Fuente de defensa apoya a Netanyahu si ataca al programa nuclear de Irán bajo Trump

Aunque Israel no atacó el programa nuclear de Irán el 26 de octubre, es más probable que nunca antes lo haga en el futuro, especialmente bajo la próxima administración de Trump, dijo una fuente de defensa senior el jueves, respaldando una declaración previa del primer ministro Benjamin Netanyahu el lunes.

La fuente detalló que "es la primera vez en muchos años que dos condiciones están presentes" con respecto al ataque al programa nuclear de Irán, a saber, que dicho ataque "es necesario...y es posible".

Luego, el funcionario de defensa dijo que "todo el establecimiento de defensa está en consenso sobre esto" a diferencia del período de 2009 cuando gran parte del establecimiento de defensa se opuso a las sugerencias del primer ministro Benjamin Netanyahu de atacar el programa nuclear de Teherán.

Según el oficial, esto significa que el establecimiento de defensa está trabajando en temas prácticos para prepararse y eventualmente llevar a cabo dicho ataque más que nunca.

Ante la presión de que la falla del gobierno en atacar el programa nuclear de Irán el 26 de octubre fue una última oportunidad perdida de oro para hacerlo, el alto funcionario de defensa respondió.

Una imagen de satélite muestra las instalaciones de fundición de motores de cohetes de Khojir, tras lo que, según un investigador estadounidense, fue un ataque aéreo israelí contra un edificio que formaba parte del extinto programa de desarrollo de armas nucleares de Irán, cerca de Teherán, Irán, 2 (credit: Planet Labs Inc/Handout via REUTERS)

En lugar de eso, el oficial dijo que la oportunidad de oro sigue existiendo y seguirá existiendo por algún tiempo más, ya que los mejores sistemas de defensa aérea de Irán fueron destruidos y porque su "escudo" de intermediarios, como Hezbolá y Hamás, han sido en gran medida desarmados en términos relativos.

El asunto más importante para Israel abordar para atacar a Irán en el futuro es continuar mejorando sus capacidades, dijo la fuente de defensa.

Además, el oficial dijo que "Estados Unidos es un factor importante", lo que indica que se espera que la próxima administración de Trump respalde aún más cualquier ataque israelí a las instalaciones nucleares de la República Islámica, algo que ya fue explícito en el discurso de Netanyahu ante el Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset el lunes.

¿Un movimiento probable?

El 11 de noviembre, el Ministro de Defensa Israel Katz dijo que la situación diplomática, operativa y táctica para atacar el programa nuclear de Irán nunca ha sido tan factible, realista y probable como lo es ahora. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Katz señaló cómo dos ataques previos de Israel a Irán este año -que en realidad fueron contraataques tras los masivos ataques de Teherán contra el Estado judío el 13 y 14 de abril y el 1 de octubre- dejaron en claro la superioridad de la fuerza aérea israelí incluso sobre los aspectos más avanzados de los sistemas de defensa aérea de la República Islámica.

"Hay una oportunidad para lograr el objetivo más importante -desbaratar y eliminar la amenaza de destrucción que pende sobre el Estado de Israel... Hoy existe un amplio consenso nacional y del establecimiento de defensa de que necesitamos desbaratar el programa nuclear iraní y hay una comprensión de que esto es factible -no solo en el frente de seguridad, sino también en el frente diplomático," dijo Katz.

A pesar de la declaración de Katz, muchos funcionarios, incluidos los ex primeros ministros Naftali Bennett y Yair Lapid, habían pedido a la fuerza aérea que atacara el programa nuclear de Irán el 26 de octubre.

En cambio, el gobierno ordenó a la fuerza aérea que atacara alrededor de 20 sitios de producción de misiles balísticos y de defensa aérea de Irán.

Además, antes de la elección y hasta el 26 de octubre, el presidente electo entrante Donald Trump sugirió explícitamente al gobierno israelí que respondiera al ataque de Irán el 1 de octubre atacando las instalaciones nucleares de Teherán.

Aunque en teoría Trump podría retractarse una vez que sea presidente, todas las señales que ha dado, incluso después de las elecciones, han entusiasmado al gobierno de Netanyahu por tomar una postura dura contra Irán.

Además, la fuente de defensa dijo que Israel está trabajando arduamente tras bambalinas para lograr que los países de todo el mundo apoyen el restablecimiento automático de sanciones globales antes de que expire el mecanismo alrededor de octubre de 2025.

El restablecimiento automático es un mecanismo incluido en el acuerdo nuclear de 2015. Permite a las partes del acuerdo, sin opción de veto de Rusia o China, declarar que Irán está en violación, lo que automáticamente provoca que todas las sanciones globales vuelvan a entrar en vigor como antes de 2015.

La fuente agregó que esto podría contribuir significativamente a llevar a Irán en una dirección mejor en el tema nuclear.

Sin embargo, al mismo tiempo, la fuente dijo que atacar el programa nuclear de Irán era aún mejor porque en lugar de bloquearlo o ralentizarlo, esto podría destruirlo o ponerle fin.

Los críticos han dicho que Israel puede carecer de la capacidad para destruir el programa nuclear de la República Islámica porque algunos aspectos están construidos bajo una montaña, que incluso el éxito solo retrasaría a Irán en uno o dos años ya que podrían reconstruir cualquier cosa atacada, y que un ataque incluso podría motivar más a Irán para obtener un arma nuclear.