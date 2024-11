El futuro de las relaciones Arabia Saudita-Israel: pragmatismo y principios

La relación entre el Reino de Arabia Saudita y el Estado de Israel ha sido moldeada por una delicada interacción de ideología, geopolítica y pragmatismo. Si bien las dos naciones nunca han estado en conflicto directo (alrededor de 1,000 saudíes lucharon en la Guerra de Independencia de 1948 bajo el mando egipcio), su relación histórica ha estado marcada por la desconfianza mutua, derivada del papel de liderazgo de Arabia Saudita en la oposición del mundo árabe hacia Israel y la cuestión palestina duradera.

Sin embargo, a medida que la región se transforma, también lo hace el cálculo que guía su interacción, planteando la posibilidad de una normalización sin precedentes que podría remodelar Oriente Medio.

Durante décadas, Arabia Saudita ha defendido la postura rechazante de la Liga Árabe hacia Israel, alineándose con el sentimiento más amplio de unidad árabe contra el sionismo. Esto culminó en iniciativas como la Iniciativa de Paz Árabe de 2002, que Arabia Saudita redactó, proponiendo la normalización con Israel condicionada al establecimiento de un estado palestino a lo largo de las fronteras de 1967.

A pesar de esta postura oficial, ha existido una cooperación silenciosa entre Arabia Saudita e Israel durante años, particularmente porque ambas naciones comparten un enemigo común en Irán. El intercambio de inteligencia y la coordinación tácita han crecido, impulsados principalmente por las preocupaciones compartidas sobre las ambiciones regionales de Teherán y su programa nuclear. Estos lazos encubiertos han sentado las bases para lo que podría convertirse en una relación más amplia. Durante el bombardeo de misiles de abril a Israel, Arabia Saudita proporcionó a Estados Unidos e Israel la inteligencia necesaria, y fuentes sauditas afirman que el Reino interceptó "cualquier entidad sospechosa" que violara su espacio aéreo.

Los Acuerdos de Abraham de 2020, negociados por Estados Unidos, vieron a Israel normalizar relaciones con los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Marruecos y Sudán. Sin embargo, Arabia Saudita se abstuvo de unirse, reflejando su posición única como guardián de los dos sitios más sagrados del islam y una nación sensible a la opinión pública y la cuestión palestina. Aunque Riad permitió sobrevuelos de aviones israelíes y participó en discusiones fuera de los canales oficiales, se detuvo antes de formalizar el reconocimiento.

El príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, asiste a una reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Riad, Arabia Saudí, 6 de diciembre de 2023. (credit: Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool via REUTERS)

MBS, cuyo ascenso meteórico al poder en la última década sorprendió a los observadores saudíes, ha señalado su apertura a la normalización, pero enfrenta importantes limitaciones. A nivel nacional, la población saudí ha sido condicionada por décadas de retórica anti-israelí, y el problema palestino sin resolver sigue siendo un punto de referencia para muchos saudíes y musulmanes en todo el mundo. A nivel regional, Riad debe equilibrar la posible reacción adversa de aliados que siguen oponiéndose a Israel mientras gestiona su rivalidad con Irán.

¿Qué podría cambiar?

Tres factores podrían catalizar un deshielo en las relaciones saudí-israelíes:

La Amenaza Iraní: Ambas naciones ven a Irán como una amenaza existencial. Israel está a la vanguardia de oponerse a las ambiciones nucleares de Teherán, mientras que Arabia Saudita sigue enfrascada en una guerra fría con Irán, marcada por conflictos por procuración en Yemen, Siria y Líbano. Una asociación formal con Israel podría fortalecer la seguridad de Arabia Saudita y disuadir la agresión iraní.

Sin embargo, un reciente deshielo en la agresión entre Irán, de mayoría chiíta, y Arabia Saudita, de mayoría sunita, ha visto reuniones entre diplomáticos de alto nivel y el príncipe heredero de Arabia Saudita condenando lo que llamó el "genocidio" cometido por Israel contra los palestinos cuando habló en una cumbre de líderes musulmanes y árabes a principios de este mes.

"El Reino renueva su condena y rechazo categórico del genocidio cometido por Israel contra el hermano pueblo palestino," dijo el príncipe heredero Mohammed bin Salman (MBS) en una cumbre árabe islámica, reflejando comentarios del Ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, a fines del mes pasado.

También instó a la comunidad internacional a detener a Israel de atacar a Irán y a respetar la soberanía de Irán.

Modernización Económica: La Visión 2030 de MBS tiene como objetivo diversificar la economía de Arabia Saudita lejos de la dependencia del petróleo, centrándose en la tecnología, el turismo y la innovación. El sector tecnológico de Israel, uno de los más avanzados a nivel mundial, podría proporcionar experiencia y oportunidades de inversión que se alineen con las aspiraciones de Arabia Saudita.

Mediación de EE. UU.: Washington sigue siendo un actor crucial en la mediación de la división saudí-israelí. La administración Biden ha expresado interés en negociar un acuerdo de normalización, aprovechando las garantías de seguridad de EE. UU., ventas de armas e incentivos económicos para ganar el apoyo de Arabia Saudita. Con la llegada del presidente electo Donald Trump para un segundo mandato en enero, muchos en Israel esperarán que pueda utilizar los éxitos de los Acuerdos de Abraham para fomentar un acuerdo similar entre Arabia Saudita e Israel.

Si bien los beneficios potenciales son significativos, los obstáculos persisten. El principal entre ellos es la cuestión palestina. Arabia Saudita ha declarado en repetidas ocasiones que la normalización está condicionada al progreso hacia una solución de dos estados. Sin una resolución, los lazos formales podrían arriesgarse a alienar segmentos del mundo musulmán y manchar la reputación de Arabia Saudita como líder del mundo islámico.

Además, la oposición interna en Arabia Saudita podría complicar las ambiciones de MBS. Aunque ha consolidado el poder, forzar la normalización sin un amplio apoyo público podría sembrar disensión interna, especialmente entre facciones conservadoras.

La trayectoria de las relaciones entre Arabia Saudita e Israel probablemente dependerá de consideraciones pragmáticas. Aunque la normalización inmediata puede no estar próxima, pasos incrementales, como la cooperación económica ampliada, los intercambios culturales e iniciativas de seguridad conjuntas, podrían sentar las bases para un acuerdo futuro. Ambas naciones han demostrado tener la capacidad de priorizar intereses compartidos sobre divisiones ideológicas arraigadas.

De ocurrir la normalización, las implicaciones serían profundas. Podría aislar aún más a Irán, fortalecer la influencia de Estados Unidos en la región y acelerar la modernización económica en Arabia Saudita. Sin embargo, también requeriría una gestión delicada del tema palestino y la reacción del mundo árabe en general.

Las relaciones saudí-israelíes se encuentran en una encrucijada, donde el pragmatismo y el principio están en curso de colisión. A medida que evolucionan las realidades geopolíticas, ambas naciones tienen más que ganar de la cooperación que de la hostilidad. El camino hacia la normalización, sin embargo, requerirá no solo un liderazgo audaz, sino también un enfoque matizado que equilibre los intereses nacionales con las sensibilidades regionales, especialmente del lado saudí. Los próximos años podrían presenciar una histórica distensión, que redefine las alianzas y dinámicas de poder en Oriente Medio.