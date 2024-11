Irán busca dominar Líbano en medio de negociaciones de cese al fuego

Al declarar que aceptará cualquier acuerdo que Líbano firme con Israel, Irán ha intentado reflejar su estatus como la "verdadera potencia" en Líbano, dijo el experto en asuntos iraníes Roi Kahanovich en una reciente entrevista con Maariv.

"Esto significa, por un lado, que los iraníes son los que controlan en Líbano, y también están velando por sus propios intereses", explicó.

Los intereses de Irán en el acuerdo se centran en dos aspectos principales, explicó Kahanovich. Estos aspectos son "continuar avanzando en su programa nuclear" y "comenzar a rehabilitar a Hezbollah", a la que describió como "el principal representante de Irán en la frontera con Israel".

Según Kahanovich, "En este momento no hay una declaración oficial, pero creo que en las próximas horas, a medida que nos acerquemos al alto el fuego o la firma de un acuerdo, veremos varios tuits de los propios funcionarios del régimen".

A pesar de la participación de Irán, las potencias occidentales, principalmente Estados Unidos y Francia, lideran los esfuerzos diplomáticos hacia un alto el fuego.

El humo ondea sobre los suburbios del sur de Beirut tras un ataque israelí, en medio de las hostilidades en curso entre Hezbolá y las fuerzas israelíes, visto desde Baabda, Líbano, 24 de noviembre de 2024. (credit: REUTERS/MOHAMED AZAKIR)

"Para Francia, se trata de sus lazos históricos con Líbano, mientras que los estadounidenses se ven a sí mismos como una potencia global que busca ejercer influencia", dijo Kahanovich.

Irán cambia de estrategia ante las amenazas contra Israel

En el contexto de las amenazas iraníes contra Israel, Kohanovich comentó sobre los desarrollos recientes, diciendo: "No olvidemos que Irán no ha dejado de emitir amenazas de represalia. Su llamada 'promesa justa número tres' establece que atacarán a Israel".

Sin embargo, evaluó que los ataques relativamente restringidos de Irán y la posible reelección de Donald Trump están moldeando su postura.

"Es muy posible que la perspectiva del regreso de Trump esté haciendo que Irán baje del alto árbol al que han ascendido".

Sobre el papel e influencia de Irán en la situación en Gaza, Kohanovich describió un panorama complejo.

"No hay duda de que Irán es un actor clave que influye en grupos como Hamás, Hezbollah, la Yihad Islámica y otros", dijo.

Kohanovich estimó que "por mucho que Irán lo desee, y si realmente presiona por algún tipo de acuerdo, entonces puede suceder", pero dijo: "En este momento, Irán no está completamente comprometido porque quieren ver hacia dónde sopla el viento".

Kohanovich explicó que las consideraciones iraníes también están influenciadas por la necesidad de restaurar fuerzas.

"Han sufrido pérdidas significativas en personal, armamento y otros recursos", agregó, señalando que Irán está navegando entre sus ambiciones regionales y el cambiante panorama político.