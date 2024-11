Acuerdo de rehenes más cerca que nunca: "Hamás está bajo presión"

La presión militar ejercida sobre Hamas y sus aliados ha acercado la posibilidad de lograr un acuerdo para regresar a los rehenes como nunca antes, según un alto oficial de seguridad.

Según evaluaciones recientes de oficiales de seguridad, de los 101 rehenes, se cree que aproximadamente 50 siguen con vida, incluidos algunos trabajadores extranjeros. Las FDI están llevando a cabo actividades y maniobras operativas sensibles para minimizar el daño a los rehenes.

Los oficiales de seguridad creen que Hamas está bajo una presión inmensa ya que ya no puede coordinar esfuerzos con Hezbollah, que está cada vez más involucrado en enfrentamientos con las FDI, ni con Irán, que actualmente está ocupado con sus propios problemas, incluida su participación en Irak y su apoyo a los hutíes. El jefe del mando sur de las IDF, el general de división Yaron Finkelman, informa a los mandos. 6 de octubre de 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON UNIT)

Se informa que Hamas está interesado en un acuerdo

Según informes, Hamas está interesado en un acuerdo y dispuesto a comprometerse con su anterior demanda de una cesación completa de la guerra. La posible reubicación de altos funcionarios de Hamas a Turquía ha facilitado aún más un posible compromiso. Sin embargo, se espera que cualquier acuerdo tenga un costo significativo para Israel, probablemente requiriendo la liberación de prisioneros de seguridad de alto perfil con sangre en sus manos.

Basado en discusiones con Egipto y Qatar, así como en señales de Turquía, existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo faseado en los próximos 42 días, antes de la inauguración de Donald Trump. Un alto funcionario de seguridad declaró el jueves que Israel está más cerca que nunca de un acuerdo de liberación de rehenes, principalmente debido a la presión ejercida en Gaza.

Una condición clave bajo discusión es el regreso de los palestinos al norte de Gaza. El desafío de Israel en las negociaciones será asegurar la liberación de la mayor cantidad de rehenes posible en la primera fase. También se están realizando esfuerzos, a través de un canal ruso-palestino, para asegurar la liberación de rehenes con ciudadanía rusa.

"Existe una posibilidad de acuerdo. Hamas está bajo presión y dispuesto, al igual que nosotros", dijo un alto funcionario de seguridad. "Se están discutiendo nombres específicos de terroristas, y no dudaremos en tomar decisiones".

El funcionario también señaló que el jefe del Comando del Sur, el general de división Yaron Finkelman, y los comandantes de división informaron al primer ministro Netanyahu y al ministro de Defensa Katz esta semana que Jabalya está al borde del colapso. Su caída intensificaría la presión, ya que es un símbolo significativo en la sociedad palestina.

El funcionario de seguridad aclaró que el Corredor de Filadelfia no es un tema central en las negociaciones con Hamas, y agregó que "las condiciones son más favorables que nunca".

Él enfatizó que las discusiones no implican poner fin a la guerra, sino más bien una pausa temporal para facilitar el acuerdo.

Según el funcionario, el general de división Finkelman y los comandantes de división aseguraron que estarían preparados para reanudar la lucha si el acuerdo avanza. También hizo hincapié en que el gobierno israelí no aceptará ninguna forma de gobierno de Hamas, civil o militar, en Gaza y que las FDI mantendrán la libertad operativa en Gaza, similar a su enfoque en Cisjordania.