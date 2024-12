La amenaza nuclear de Irán bajo presión tras el golpe de Israel y Trump

Después de que la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica condenara a Irán por sus violaciones nucleares por segunda vez este año, la desactivación por parte de Israel de la mayoría de los sistemas vitales antiaéreos de Teherán que protegen sus instalaciones atómicas, la victoria del presidente electo de EE. UU., Donald Trump, y mientras tres países europeos clave (los E-3) estaban programados para reunirse con Irán para renovar las negociaciones nucleares, el programa nuclear de la República Islámica está nuevamente en el punto de mira.

La respuesta de Irán a estos desarrollos fue una serie de señales mixtas.

¿Significa todo esto que Israel, Occidente e Irán están más cerca de un enfrentamiento climático sobre el programa nuclear, o aún está lejos un enfrentamiento de tal magnitud?

Algunas fuentes han dicho explícitamente - y otras han indicado a The Jerusalem Post - que Occidente se está preparando más para la confrontación, pero que el camino de la diplomacia todavía está abierto.

Primero, ¿por qué Israel, los Estados Unidos y la E-3 (Inglaterra, Francia y Alemania) podrían estar más listos para confrontar a los ayatolás ahora que en el pasado?

Hay varias razones. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, y el jefe adjunto de la Organización de Energía Atómica de Irán, Behrouz Kamalvandi, posan para una foto en las instalaciones nucleares de Natanz en Isfahan, Irán, el 15 de noviembre de 2024. (credit: ATOMIC ORGANIZATION OF IRAN/REUTERs)

Solo ha escalado desde el fin del JCPOA

No solo las violaciones nucleares de Irán han continuado y escalado desde 2019, y de una manera muy peligrosa desde 2021, sino que alrededor de octubre de 2025, la capacidad del Occidente para utilizar el arma de sanciones globales inmediatas de la ONU contra Irán finalmente expirará.

Esta arma era parte del acuerdo nuclear de 2015, que aún tiene una disposición que permite a los Estados Unidos o a la E-3 restablecer sanciones globales completas contra Teherán sin posibilidad de veto por parte de Rusia o China.

Al mismo tiempo, invocar el arma de sanciones globales inmediatas podría llevar a Irán a tomar medidas más agresivas con su programa nuclear en represalia.

De hecho, el Ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo explícitamente la semana pasada que su país podría decidir cruzar el umbral del 90% de uranio armado o incluso cruzar por completo el umbral de las armas nucleares si el Occidente intentara usar las sanciones globales inmediatas en su contra.

Este podría no ser una amenaza ociosa.

Cuando la AIEA condenó a Irán en junio, la República Islámica aumentó su programa de enriquecimiento de uranio, y prometió hacerlo de nuevo tras la condena del 22 de noviembre.

De hecho, desde que Trump sacó a Estados Unidos del acuerdo nuclear y volvió a imponer sanciones americanas en 2018, Teherán ha respondido continuamente a cualquier sanción o condena avanzando con su programa nuclear.

Es precisamente por esta razón que la E-3 y la administración de Biden han sido renuentes a iniciar un enfrentamiento con Irán antes de la fecha de vencimiento de octubre de 2025.

Sin embargo, esta dinámica podría haber cambiado recientemente.

EL ATAQUE DE ISRAEL a 20 sitios iraníes el 26 de octubre, siguiendo el ataque de Irán el 1 de octubre, ambos desactivaron las defensas del país de sus instalaciones nucleares y destruyeron una de las actividades de un grupo de armas secretas para una posible detonación nuclear en Parchin.

La victoria de Trump significa que los ayatolás enfrentan una inminente campaña de máxima presión económica y diplomática y tienen menos margen de maniobra del que han tenido bajo Biden.

Algunos incluso estaban preocupados de que Irán intentara desarrollar un arma nuclear antes de las elecciones, pero el Post no tiene indicaciones de altos funcionarios de defensa israelíes de que esto esté en marcha de manera realista.

Esto parecería hacer que fuera del interés de Irán llegar a un acuerdo con el E-3 y la administración de Biden antes de que Trump asuma el cargo.

Esto no obligaría a Trump, ya que él ya abandonó el acuerdo nuclear de 2015, pero limitaría, en cierto grado, la efectividad de cualquier nueva campaña de presión que pudiera intentar.

Además, para Irán, enfrentarse a la administración de Trump en un enfrentamiento sobre las sanciones globales de reactivación en algún momento entre enero y octubre de 2025 podría parecer mucho más aterrador para Teherán que con una administración estadounidense menos agresiva.

Mientras todo esto sucede, Irán también está en proceso de una reevaluación más amplia de su estrategia regional, habiendo perdido a Hezbollah y Hamas como dos grandes representantes que antes podían disuadir a Israel de atacar su programa nuclear.

El régimen está considerando una variedad de opciones, incluyendo más diplomacia con Occidente para aliviar la presión, más amenazas nucleares apostando a que Trump solo use sanciones pero no ataque militarmente, o mantener su estrategia de representantes pero intentar reconstruirlos en silencio y de manera más gradual para evitar ataques israelíes.

Una señal de que la República Islámica podría intentar llegar a un acuerdo antes de que Trump asuma el cargo es que Araghchi dijo explícitamente que Irán sigue abierto a negociaciones incluso después de sentir que el Director General del OIEA, Rafael Grossi, y los E-3 traicionaron un pequeño acuerdo inicial que él pensaba que se había alcanzado.

Días antes de que la Junta del OIEA condenara a Irán, Grossi reveló que le había ofrecido a Teherán evitar una condena si accedía a congelar su enriquecimiento de uranio al 60% y comenzaba el proceso de traer de vuelta a algunos de los inspectores nucleares que había expulsado a principios de 2023.

Teherán estuvo de acuerdo y creyó que había evitado una condena y que ya habría acorralado un poco a Trump con un proceso diplomático positivo.

Resultó que Grossi no pudo "cumplir con la promesa" y los E-3 se mantuvieron en la condena, diciendo que la República Islámica tendría que hacer más para volver a tener una posición positiva con ellos.

Después de todos estos vaivenes, el Post entiende que los E-3 siguen abiertos a un acuerdo con Irán, lo que podría ayudarles con Trump, y que el exitoso ataque de Israel a Irán y la elección de Trump no los ha llevado a oponerse firmemente a las negociaciones o a sentirse demasiado confiados.

Por el contrario, las fuentes han indicado que el E-3 todavía está preocupado de que Israel o Trump solo puedan empujar a Irán más allá de la línea de las armas nucleares.

Todo esto hace que las próximas seis semanas hasta el 20 de enero, día de la inauguración presidencial de EE. UU., sean un terreno de juego amplio y salvaje donde acercarse a un acuerdo nuclear o a un conflicto nuclear en escalada son ambas posibilidades.