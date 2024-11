Israel se comprometió con EE.UU. que no habrá desplazamiento forzado de palestinos en Gaza

Israel confirmó en una carta oficial enviada a la administración de Biden a mediados de noviembre que no tiene intenciones de desplazar por la fuerza a los palestinos del norte de Gaza ni de dejar morir de hambre a la población civil allí, de acuerdo con una copia de la carta obtenida por Walla! el miércoles.

A pesar de las garantías de Israel, altos funcionarios de la administración de Biden están profundamente preocupados de que las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) no permitan que decenas de miles de civiles palestinos que huyeron del norte de Gaza, particularmente de Jabaliya, regresen.

Los funcionarios también expresaron temores de que los compromisos de Israel se vuelvan irrelevantes una vez que la administración Trump asuma el cargo y la amenaza de suspender la ayuda militar de EE. UU. ya no esté sobre la mesa.

La carta israelí fue enviada en respuesta a un ultimátum emitido por el Secretario de Estado Antony Blinken y el Secretario de Defensa Lloyd Austin el 13 de octubre con respecto a la crisis humanitaria en Gaza. La situación en el norte de Gaza fue una de las preocupaciones clave planteadas por la administración Biden en la carta.

El plazo para el ultimátum expiró el miércoles pasado. Si la administración Biden hubiera determinado que Israel no había tomado medidas suficientes para aumentar la ayuda a Gaza, Estados Unidos podría haber suspendido los envíos de armas a Israel según la ley estadounidense.

El Jefe de Estado Mayor de las FDI, Herzi Halevi, habla con otros comandantes de las FDI tras las operaciones en Jabalya el 9 de noviembre de 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

El Portavoz Adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, afirmó a mediados de noviembre que, "en este momento", la administración Biden no cree que Israel esté violando la ley estadounidense, pero destacó que esta evaluación está en curso.

La carta, fechada el miércoles pasado, fue enviada un día después de que el Ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, Ron Dermer, visitara Washington y informara a Blinken y al Asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan sobre las medidas que Israel está tomando para abordar las preocupaciones de Estados Unidos sobre la crisis humanitaria en Gaza.

La carta de 23 páginas, firmada por Dermer y el Ministro de Defensa Israel Katz y dirigida a Blinken y Austin, incluía una larga lista de acciones que Israel ha tomado en el último mes o planea tomar en las próximas semanas para mejorar la situación humanitaria en Gaza.

Dos altos funcionarios de la administración Biden señalaron que Israel no habría tomado estos pasos sin el ultimátum estadounidense y la amenaza de suspender la ayuda militar.

"Israel enfatiza que no tiene una política de evacuación forzosa de civiles en ningún lugar de Gaza, incluido el norte de Gaza", escribieron Katz y Dermer en la carta.

Los ministros israelíes afirmaron que las FDI no han emitido órdenes de evacuación a civiles palestinos, sino que simplemente han advertido a civiles en áreas específicas antes de las operaciones militares. Destacaron que los civiles que optaron por permanecer en esas áreas fueron considerados en la planificación operativa, incluida la entrega de ayuda humanitaria.

En la práctica, la operación militar israelí en Jabalya desplazó a 55,000 palestinos, con cientos, muchos de ellos mujeres y niños, muertos en la operación, incluidos en los ataques aéreos a edificios residenciales.

Israel no está dejando morir de hambre a la población civil de Gaza

Katz y Dermer también rechazaron las afirmaciones de que Israel está implementando un plan para dejar morir de hambre al norte de Gaza para forzar a los militantes de Hamás a rendirse.

"Escribieron que la afirmación de que el plan de los generales fue aprobado por la dirección política y militar o está siendo implementado por Israel es completamente falsa". Enfatizaron que Israel no restringe la entrada de ayuda humanitaria en ningún lugar de Gaza, "ciertamente no con la intención de forzar evacuaciones civiles". En realidad, durante la operación en el norte de Gaza, el acceso de camiones de ayuda fue limitado, y muy poca asistencia llegó a Jabaliya.

