegar a un acuerdo.

EE.UU. ha culpado a Hamás de la ausencia de avances en las conversaciones. Hamás ha insistido en que Israel debe aceptar poner fin a la guerra y retirarse de Gaza, mientras que Israel ha buscado un acuerdo escalonado que cambiaría una pausa en la guerra por la liberación de los cautivos.

Israel ha explorado la posibilidad de llegar a acuerdos individuales con los captores.

Durante una visita a la Franja de Gaza el martes, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que las FDI ajustarían cuentas con todos los que perjudiquen a los rehenes en Gaza y recompensarían a los que los entreguen a Israel.

"También estamos haciendo un esfuerzo desde aquí y desde todas partes para localizar a nuestros rehenes y traerlos de vuelta", dijo Netanyahu.

"No cejaremos en nuestro empeño. Seguiremos haciéndolo hasta que los traigamos a todos de vuelta, tanto a los vivos como a los fallecidos", declaró Netanyahu.

Lanzó una dura advertencia a los captores palestinos en Gaza: "Quien se atreva a hacer daño a nuestros rehenes, su sangre estará en su cabeza. Te perseguiremos y te encontraremos".

Netanyahu también intentó convencer a los captores de que entregaran a los rehenes ofreciéndoles una recompensa en efectivo.

"A los que quieren salir de este enredo, les digo: Quien nos traiga un rehén, encontrará una salida segura para él y su familia", declaró Netanyahu.

"También daremos una recompensa de 5 millones de dólares por cada rehén", dijo.

"La elección es suya", dijo Netanyahu, "pero el resultado será el mismo. Los traeremos a todos de vuelta", añadió.

Netanyahu habló en el corredor Nitzarim de Gaza con el ministro de Defensa, Israel Katz. Fue el tipo de sesión fotográfica conjunta que rara vez había tenido lugar con el predecesor de Katz, Yoav Gallant, y puso de manifiesto la estrecha colaboración entre ambos hombres.

La visita se produjo en un momento en que Israel se encuentra bajo presión para que mejore el suministro de ayuda humanitaria en Gaza, ponga fin a la guerra y presente un plan para el día después del fin de la guerra.

Netanyahu ha insistido en que la campaña militar de Israel continuará hasta destruir a Hamás.

"Hamás no gobernará en Gaza. Estamos eliminando sus capacidades militares de forma impresionante. Estamos pasando a sus capacidades de gobierno, y aún no hemos terminado. Hamás no estará en Gaza", declaró.

Katz se hizo eco de Netanyahu, diciendo a los soldados en Gaza que "su misión más importante" era rescatar a los rehenes y traerlos a casa. "También tenemos que asegurarnos de que Hamás no gobierne aquí al día siguiente de que acabe la guerra".

Reuters contribuyó a este informe.