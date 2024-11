Asesinato de rabino en Emiratos Árabes Unidos podría fortalecer lazos árabe-israelíes

(JTA) — WASHINGTON — El asesinato de un rabino jasídico israelí en los Emiratos Árabes Unidos sorprendió a muchos e ilustró los peligros a los que se enfrentan los judíos en todo el mundo.

Pero si el objetivo del ataque era socavar los Acuerdos de Abraham entre Israel, los Emiratos Árabes Unidos y otras naciones árabes, analistas del Medio Oriente dicen que podría tener el efecto contrario: fortalecer aún más esos lazos.

"Si algo, dada la respuesta de los emiratíes, y dado que no he visto ninguna indicación israelí de que de alguna manera los Emiratos Árabes Unidos no tomaron esto lo suficientemente en serio, parece ser lo contrario, que Israel apreció profundamente la respuesta de los Emiratos Árabes Unidos," dijo Michael Koplow, el principal oficial de políticas del Israel Policy Forum, refiriéndose a una declaración de los Emiratos Árabes Unidos calificando el asesinato del rabino Zvi Kogan como un "ataque a nuestros valores."

"De muchas maneras, solo va a llevar a una relación diplomática más fuerte", dijo.

Israel y los Emiratos Árabes Unidos todavía están lidiando con las consecuencias del asesinato de Kogan, de 28 años, un emisario moldavo-israelí del movimiento jasídico Jabad que se mudó con su esposa a Abu Dabi en 2022 y cuyo cuerpo fue descubierto el sábado. Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos arrestaron el lunes a tres ciudadanos uzbekos sospechosos de estar involucrados en su asesinato, que Israel ha calificado como un acto de terror.

Palm Jumeirah en Dubái, EAU, tomada el 16 de febrero de 2014. (credit: FLICKR/Jason Mrachina)

Mientras las autoridades investigan quién es responsable de la muerte de Kogan, los círculos políticos en Washington, D.C., Israel y el Golfo se hacen una pregunta relacionada: ¿Qué efecto tendrá esto en los lazos entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos?

Refuerzo de los lazos en medio de la expansión en curso de los Acuerdos de Abraham

Las apuestas de esa pregunta se han vuelto especialmente altas en las últimas semanas. Los dos países normalizaron sus relaciones en 2020, en lo que se conoce como los Acuerdos de Abraham, y sus lazos han demostrado ser resistentes incluso cuando Israel lucha en una cruel guerra multifrontal contra grupos terroristas en Gaza y Líbano. Ahora, el presidente electo Donald Trump, cuya primera administración medió los acuerdos, ha prometido expandirlos en su próximo mandato más allá de los cuatro estados árabes que ya han firmado, incluso involucrando a Arabia Saudita.

Sus antiguos colaboradores dicen que esa ambición no se ha visto obstaculizada —y podría incluso acelerarse— como resultado de la tragedia del fin de semana.

Jason Greenblatt, el ex enviado de la administración de Trump en el Medio Oriente, dijo que estaba en los Emiratos Árabes Unidos cuando se informó del asesinato, y que se encontró con nada más que indignación —un signo, dijo él, de que los sentimientos cálidos persisten entre los países, incluso cuando Israel enfrenta protestas y oposición en todo el Medio Oriente y más allá debido a la guerra en Gaza. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

“Todos los que conocí, emiratíes y otras nacionalidades, incluyendo otras nacionalidades árabes, estaban enojados por lo que sucedió”, dijo Greenblatt, quien viaja con frecuencia a la región, en un mensaje a la Agencia Telegráfica Judía.

Añadió que los Acuerdos de Abraham estaban seguros y que el ataque reflejaba la capacidad de los perpetradores “de penetrar incluso en ciudades extremadamente seguras” como Dubai, donde fue visto por última vez Kogan.

“Aquellos que vinculan el trágico y a sangre fría asesinato del rabino Kogan con los Acuerdos de Abraham y sugieren que ahora los Acuerdos de Abraham se debilitarán o fracasarán, estoy en total desacuerdo”, dijo. “Los emiratíes repudian este tipo de comportamiento. Por supuesto, es cierto que, en este momento, puede ser incómodo ser abiertamente judío o israelí. Eso es natural, dado lo que sucedió. Pero no por los emiratíes o las innumerables otras nacionalidades que viven y prosperan en los Emiratos Árabes Unidos”.

Los Emiratos Árabes Unidos es un estado autoritario con estrictos límites a la libertad de prensa y protesta, y el mensaje que el gobierno emiratí ha proyectado desde el descubrimiento del cuerpo de Kogan ha sido de enojo e indignación hacia sus asesinos.

