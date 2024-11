Hezbolá bajo fuego: Israel arrasa 12 centros de comando en Beirut

La Fuerza Aérea de Israel (IAF) llevó a cabo dos olas de ataques aéreos en centros de comando de Hezbolá ubicados en el suburbio de Dahiyeh, anunció la IDF el domingo por la noche.

Durante su segunda ola de ataques, la IAF golpeó un total de doce centros de comando de Hezbolá, informó el ejército de Israel.

Se señaló que entre los centros de comando atacados se encontraban la unidad de inteligencia de Hezbolá, su unidad de misiles de costa a costa y la Unidad 4400, responsable del contrabando de armas desde Irán a través de Siria hacia Líbano.

Durante su primera ola de ataques, la IAF también golpeó más centros de comando del grupo terrorista.

La IDF señaló que los centros de comando terrorista fueron deliberadamente incorporados entre edificios civiles y se utilizaron para dirigir actividades terroristas contra el Estado de Israel. El humo ondea sobre los suburbios del sur de Beirut tras un ataque israelí, en medio de las hostilidades en curso entre Hezbolá y las fuerzas israelíes, visto desde Baabda, Líbano, 24 de noviembre de 2024. (credit: REUTERS/MOHAMED AZAKIR)

"Este es otro ejemplo de cómo la organización terrorista Hezbolá utiliza cínicamente a la población civil libanesa como escudo humano", dijo la IDF y enfatizó que había advertido a los civiles que evacuaran antes de los ataques.

En ambas rondas de ataques, el ejército de Israel emitió advertencias a los civiles libaneses en la zona para que evacuaran.

Imágenes de Reuters de la primera ola de ataques surgieron aproximadamente una hora y media después de que el portavoz en árabe de la IDF, Avichay Adraee, emitiera advertencias de evacuación a los residentes de las áreas de Hadath y Borj El Brajneh.

En una publicación en Twitter, Adraee escribió a aquellos cerca de Hadath y Borj El Brajneh: "Ustedes están cerca de las instalaciones e intereses de Hezbolá, contra los cuales la IDF operará en un futuro cercano".

El portavoz recomendó mantenerse a una distancia de no menos de 500 metros, adjuntando un gráfico que marcaba en rojo la ubicación del ataque previsto.

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: الحدثبرج البراجنة⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب… pic.twitter.com/ogLXrvTtRL — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 24, 2024

Israel presuntamente apunta directamente al líder de Hezbolá el viernes, quien sobrevive a los ataques

Israel ha estado atacando en los suburbios de Beirut durante el último mes.

Notablemente, durante un ataque aéreo en Beirut el viernes, Israel apuntó al jefe del departamento de operaciones de Hezbolá, Muhammad Haydar, según fuentes israelíes citadas por KAN y Sky News Arabia el sábado.

Después del ataque dirigido, se informó que Haydar sobrevivió, según fuentes de seguridad israelíes que supuestamente hablaron con la fuente mediática saudita Al-Hadath.