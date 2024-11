Enviado de EE.UU. llega a Israel para concretar alto el fuego con Hezbolá

El enviado estadounidense Amos Hochstein dijo que viajará a Israel el miércoles para intentar asegurar un alto al fuego que ponga fin a la guerra con el grupo libanés Hezbolá, tras declarar progreso adicional en las conversaciones en Beirut.

Hochstein llegó a Beirut el martes, buscando cerrar un acuerdo de alto al fuego después de que el gobierno libanés y Hezbolá aceptaran una propuesta de alto al fuego de EE. UU., aunque con algunas observaciones.

"La reunión de hoy se basó en la reunión de ayer y se lograron progresos adicionales", dijo Hochstein después de su segunda reunión con el Presidente del Parlamento, Nabih Berri, respaldado por Hezbolá, para negociar.

"Así que partiré desde aquí en un par de horas hacia Israel para intentar cerrar esto si podemos", dijo Hochstein.

Mientras Hochstein se dirigía a Tel Aviv, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, informó a los periodistas que se está avanzando hacia la resolución.

Los Estados Unidos cree estar en una posición para lograr una resolución diplomática, ya que Israel logró varios objetivos importantes, como limpiar la infraestructura de Hezbollah cerca de la frontera, agregó Miller.

Miller se negó rotundamente a debatir sobre los problemas subyacentes en la propuesta, como si Israel garantizaba que se retiraría del sur del Líbano o si las tropas estadounidenses observarían la implementación del acuerdo.

El líder de Hezbollah, el sheikh Naim Qassem, dijo que el grupo había dado su opinión sobre el borrador del alto el fuego y que fue compartido con Hochstein. Dijo que si se alcanzaba un alto el fuego ahora dependía de Israel y de si el primer ministro Benjamin Netanyahu estaba siendo serio al respecto. Añadió que Hezbollah estaba listo para seguir luchando durante mucho tiempo.

La diplomacia tiene como objetivo poner fin a un conflicto que ha causado una devastación enorme en Líbano desde que Israel lanzó una ofensiva contra Hezbollah en septiembre, realizando ataques aéreos en amplias partes del país y enviando tropas.

Israel dice que su objetivo es asegurar el regreso a casa de decenas de miles de personas evacuadas del norte debido a los ataques con cohetes de Hezbollah, que abrieron fuego en apoyo a Hamas al comienzo de la guerra de Gaza en octubre de 2023.

Hezbollah, aún tambaleándose por la muerte de su líder Hassan Nasrallah y otros comandantes, ha seguido disparando cohetes hacia Israel, apuntando a Tel Aviv esta semana, y sus combatientes están luchando contra las tropas israelíes en el sur.

Aunque la diplomacia para poner fin a la guerra de Gaza ha quedado en gran medida estancada, la administración Biden tiene como objetivo sellar un alto el fuego en el conflicto paralelo en Líbano antes de que asuma el cargo el presidente electo Donald Trump en enero.

"Vamos a trabajar con la próxima administración. Ya vamos a estar discutiendo esto con ellos. Estarán completamente al tanto de lo que estamos haciendo", dijo Hochstein.

Los diplomáticos tienen como objetivo restaurar un alto el fuego basado en una resolución de la ONU que puso fin a un conflicto anterior en 2006. Israel ha dicho que quiere la libertad de actuar contra Hezbollah si lo considera necesario, incluso después de que se acuerde un alto el fuego. Líbano rechaza esto.

"La condición para cualquier arreglo diplomático en Líbano es preservar nuestras capacidades de inteligencia y el derecho del ejército israelí a actuar y proteger a los ciudadanos de Israel de Hezbollah", dijo el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, a oficiales de inteligencia en una reunión el miércoles.

El Secretario General de Hezbollah, Naim Qassem, dará un discurso a las 4 p.m. (1400 GMT), según la oficina de prensa de Hezbollah.

El legislador de Hezbollah, Hassan Fadlallah, en una entrevista con el canal de televisión libanés Al Jadeed, dijo que no quería anunciar expectativas sobre las posibilidades de que se cierre un acuerdo. Hezbollah estaba trabajando para "hacer que la vía política triunfe en bases nacionales", agregó.

Berri dijo que el lenguaje sobre la libertad de acción de Israel no estaba incluido en la propuesta de EE. UU. presentada la semana pasada.

La resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU requiere que el estado libanés tenga el monopolio de las armas en el área entre la frontera y el río Litani, unos 30 km (20 millas) al norte de esta. Esto significa que Hezbollah no debería tener presencia militar cerca de la frontera.

Miller dijo que el Departamento de Estado ha estado en conversaciones con socios regionales y europeos para proporcionar contribuciones financieras, entrenamiento y apoyo operativo a las Fuerzas Armadas Libanesas para garantizar que la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU se implemente completamente.

"Vamos a seguir trabajando para intentar reducir el poder de Hezbollah en la región," dijo Miller. "Continuamos trabajando para intentar cortar las fuentes de financiamiento de Hezbollah, y seguimos trabajando por un futuro seguro para los pueblos libanés e israelí."

Israel ha estado quejándose desde hace mucho tiempo de que la resolución no se ha implementado y que Hezbollah sigue armado en la frontera. Líbano también acusa a Israel de violar regularmente la resolución.

El número de víctimas desde octubre de 2023 asciende a 3.544 personas asesinadas en Líbano, incluidas 902 mujeres y niños, según el ministerio de salud libanés, la mayoría de ellas muertas durante la ofensiva israelí desde septiembre. Las cifras no distinguen entre combatientes y civiles.

Los ataques de Hezbollah han matado a 43 civiles en el norte de Israel, mientras que 73 soldados han muerto en ataques en el norte de Israel, los Altos del Golán y en combates en el sur de Líbano, según Israel.