¿Quiénes están luchando en Siria y por qué? - explicación

La captura de Alepo por parte de los rebeldes sirios al presidente Bashar al-Assad ha vuelto a poner en foco la guerra civil siria, sacudiendo frentes que habían estado inactivos durante años con implicaciones para la región y más allá.

Los rebeldes lanzaron su ofensiva sorpresa el 26 de noviembre, atacando áreas al norte y noroeste de Alepo. Entraron en la ciudad el 29-30 de noviembre, expulsando a las fuerzas gubernamentales.

Es la primera vez que el control de la ciudad cambia desde 2016, cuando las fuerzas gubernamentales, respaldadas por Rusia e Irán, derrotaron a los rebeldes que controlaban los distritos del este de Alepo.

Los rebeldes han presionado su avance en áreas al sur y suroeste de Alepo, capturando territorio en la provincia de Hama.

El gobierno ha prometido contraatacar. Rusia, que desplegó su fuerza aérea en Siria en 2015 para ayudar a Assad, está llevando a cabo ataques aéreos en apoyo al ejército.

Miembros de los combatientes de la oposición siria caminan por una calle de Alepo, después de que el ejército sirio dijera que decenas de sus soldados habían muerto en un gran ataque de los rebeldes que arrasaron la ciudad, en Siria 30 de noviembre 2024. (credit: REUTERS/MAHMOUD HASSANO)

Marca la escalada más seria del conflicto en años, sumándose a una cifra que alcanza cientos de miles de muertos desde 2011, cuando la guerra surgió a partir de un levantamiento de la Primavera Árabe contra el gobierno de Assad. Desde entonces, más de la mitad de la población prebélica de 23 millones ha sido obligada a abandonar sus hogares, con millones huyendo al extranjero como refugiados.

¿Quiénes son los rebeldes?

El ataque fue iniciado por Hayat Tahrir al-Sham. Anteriormente conocido como el Frente Nusra, fue la rama oficial de Al Qaeda en la guerra siria hasta que cortaron lazos en 2016.

HTS, liderado por Abu Mohammed al-Golani, ha sido desde hace mucho tiempo la fuerza dominante en la región de Idlib, parte de un arco del noroeste donde los rebeldes mantuvieron una presencia a pesar de los avances de Assad en otras partes.

Estados Unidos, Rusia, Turquía y otros estados lo designan como un grupo terrorista.

Otra alianza rebelde ha lanzado una ofensiva separada desde áreas al norte de Alepo. Estos rebeldes son respaldados por Turquía y se organizan bajo la bandera del Ejército Nacional Sirio.

¿Por qué ha estallado el conflicto ahora?

Mientras la paz ha permanecido lejos, las líneas del frente no han avanzado en años, con Siria dividida en zonas donde potencias extranjeras tienen tropas sobre el terreno.

Rusia e Irán tienen influencia sobre las áreas controladas por el gobierno, el mayor trozo de Siria. Estados Unidos tiene fuerzas en el noreste y este, respaldando a las Fuerzas Democráticas Sirias lideradas por los kurdos. Turquía tiene tropas en el noroeste controlado por los rebeldes.

Pero el equilibrio de poder regional se ha visto sacudido por más de un año de conflicto entre Israel e Irán y los grupos terroristas que apoya.

Hezbollah, respaldado por Irán, en particular, ha sufrido importantes golpes durante más de dos meses de guerra con Israel en Líbano. Hezbollah, que cesó el fuego con Israel la semana pasada, ayudó a Assad a recuperar Alepo en 2016.

El asesor de Seguridad Nacional de EE. UU., Jake Sullivan, hablando en "State of the Union" de CNN, dijo que no era sorprendente que los rebeldes intentaran aprovechar una nueva situación, con los principales respaldos del gobierno sirio - Irán, Rusia y Hezbollah - distraídos y debilitados por conflictos, refiriéndose a los conflictos regionales y la guerra en Ucrania.

Un acuerdo entre Rusia y Turquía ha estabilizado ampliamente la situación en el noroeste desde 2020. Pero Turquía ha expresado creciente frustración con el fracaso de Assad en llegar a un acuerdo con la oposición para poner fin al conflicto.

Funcionarios de seguridad turcos han dicho que mientras Ankara trabajaba para detener las ofensivas rebeldes, estaban cada vez más preocupados por los ataques de las fuerzas gubernamentales sirias a los rebeldes. El ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, dijo que Assad y los rebeldes necesitaban llegar a un compromiso.

Una de las principales preocupaciones de Turquía en Siria es el poder que tienen los grupos liderados por los kurdos, aliados de Washington pero considerados terroristas por Ankara. La agencia de noticias estatal turca Anadolu dijo que el Ejército Nacional Sirio rebelde había tomado la ciudad de Tel Rifaat de la milicia YPG kurda.

Tanto el Kremlin como Teherán han reiterado su apoyo al gobierno sirio.

¿Existe un plan de paz?

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución en 2015 con el objetivo de poner fin al conflicto, pidiendo una nueva constitución, elecciones supervisadas por la ONU y un gobierno transparente y responsable.

La implementación no ha avanzado en ningún lado.

El enviado de la ONU para Siria, Geir Pedersen, dijo que la escalada mostraba un fracaso colectivo para llevar a cabo un proceso político y instó a negociaciones sustanciales para encontrar una salida al conflicto.