Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina (PA), publicó una "declaración constitucional" el miércoles afirmando que Rawhi Fattouh, presidente del Consejo Nacional Palestino (PNC), asumirá el cargo de Presidente interino "si el cargo queda vacante".

En la declaración, Abbas estipuló que si su cargo quedara vacante y el Consejo Legislativo estuviera "disfuncional", entonces Fattouh asumiría la posición de Presidente interino por un período de no más de 90 días mientras se celebraban elecciones.

Abbas especificó que si no se pudieran celebrar elecciones, el Consejo Central Palestino (PCC) podría optar por extender su mandato por otros 90 días, pero no más. El PCC sirve como uno de los organismos de toma de decisiones de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) junto con el PNC; Fattouh es presidente tanto del PCC como del PNC.

Fattouh sirvió previamente como Presidente interino tras la muerte de Yasser Arafat en 2004; ocupó el cargo desde noviembre de 2004 hasta enero, cuando se celebraron elecciones.

En 2022, el analista de Haaretz Jack Khoury dijo que Fattouh era visto como "aburrido y carente de influencia política o capacidad para gobernar realmente" al considerar posibles sucesores de Abbas.

Mahmoud Abbas, JEFE DE LA AP, asiste al Foro Económico Mundial en Riad, el mes pasado. Confiar en la corrupta, impotente, venenosa y glorificadora del terror Autoridad Palestina de Abbas como alternativa de gobierno a Hamás sería una locura, afirma el escritor. (credit: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS)

¿Quién es Rawhi Fattouh?

Rawhi Fattouh nació en el campo de refugiados de Rafah en la Franja de Gaza en 1949.

Se unió a Al-Asifah, ala armada de Fatah, que más tarde fue renombrada como las Brigadas de Mártires de Al-Aqsa, en 1968. Después de esto, fue enviado para recibir entrenamiento militar en Iraq antes de regresar a Jordania para terminar la escuela secundaria en 1970. Se graduó de la Universidad de Damasco en 1979 con una licenciatura en inglés.

Durante su tiempo como estudiante, ocupó varios cargos en la Unión General de Estudiantes Palestinos y en Fatah.

Fattouh ha sido elegido consistentemente para cargos en la OLP y la AP desde 1983, cuando fue elegido por primera vez para el CEP.

Aliado cercano de Abbas, ha sido un miembro importante de Fatah, liderando el bloque parlamentario del partido durante décadas.

Después de apoyar la candidatura de Abbas para la presidencia de la Autoridad Palestina en 2006, Fattouh fue recompensado con el puesto de representante personal del Presidente, lo que analistas en ese momento dijeron que señalaba su posición como sucesor.