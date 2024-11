Irán se reserva derecho a responder a ataques israelíes, afirma ministro

Teherán se reserva el derecho de reaccionar a los ataques aéreos israelíes del mes pasado en Irán, pero también tiene en cuenta otros acontecimientos en la región, dijo el Ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, el miércoles.

Araghchi dijo a los reporteros durante un viaje a Lisboa que Irán acogió con satisfacción el acuerdo de alto el fuego en Líbano del martes y esperaba que pudiera conducir a un alto el fuego permanente. El alto el fuego entre Israel y el grupo respaldado por Irán, Hezbollah, entró en vigor el miércoles bajo un acuerdo mediado por Estados Unidos y Francia.

Al preguntar si el alto el fuego podría llevar a una disminución de las tensiones entre Israel e Irán, dijo: "Depende del comportamiento de Israel".

"Por supuesto, nos reservamos el derecho de reaccionar a la reciente agresión israelí, pero consideramos todos los desarrollos en la región", dijo.

Una valla publicitaria anti-israelí se ve junto a la bandera iraní durante una celebración tras el ataque de la IRGC a Israel, en Teherán, Irán, 15 de abril de 2024. (credit: Majid Asgaripour/WANA/via Reuters)

Israel atacó objetivos en Irán el 26 de octubre en represalia por un bombardeo de misiles iraníes contra Israel el 1 de octubre.

Irán afirma que se prepara para retaliar

Ali Larijani, un alto asesor del líder supremo de Irán, dijo en una entrevista publicada por la agencia de noticias Tasnim de Irán el domingo que su país estaba preparándose para "responder" a Israel.

Aunque el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el martes que Hezbollah había sido "retrocedido décadas", Araqchi dijo que el grupo armado no había sido debilitado por la muerte de muchos de sus líderes desde enero y por su ofensiva terrestre contra el grupo desde principios de octubre.

Araqchi dijo que Hezbollah había podido reorganizarse y contraatacar eficazmente.

"Esta es la principal razón por la que Israel aceptó el alto el fuego... cada vez que [Hezbollah] pierde a sus líderes o comandantes, se vuelven más grandes tanto en número como en fuerza," dijo. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Sus declaraciones reflejaron comentarios de un alto funcionario de Hezbollah, Hassan Fadlallah, quien dijo que el grupo saldría de la guerra más fuerte y numeroso.

En una publicación en X/Twitter, Araqhchi dijo: "Hezbollah una vez más ha destrozado el mito de la invencibilidad de Israel. Ya es hora de que Israel acepte la derrota en Gaza también."

Por otro lado, los medios estatales iraníes informaron que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán rechazó como "infundada" una declaración de los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los Siete países que exigían que Teherán cesara todo apoyo a la guerra de Rusia contra Ucrania.

Desde la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania en 2022, Moscú y Teherán han profundizado su cooperación militar y económica.