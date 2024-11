Director del OIEA insta a no condenar a Irán tras oferta nuclear

El Director General de la OIEA, Rafael Grossi, recomendó a la Junta de Gobernadores de la OIEA que no condene a Irán este próximo viernes después de la aceptación por parte de la República Islámica de un ofrecimiento de compromiso el miércoles, el cual resulta que él personalmente sugirió.

Irán ha ofrecido congelar su proceso de enriquecimiento de uranio al 60% y permitir la entrada de cuatro nuevos inspectores de la OIEA al país si la Junta decide no condenarlo esta semana.

Grossi es el funcionario ejecutivo encargado de dirigir las operaciones diarias de las inspecciones nucleares de la OIEA y se reúne directamente con jefes de estado y ministros de Relaciones Exteriores, como lo hizo en Teherán la semana pasada.

La Junta de la OIEA es un grupo de diplomáticos de 35 países que generalmente se reúnen trimestralmente, toman decisiones estratégicas de política y dan directivas a Grossi, quien luego decide cómo implementar las directivas.

Además, la Conferencia General del OIEA se reúne anualmente y tiene un papel supervisivo más amplio sobre el Consejo y Grossi.

El Consejo no está obligado a seguir recomendaciones y, en el momento de la publicación, se esperaba que rechazara su sugerencia, considerando que el compromiso de Teherán era demasiado poco y demasiado tarde.

Hasta la fecha, Irán ya ha enriquecido alrededor de 180 kilogramos de uranio hasta el nivel del 60%, solo un nivel por debajo del nivel del 90% para armar armas.

Dependiendo de si se estima una posible arma nuclear a partir de 25 o 40 kilogramos (hay diferentes opiniones y también bombas de diferentes tamaños), esto significa que la República Islámica ya tiene suficiente uranio enriquecido si decide dar el paso hacia un arma nuclear, para desarrollar entre cuatro y siete armas.

De hecho, es probable que esta cantidad de uranio sea lo que Irán planeaba enriquecer bajo el programa nuclear militar AMAD clandestino que llevó a cabo de 1999 a 2003, y que el Mossad reveló posteriormente en 2018 cuando se apoderó de los secretos nucleares de Irán de un almacén en Shirobad, Teherán.

Por lo tanto, sus críticos en el OIEA y más allá dirían que el compromiso no tiene valor, a menos que también se comprometa a reducir significativamente la cantidad de uranio ya enriquecido al 60%.

Además, la oferta de la República Islámica de devolver cuatro inspectores nucleares de los ocho que previamente expulsó, y su condición de que ninguno de los cuatro esté entre el grupo de ocho, también es vista como una mala negociación de mala fe por muchos críticos del OIEA en relación con Irán.

Los ocho inspectores fueron expulsados después de que descubrieran a Irán enriqueciendo uranio hasta un 84% en un lugar en febrero de 2023, la violación más significativa de los límites nucleares de Irán hasta la fecha.

El tiempo se acaba

En un contexto más amplio, la Junta del OIEA está frustrada porque Irán ignoró la condena en su contra el pasado junio y el tiempo se está agotando para la diplomacia antes de que el mecanismo de "recuperación instantánea" de sanciones globales -que permite a cualquier miembro del acuerdo nuclear de 2015 recuperar todas las sanciones globales sobre Teherán de forma unilateral- caduque alrededor de octubre de 2025.

Una vez que expire la recuperación instantánea, lo que queda del acuerdo nuclear de 2015 -que ha estado en cuidados intensivos desde alrededor de 2018-2019 cuando la primera administración de Trump se retiró del acuerdo después de que el Mossad expuso el encubrimiento nuclear de Irán y cuando Teherán respondió violando más abiertamente el acuerdo- esencialmente desaparecerá.

Esto podría llevar a que Irán desarrolle un arma nuclear con aún más libertad o poner una mayor presión sobre Israel o Estados Unidos para atacar el programa nuclear de Teherán.

Dos veces este año, incluido el mes pasado, Irán ha atacado masivamente a Israel, y las FDI han respondido golpeando objetivos clave en la República Islámica, pero hasta la fecha, la fuerza aérea se ha abstenido de atacar cualquier sitio nuclear clave.