Dermer y Katz escribieron en la carta que el número de camiones de ayuda que ingresan a Gaza diariamente aumentó a 200 durante las primeras dos semanas de noviembre. Señalaron que el gabinete de seguridad de Israel ordenó a las FDI aumentar el número a 250 camiones diarios y asegurar que suficiente ayuda llegue al norte de Gaza.

Estados Unidos ha exigido que Israel permita el ingreso de 350 camiones de ayuda a Gaza diariamente. Katz y Dermer argumentaron en la carta que la incapacidad de las Naciones Unidas para desplegar suficientes camiones en los cruces es la razón de los números más bajos, pero destacaron que el Primer Ministro Benjamin Netanyahu había instruido a las FDI para alcanzar el objetivo de 350 camiones lo antes posible.

Los ministros israelíes destacaron que Israel dejó de permitir la ayuda a través del sector privado porque beneficiaba a Hamas y fortalecía la organización.

"Si la ayuda a través del sector privado resultara insuficiente, Israel no se opondrá a permitir bienes humanitarios a través de canales del sector privado en el futuro, siempre que no se vean perjudicados los intereses de Israel", escribieron.

Katz y Dermer revelaron en la carta que Israel está considerando reabrir el cruce de Karni, cerrado desde hace mucho tiempo, para facilitar el envío de ayudas en contenedores, con el objetivo de reducir el saqueo de las entregas de ayuda.

También señalaron que las FDI están explorando un proyecto conjunto con el ejército jordano y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU para establecer un centro logístico cerca del cruce de Karni que permitiría la entrada diaria de 200 camiones adicionales a Gaza.

La carta enfatizó que Israel ha comenzado a implementar un plan de invierno de la ONU para Gaza, que incluye la reparación de carreteras clave para la entrega de ayuda, la provisión de ayuda específica para el invierno como tiendas de campaña y la realización de campañas de vacunación contra enfermedades invernales en Gaza.

Añadieron que el gabinete de seguridad israelí había instruido a las FDI para desarrollar un plan que permitiera a los palestinos refugiados en la zona humanitaria en Mawasi a lo largo de la costa de Gaza moverse hacia el este hacia zonas humanitarias adicionales a medida que se acerca el invierno. Esta fue una demanda clave de Estados Unidos a Israel.

Dermer y Katz escribieron a Blinken y Austin que las FDI habían tomado medidas para evitar dañar a los trabajadores humanitarios, incluyendo equipar 100 vehículos de la ONU con dispositivos de seguimiento para facilitar la coordinación con convoyes de ayuda y redesignar los sitios de ayuda en los sistemas de las FDI para evitar que fueran blanco.

Una de las demandas de Estados Unidos era que Israel permitiera a la Cruz Roja Internacional visitar prisiones y centros de detención para examinar el trato de los prisioneros de Gaza.

En la carta, Dermer y Katz afirmaron que Israel no permitiría tales visitas debido a la "violación de los principios de neutralidad y confidencialidad" de la Cruz Roja y su manejo del tema de los rehenes israelíes en Gaza.

Añadieron que el gabinete de seguridad israelí aprobó el establecimiento de un equipo independiente, compuesto por ex jueces israelíes y dos observadores extranjeros, para visitar instalaciones de detención y prisiones.

"Israel está preparado para comenzar de inmediato las conversaciones con Estados Unidos sobre los principios de las operaciones de este equipo independiente y discutir la posibilidad de la participación directa estadounidense en el asunto", escribieron.

Otra preocupación importante de Estados Unidos era las nuevas leyes israelíes contra la UNRWA que restringirían significativamente sus operaciones en Cisjordania, Jerusalén este y Gaza.

Dermer y Katz escribieron que Israel quiere discutir con Estados Unidos "cómo hacer la transición de manera fluida a otras agencias de la ONU" antes de que las leyes entren en vigor en menos de tres meses.

Revelaron que el gabinete de seguridad israelí instruyó al Ministerio de Relaciones Exteriores para proponer alternativas a la UNRWA en Gaza y Cisjordania.

Los ministros también escribieron que el Municipio de Jerusalén planea reemplazar a la UNRWA en la prestación de educación y servicios sociales a decenas de miles de palestinos en Jerusalén este.

Sugirieron que la Autoridad Palestina podría hacerse cargo de estos servicios en Cisjordania.