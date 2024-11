Ofensiva israelí impacta profundamente a Hezbolá: batallas sangrientas

Con los cuerpos de sus combatientes aún esparcidos en el campo de batalla, Hezbollah debe enterrar a sus muertos y brindar consuelo a sus simpatizantes que sufrieron el peso de la ofensiva de Israel, como los primeros pasos en un largo y costoso camino hacia la recuperación, dijeron cuatro altos funcionarios.

Hezbollah cree que el número de sus combatientes muertos durante 14 meses de hostilidades podría llegar a varios miles, siendo la gran mayoría asesinados desde que Israel comenzó la ofensiva en septiembre, según tres fuentes familiarizadas con sus operaciones, citando estimaciones internas no reportadas previamente.

Una fuente dijo que el grupo respaldado por Irán podría haber perdido hasta 4,000 personas, mucho más de 10 veces el número de muertos en su guerra de un mes en 2006 con Israel. Hasta ahora, las autoridades libanesas han dicho que al menos 3,800 personas murieron en las hostilidades actuales, sin distinguir entre combatientes y civiles.

Hezbollah emerge sacudido de arriba abajo, su liderazgo aún tambaleándose por el asesinato de su ex líder Sayyed Hassan Nasrallah y sus seguidores quedaron sin hogar en masa debido a los bombardeos de alfombras en los suburbios del sur de Beirut y la destrucción de pueblos enteros en el sur.

Con un alto el fuego en vigencia el miércoles, la agenda de Hezbollah incluye trabajar para restablecer completamente su estructura organizativa, investigar las violaciones de seguridad que ayudaron a Israel a infligir tantos golpes dolorosos y hacer una revisión completa del último año, incluyendo sus errores al subestimar las capacidades tecnológicas de Israel, dijeron tres fuentes familiarizadas con el pensamiento del grupo.

Un soldado israelí gesticula desde un vehículo militar israelí, tras el alto el fuego acordado por Israel y Hezbolá, apoyado por Irán, en Líbano, cerca de la frontera de Israel con Líbano, en el norte de Israel, 27 de noviembre de 2024. (credit: REUTERS/Ronen Zvulun)

Para esta historia, Reuters habló con una docena de personas que proporcionaron detalles sobre algunos de los desafíos que enfrenta Hezbollah mientras intenta reponerse después de la guerra. La mayoría pidió no ser identificada para hablar sobre asuntos sensibles.

Hassan Fadallah, un político senior de Hezbollah, dijo a Reuters que la prioridad será "el pueblo".

"Protegerlos, quitar los escombros, despedirse de los mártires y, en la próxima fase, reconstruir", dijo.

"Tengo un hermano que fue mártir, un cuñado que resultó herido en los ataques a los pagers, y mis vecinos y familiares son todos mártires, heridos o desaparecidos", dijo Hawraa, una mujer del sur del Líbano con familiares que luchan por Hezbollah.

"Tengo un hermano que fue mártir, un cuñado que resultó herido en los ataques a los pagers, y mis vecinos y familiares son todos mártires, heridos o desaparecidos", dijo Hawraa, una mujer del sur del Líbano con familiares que luchan por Hezbollah.

"Queremos recoger a nuestros mártires y enterrarlos ... queremos reconstruir nuestros hogares", dijo Hawraa, quien se quedó en su pueblo hasta que fue obligada a huir por el ataque israelí en septiembre. Se negó a dar su nombre completo, citando temores por su seguridad.

La ofensiva israelí desplazó a más de 1 millón de personas, la mayoría de ellas de áreas donde Hezbollah tiene influencia.

Un alto funcionario libanés familiarizado con el pensamiento de Hezbollah dijo que el enfoque del grupo estaría totalmente en asegurar su regreso y reconstruir sus hogares: "Hezbollah está como un hombre herido. ¿Se levanta un hombre herido y lucha? Un hombre herido necesita cuidar sus heridas".

El oficial esperaba que Hezbollah llevara a cabo una revisión de política amplia después de la guerra, tratando todos los temas principales: Israel, sus armas y la política interna del Líbano, donde sus armas han sido durante mucho tiempo un punto de conflicto.

Irán, que estableció Hezbollah en 1982, ha prometido ayudar con la reconstrucción. Los costos son inmensos: el Banco Mundial estima $2.8 mil millones en daños solo en viviendas en Líbano, con 99,000 hogares parcial o totalmente destruidos.

El alto funcionario libanés dijo que Teherán tiene una variedad de formas de proporcionar fondos a Hezbollah, sin dar detalles.

El presidente del Parlamento, Nabih Berri, aliado cercano de Hezbollah, está instando a los libaneses chiítas adinerados en la diáspora a enviar fondos para ayudar a los desplazados, según dos funcionarios libaneses.

También se esperaba que llegaran donaciones significativas de fundaciones religiosas chiítas en toda la región.

