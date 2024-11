Alto al fuego entre Israel y Líbano: Paz frágil con riesgos de guerra

La parte de esta guerra entre Israel y Hezbolá casi ha llegado a su fin, con Israel logrando cambiar su narrativa desde mediados de septiembre, pasando de un empate a estar cerca de un nocaut.

Sin embargo, los términos del alto el fuego y la situación de Hezbollah manteniendo muchas de las fuentes de su poder dejan en claro que otra guerra en Líbano podría estar más cerca de lo que muchos quisieran esperar.

¿Cómo llegamos a este punto?

Desde el 8 de octubre de 2023, cuando Hezbollah atacó los pueblos fronterizos con cohetes y misiles antitanque, hasta el 25 de agosto de este año, la guerra fue en su mayoría un empate.

De octubre a diciembre de 2023, fue realmente un empate.

Desde diciembre de 2023 hasta agosto de 2024, Israel comenzó a matar a muchos más combatientes de Hezbollah de los que el grupo terrorista proxy iraní estaba logrando matar del lado israelí.

Victoria temporal con riesgos de guerra futura

En la mayoría de los puntos, las muertes israelíes fueron en decenas, y las muertes de Hezbollah estuvieron en el rango de varios cientos. En comparación con los 60,000 israelíes que evacuaron la frontera norte en octubre de 2023, lo cual retrospectivamente muchos funcionarios de defensa, aunque no todos, consideran un error, cientos de miles y eventualmente más de un millón de libaneses tuvieron que evacuar sus hogares.

Sin embargo, incluso esta etapa sirvió como un empate relativo, porque el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, estaba dispuesto a tolerar el nivel de ataques limitados de las FDI, y a Israel no le gustaba el constante fuego de cohetes al norte. El 25 de agosto, Hezbollah intentó lanzar más de 1,000 cohetes, incluyendo a 11 bases de las FDI, Mossad y la sede de inteligencia militar.

Las FDI golpearon de forma preventiva y desmantelaron tan completamente el ataque de Hezbollah, que el escalón militar y político decidió apostar de una manera mucho más grande.

Desde el 17 de septiembre hasta una semana en octubre, las FDI y el Mossad decapitaron el liderazgo de Hezbollah (incluido Nasrallah mismo), la mayoría de sus cohetes y misiles más poderosos, e invadieron el sur de Líbano, limpiándolo de gran parte de la capacidad de amenaza de invasión de Hezbollah.

Por todas estas razones, Israel tenía una base para buscar mejores términos de alto el fuego de los que logró tras la Segunda Guerra del Líbano (2006), donde estaba en un punto muerto con Hezbolá en muchos aspectos. Esto también podría ayudar a prevenir una guerra en un futuro cercano.

Por lo tanto, cuando los informes dicen que Israel aseguró un acuerdo lateral con Estados Unidos que le permitiría atacar a las fuerzas de Hezbolá al sur del río Litani -sin necesidad de permiso de UNIFIL- ese elemento proviene de esta posición de fortaleza. Cuando Israel también continuará actuando contra el contrabando de armas entre Siria y Líbano y podrá apelar a un organismo internacional dirigido por Estados Unidos -no la ONU- contra el rearme de armas de Hezbolá incluso más allá del sur del Líbano, eso también proviene de esta posición de fortaleza.

Sin embargo, en las últimas seis semanas, ha habido muy pocos logros estratégicos.

Israel ciertamente mató a más comandantes, destruyó cohetes y armas. Pero, Hezbolá logró mantener un fuego de cohetes pesado y constante no solo en los pueblos fronterizos cercanos, sino que ha extendido su amenaza a alrededor de un tercio del país, incluyendo Haifa, a veces incluso hasta el centro de Israel.

Además, Hezbollah todavía cuenta con decenas de miles de cohetes y podría mantener su fuego de cohetes por un período indefinido.

Por lo tanto, a pesar de las fanfarronadas de ciertos funcionarios políticos y de defensa hace algunas semanas de que a Hezbollah le quedaba poco y no podría disparar 100 cohetes otro día, a principios de esta semana dispararon más de 250.

Es posible que las FDI hayan matado a un par de miles de combatientes de Hezbollah y a la mayoría de los comandantes, pero aún quedan decenas de miles de combatientes de base de Hezbollah, y un grupo aún más grande de chiítas libaneses están listos para ayudar al grupo a combatir de diferentes maneras.

Tanto por esas razones como porque el intento de Israel de instalar un gobierno amigable en el Líbano en la década de 1980 y de mantener una zona de seguridad se considera un fracaso absoluto, la posición negociadora de Jerusalén ha sido más débil de lo que algunos podrían pensar.

En pocas palabras, Israel tenía muy poco más que amenazar a Hezbollah y estaba lejos de amenazar con derrocarlo del poder como lo hizo con Hamas.

Bajo esas circunstancias, si bien las FDI estuvieron cerca de un nocaut, definitivamente no fue uno, y la diferencia allí -para enmarcar la realidad postguerra- es masiva.

Por eso, Israel no tiene una zona de seguridad en Líbano y no tiene derecho en el acuerdo con Hezbollah para atacar cuando viola el acuerdo (aunque, de nuevo, sí tiene una aprobación por separado de EE. UU.).

Se han planteado preguntas válidas sobre cómo sabrá las FDI si un granjero en chancletas, por ejemplo, es realmente un combatiente de Hezbollah, cuando regrese a su pueblo del sur de Líbano.

Además, la carta adicional con EE. UU. establece un punto sistemático de fricción con los estadounidenses, especialmente dentro de cuatro años en la era post-Trump, pero aún más probablemente a veces con la próxima administración de Trump.

Al final del día, Israel solo preservará sus intereses de seguridad si sus fuerzas aéreas y terrestres se mantienen enfocadas en los movimientos de Hezbollah y están listas para "mover el barco" después del alto el fuego atacando cuando hay una violación.

Es difícil ver que los israelíes se mantengan tan enfocados por más de varios meses, y mucho menos varios años. En ese caso, Hezbollah solo necesita paciencia para hacer su regreso. Y luego, en tres o cinco años, puede atacar de nuevo.

O tal vez, contraatacará la primera vez que Israel intente atacar a las fuerzas de Hezbollah que ingresan al sur del Líbano, provocando otra guerra aún más temprano.

No hay duda de que este es un trato mejor y de que Israel tiene una mejor ventaja que en 2006; tampoco hay duda de que la fórmula para la próxima guerra está presente en el alto el fuego de hoy.