Khamenei dice: 'Los líderes de Israel merecen la muerte, órdenes de arresto no son suficientes'

El líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, dijo el lunes que se deberían emitir sentencias de muerte, en lugar de órdenes de arresto, para los líderes israelíes.

"Netanyahu y los líderes criminales de este régimen deben ser condenados a muerte", dijo Khamenei.

Sus declaraciones se produjeron después de que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera órdenes de arresto el jueves para el Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu, su ex ministro de Defensa Yoav Gallant y el ex jefe de la ala militar de Hamas, Mohammad Deif.

"Lo que hizo el régimen sionista en Gaza y Líbano no es una victoria, es un crimen de guerra", dijo Khamenei en un discurso citado por los medios estatales iraníes de IRNA. "Ahora, han emitido una orden de arresto. Esto no es suficiente".

The stupid Zionists imagine that by bombarding people's homes, hospitals, and places where people are gathered, they're the victors. No, no one in the world considers that to be a victory.