Hezbollah no respondió de inmediato a una solicitud detallada de comentarios para esta historia. El ministerio de Relaciones Exteriores de Irán no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Varias personas portan banderas de Hezbolá en un lugar dañado en los suburbios del sur de Beirut, tras la entrada en vigor de un alto el fuego entre Israel y Hezbolá, en Beirut, Líbano, 27 de noviembre de 2024. (credit: REUTERS/Thaier Al-Sudani TPX IMAGES OF THE DAY)

'La resistencia' continuará

Hezbollah ha indicado que tiene la intención de mantener sus armas, frustrando las esperanzas de los adversarios libaneses que predijeron que las presiones generadas por la guerra finalmente lo llevarían a entregarlas al estado. Oficiales de Hezbollah han dicho que la resistencia, ampliamente entendida como su estatus armado, continuará.

Hezbollah abrió fuego en apoyo de su aliado palestino Hamas el 8 de octubre de 2023. Israel inició una ofensiva contra el grupo en septiembre, declarando el objetivo de asegurar el regreso a casa de 60,000 personas evacuadas de sus hogares en el norte.

A pesar de la devastación resultante, Fadlallah de Hezbollah dijo que la resistencia mostrada por sus combatientes en el sur de Líbano y los intensos ataques de cohetes del grupo hacia el final del conflicto demostraron que Israel había fracasado.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirma que su campaña ha retrocedido a Hezbollah décadas, eliminado a sus principales líderes, destruido la mayoría de sus cohetes, neutralizado a miles de combatientes y aniquilado su infraestructura cerca de la frontera.

Un funcionario senior de Estados Unidos dijo que Hezbollah estaba "extremadamente débil" en este momento, tanto militar como políticamente. Un diplomático occidental hizo eco de esa evaluación, diciendo que Israel tenía la ventaja y casi había dictado los términos de su retirada.

Los términos del alto el fuego acordados por Israel y Líbano requieren que Hezbollah no tenga presencia militar en un área entre la frontera israelí y el río Litani, que desemboca en el Mar Mediterráneo a unos 30 km (20 millas) de la frontera.

Hezbollah, que aprobó el acuerdo, no ha declarado cómo tiene la intención de ayudar a implementar esos términos, incluido si entrega activamente sus armas a las tropas libanesas que se están desplegando en el sur, o deja las armas para que los soldados las encuentren.

Israel se queja de que Hezbollah, arraigado profundamente en el sur de Líbano, nunca implementó los mismos términos cuando se acordó poner fin a una guerra previa en 2006. Israel dice que el grupo se estaba preparando para un asalto a gran escala en el norte de Israel, señalando su acumulación militar en la frontera.

Andreas Krieg del King's College en Londres dijo que Hezbollah había conservado una considerable capacidad.

El desempeño de sus "combatientes de infantería principales en el sur del Líbano y los ataques con cohetes en territorio israelí en los últimos días mostraron que el grupo todavía era muy, muy capaz", dijo.

"Pero Hezbollah estará muy atascado en el esfuerzo de reconstruir la infraestructura y también, lo más importante, asegurar los fondos para hacerlo", dijo.

'Repago de la deuda'

Hezbollah ha estado entregando dinero en efectivo a las personas afectadas por las hostilidades desde que comenzaron, pagando $200 al mes a civiles que se quedaron en pueblos en primera línea, y ofreciendo más a medida que las personas eran forzadas a huir de las áreas, según los beneficiarios.

Desde el inicio de la escalada en septiembre, Hezbollah ha estado pagando alrededor de $300 al mes para ayudar a las familias desplazadas.

El grupo no ha ocultado el apoyo militar y financiero que recibe de Irán, que envió grandes sumas de dinero en 2006 para ayudar a los sin hogar y ayudar en la reconstrucción.

Los partidarios de Hezbollah dicen que habrá más por venir. Uno de ellos, citando conversaciones con un funcionario local de Hezbollah, dijo que el grupo cubriría un año de alquiler para los sin hogar además de los costos de los muebles.

Dirigiéndose al pueblo libanés en un sermón de octubre, el Líder Supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, dijo "la destrucción será reemplazada... pagar la deuda con el Líbano herido y sangrante es nuestro deber..."

El Banco Mundial, en una estimación preliminar, situó el costo en daños y pérdidas para el Líbano en 8.5 billones de dólares, una factura que el gobierno no puede pagar, aún sufriendo las consecuencias de un colapso financiero catastrófico hace cinco años.

Los estados del Golfo Qatar, Kuwait y Arabia Saudita ayudaron a pagar la factura de reconstrucción de 5 billones de dólares en 2006, la última vez que Hezbollah e Israel entraron en guerra. Pero no hay señales de que estos estados árabes liderados por sunitas estén listos para hacerlo de nuevo.

Hezbollah llevó a cabo una gran cantidad de trabajos de reconstrucción después de la guerra de 2006, financiada por Irán y utilizando su ala de construcción. El proyecto fue dirigido por Sayyed Hashem Safieddine, un líder de Hezbollah asesinado por Israel 11 días después de Nasrallah, en señal de los mayores desafíos que enfrentará esta vez.

"Para Hezbollah, la prioridad es garantizar la lealtad de la comunidad chiíta. La destrucción ha sido enorme y afectará a la organización", dijo Mohanand Hage Ali del Centro Carnegie para el Medio Oriente.