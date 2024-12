El dilema de Khamenei: Siria y la lucha por el control iraní

En un momento en el que Hezbolá e Israel han firmado un frágil alto el fuego y Hamas está seriamente debilitado en Gaza, uno de los otros bastiones de poder de Irán en Oriente Medio está causando creciente preocupación para los ayatolás de la República Islámica de Irán: Siria.

Decenas de soldados del Ejército sirio han sido asesinados mientras los rebeldes del grupo terrorista islamista Hayat Tahrir al-Sham avanzaban hacia la importante ciudad de Alepo, obligando al ejército a reorganizarse en el mayor desafío para el Presidente Bashar al-Assad en años.

Rusia, un importante aliado de Assad, dijo que su fuerza aérea había llevado a cabo ataques contra rebeldes sirios en apoyo al ejército del país, tras lo que fue el ataque rebelde más audaz en años en una guerra civil donde las líneas del frente en su mayoría habían estado congeladas desde el 2020.

Milicias respaldadas por Irán también ingresaron a Siria el domingo por la noche desde Iraq para apoyar a Assad y se dirigían al norte de Siria para reforzar a las fuerzas del Ejército sirio asediadas en la lucha contra los insurgentes, según fuentes del Ejército sirio. Decenas de combatientes iraquíes alineados con Irán de la Hashd al-Shaabi también cruzaron a Siria desde Iraq a través de una ruta militar cerca del cruce de Al Bukamal. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, se reúne con el presidente sirio Bashar al Assad, en Teherán, Irán, el 30 de mayo de 2024. (credit: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Hayat Tahrir al-Sham, o HTS, antes conocido como el Frente Nusra, es designado como un grupo terrorista por Estados Unidos, Rusia, Turquía y otros estados.

Para añadir su opinión a la mezcla, el Líder Supremo Iraní, Ayatollah Ali Khamenei, publicó un mensaje en X el domingo por la noche, abordando la situación actual en Siria, afirmando: "Los grupos takfiri son buenas noticias para los enemigos del mundo del Islam. Justo en un momento en que la atención de toda la Ummah Islámica está centrada en el tema de Palestina, los grupos takfiri, en lugar de concentrarse en la naturaleza malévola del régimen sionista, desvían la atención hacia otros lugares. #Siria".

Takfiri groups are good news for enemies of the world of Islam. Exactly at a time when all Islamic Ummah’s attention is focused on the issue of Palestine, Takfiri groups, instead of concentrating on Zionist regime’s malevolent nature, draw the attention to other places.#Syria