"El asesinato de Zvi Kogan fue más que un crimen en los Emiratos Árabes Unidos, fue un crimen contra los Emiratos Árabes Unidos. Fue un ataque a nuestra patria, a nuestros valores y a nuestra visión", escribió Yousef Al Oitaba, embajador de los Emiratos Árabes Unidos en los Estados Unidos, en una serie de tweets el domingo. "En los Emiratos Árabes Unidos, damos la bienvenida a todos. Abrazamos la convivencia pacífica. Rechazamos el extremismo y fanatismo de cualquier tipo. Honramos la memoria de Zvi Kogan reafirmando nuestros valores".

Motti Seligson, director de medios de Chabad, dijo a JTA que Chabad también estaba decidido a salir más fuerte en los Emiratos Árabes Unidos tras el asesinato.

Kogan era uno de los siete emisarios en el país, y Seligson dijo que Chabad construiría un centro en los Emiratos Árabes Unidos en memoria de Kogan. Las donaciones ya han comenzado a llegar: Jared Kushner, yerno de Trump quien lideró las negociaciones de los Acuerdos de Abraham, prometió $1 millón a Chabad en los Emiratos Árabes Unidos, y pronto su hermano Josh siguió con una promesa de una cantidad igual. Un fondo para la viuda de Kogan ha recaudado hasta ahora casi $700,000.

"Cuando nos enfrentamos a la adversidad, nos fortalecemos; cuando nos enfrentamos a la oscuridad, simplemente significa que hay más luz que soportar", dijo Seligson en una entrevista.

La administración de Biden dijo que ya estaba trabajando estrechamente con las autoridades israelíes y de los Emiratos Árabes Unidos para llevar ante la justicia a los responsables de la muerte de Kogan. Reforzó el mensaje de que el ataque fue atípico en comparación con la bienvenida que los Emiratos habían brindado a los israelíes, quienes comenzaron a viajar al país en gran número después de los Acuerdos de Abraham.

"Este fue un crimen horrible contra todos aquellos que abogan por la paz, la tolerancia y la convivencia. Fue también un ataque a los EAU y a su rechazo del extremismo violento en general", dijo en un comunicado Sean Savett, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, en sus palabras de apertura el domingo en la reunión semanal del gabinete, también mostró su determinación de nutrir y fortalecer la relación con los Emiratos Árabes Unidos.

"Aprecio enormemente la cooperación de los EAU en la investigación del asesinato", dijo. "Fortaleceremos los lazos entre nosotros ante los intentos del eje del mal de dañar la relación de paz entre nosotros. Los fortaleceremos y trabajaremos para expandir la estabilidad regional."

Las autoridades aún no han determinado si una organización o país está detrás del ataque. Rich Goldberg, un empleado del Consejo de Seguridad Nacional de Oriente Medio durante el primer mandato de Trump, dijo que el asesinato tenía las características de aquellos que buscan socavar el acuerdo de normalización, que también incluye a Bahréin, Marruecos y Sudán.

Dijo que los perpetradores también podrían haber esperado "asustar a los Emiratos y los saudíes de que hay alguna especie de penetración del terrorismo islámico que de alguna manera podría repercutir en sus regímenes".

Matthew Levitt, un experto en contraterrorismo en el Instituto Washington para la Política del Cercano Oriente, dijo que el ataque, sea quien sea el responsable, fue una señal de debilidad, una indicación de que los perpetradores no podían alcanzar a funcionarios israelíes o blancos duros.

"Si esto es lo máximo que pueden hacer, es el objetivo más fácil posible, un civil que realmente destaca", dijo, refiriéndose a cómo los funcionarios de Jabad visten prendas judías visiblemente en público. "No es un oficial gubernamental, y no es un bombardeo de misiles balísticos".

Goldberg dijo que si algo, el asesinato debería impulsar la expansión de los Acuerdos de Abraham como una señal de que ataques como estos son ineficaces.

"Este es un momento en el que si no respondes de esa manera, si te retiras de la normalización, si dices que el terrorismo islámico para sabotear la normalización tendrá éxito, entonces verás más terrorismo", dijo Goldberg.

Koplow del IPF dijo que un efecto inmediato podría ser la disminución de los viajes entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Actualmente, hay seis o siete vuelos entre los países al día, una excepción notable a otras aerolíneas que han dejado de volar a Israel mientras este libra guerras en múltiples frentes contra enemigos que lanzan ráfagas de misiles.

"Si hay menos israelíes yendo a los Emiratos Árabes Unidos debido a preocupaciones de seguridad, y obviamente ese es un aspecto de la relación que es importante, eso sufrirá", dijo Koplow.