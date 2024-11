La OIEA desmiente ataque israelí a instalación nuclear iraní

El miércoles, Grossi contradijo la afirmación del primer ministro Benjamin Netanyahu de que Israel golpeó un sitio nuclear en Irán mientras llevaba a cabo 20 ataques aéreos el 26 de octubre.

Uno de los sitios atacados estaba relacionado con el programa nuclear de Irán, dijo Netanyahu. Las filtraciones indicaron que se refería al sitio en Parchin, donde Irán tenía un sitio nuclear a principios de los años 2000 pero que finalmente se trasladó y se ocultó.

Grossi dijo que Parchin no ha tenido actividad nuclear en mucho tiempo, pero reconoció que pudo haberla tenido en un pasado lejano.

Apoyando la afirmación de Grossi contra Netanyahu, múltiples informes de altos cargos de defensa israelíes sobre el ataque del 26 de octubre nunca mencionaron nada sobre un ataque a una instalación nuclear. De hecho, siempre explicaron por qué Israel había evitado tales objetivos.

En respuesta a la afirmación de Netanyahu, Grossi dijo: "Si te refieres al área de Parchin, no consideramos esto una instalación nuclear. No tenemos información que confirme la presencia de material nuclear allí... tal vez estuvo involucrado en el pasado en algunas actividades, pero ni siquiera ese edificio que Israel atacó".

No reconocimiento

"Dejo a esos tomadores de decisiones militares juzgar y caracterizar lugares, pero en lo que respecta al OIEA, no lo vemos como una instalación nuclear", dijo.

A pesar de la afirmación de Grossi y de que las FDI no incluyeron un sitio nuclear actual en su lista de lo que fue atacado, un portavoz de Netanyahu insistió en que se atacó un sitio nuclear.

Las FDI atacaron a Irán el 26 de octubre en respuesta al ataque iraní contra Israel el 1 de octubre en el que dispararon más de 180 misiles balísticos.

Anteriormente el miércoles, Grossi recomendó al Consejo de Gobernadores del OIEA no condenar a Irán este próximo viernes, después de que Irán aceptara una oferta de compromiso, que él personalmente sugirió.

Irán ha ofrecido congelar su proceso de enriquecimiento de uranio al 60% y permitir la entrada de cuatro nuevos inspectores del OIEA al país si la junta no lo condena esta semana.

Grossi es el funcionario ejecutivo que dirige las operaciones diarias de inspección nuclear del OIEA y se reúne directamente con jefes de estado y ministros de relaciones exteriores, como lo hizo la semana pasada en Teherán.

La junta del OIEA es un grupo de diplomáticos de 35 países que generalmente se reúnen trimestralmente para tomar decisiones de política estratégica y dar directrices a Grossi, quien luego decide cómo implementarlas.

Además, la Conferencia General del OIEA se reúne anualmente y tiene un papel de supervisión más amplio sobre la junta y Grossi.

La junta del OIEA no está obligada por recomendaciones y, hasta la fecha de la publicación, se esperaba que rechazara su sugerencia, considerando el compromiso de Teherán como insuficiente y tardío.

También es posible, según Grossi, que Teherán esté dispuesto a ofrecer compromisos incluso después de una condena si no hay sanciones concretas.

Una sanción que se ha discutido es pedirle a Grossi que redacte un informe más completo sobre las violaciones nucleares de Irán de lo que se ha hecho en los últimos años.

Irán ya ha enriquecido alrededor de 180 kilogramos de uranio hasta el nivel del 60%, a solo un nivel de distancia del nivel del 90% armado.

Dependiendo de si se estima que una arma nuclear es posible con 25 o 40 kilogramos (hay diferentes opiniones y diferentes tamaños de bombas), esto podría significar que Irán ya tiene suficiente uranio enriquecido si decide desarrollar entre cuatro y siete armas nucleares.

De hecho, es probable que esta cantidad de uranio sea lo que Irán planeaba enriquecer bajo el programa nuclear militar clandestino AMAD que se llevó a cabo de 1999 a 2003. El Mossad expuso el programa en 2018 cuando se apoderó de los secretos nucleares de Irán de un almacén en el barrio Shirobad de Teherán.

Por lo tanto, sus críticos en el OIEA y más allá dirían que el compromiso no tiene valor sin un compromiso para reducir significativamente la reserva de uranio ya enriquecido al 60%.

Además, la oferta de Irán de reincorporar a cuatro de los ocho inspectores nucleares que previamente expulsó, y su condición de que ninguno de los cuatro esté entre el grupo de los ocho, también es vista como un compromiso de mala fe por muchos críticos del OIEA de Irán.

Los ocho inspectores fueron expulsados después de descubrir que Irán enriqueció uranio hasta un 84% en una ubicación en febrero de 2023, la violación más significativa de sus límites nucleares hasta ahora.

Incluso Grossi admitió que Irán seguía evitando preguntas sobre el material nuclear ilícito que el Mossad, y luego la AIEA, encontraron en el sitio nuclear de Turquzabad en 2018, y que ha mantenido a la AIEA en la oscuridad sobre varios aspectos del estado del programa nuclear.

Grossi dijo que había visitado las instalaciones nucleares críticas de Fordow y Natanz durante su visita a Irán la semana pasada.

La junta de la AIEA está frustrada de que Irán haya ignorado la condena en su contra el pasado junio, y que el tiempo se esté agotando para la diplomacia antes de que caduque el mecanismo de “regreso rápido” de sanciones globales alrededor de octubre de 2025. El mecanismo permite que cualquier miembro del acuerdo nuclear de 2015 reintroduzca unilateralmente todas las sanciones globales contra Teherán.

Una vez que caduque el regreso rápido, lo que queda del acuerdo nuclear de 2015 esencialmente desaparecerá. En cualquier caso, ha estado en soporte vital desde alrededor de 2018-2019, cuando la primera administración Trump se retiró del acuerdo después de que el Mossad expusiera el encubrimiento nuclear de Irán y cuando Teherán respondió violando más abiertamente el acuerdo.

Esto podría llevar a que Irán desarrolle armas nucleares aún más libremente o presionar más a Israel o a Estados Unidos para llevar a cabo un ataque más amplio contra el programa nuclear de Teherán.