Rebeldes sirios avanzan cerca de Hama aumentando presión sobre Assad

Los rebeldes sirios que avanzan contra las fuerzas gubernamentales se acercaron el martes a la importante ciudad de Hama, según informaron los rebeldes y un monitor de guerra después de que su repentina captura de Alepo la semana pasada sacudiera al presidente Bashar Assad.

Los rebeldes y el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, un monitor de guerra dijeron que los insurgentes habían capturado aldeas, incluida Maar Shahur, a unas pocas millas al norte de la ciudad. Los medios estatales sirios dijeron que estaban llegando refuerzos a la zona.

Un ataque a Hama aumentaría la presión sobre Assad, cuyos aliados rusos e iraníes se han apresurado a apoyarlo contra una rebelión en crecimiento. La ciudad ha permanecido en manos del gobierno desde que estalló la guerra civil en 2011.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, dijo en una entrevista en árabe que Teherán consideraría enviar tropas a Siria si Damasco lo solicitara, y el presidente ruso, Vladimir Putin, instó a poner fin a la "agresión terrorista" en Siria, según informó RIA.

El primer ministro de Irak, Shia al-Sudani, dijo que Bagdad no sería "un mero espectador" en Siria y culpó a los ataques militares israelíes al gobierno sirio por el avance rebelde, según informó su oficina.

Combatientes rebeldes caminan cerca de un vehículo militar en Maarat al-Numan en la provincia de Idlib, Siria 1 de diciembre de 2024. (credit: REUTERS/MAHMOUD HASSANO)

Agravando los problemas de Assad, combatientes de una coalición kurda respaldada por Estados Unidos lucharon contra las fuerzas gubernamentales en el noreste, ambas partes dijeron, abriendo un nuevo frente a lo largo de una ruta de suministro vital.

La toma de Aleppo la semana pasada por los rebeldes, la ciudad más grande de Siria antes de la guerra, marcó la ofensiva más grande en años.

Las líneas del frente del conflicto han estado congeladas desde 2020 después de que Assad recuperara la mayor parte del país de los rebeldes, gracias a la ayuda de la fuerza aérea rusa y la ayuda militar de Irán y su red de grupos milicianos chiítas regionales.

Ahora, sin embargo, Rusia se ha estado concentrando en la guerra en Ucrania, mientras que los ataques israelíes en los últimos tres meses han diezmado el liderazgo de Hezbollah, la fuerza más fuerte respaldada por Irán que lucha en Siria.

El lunes, cientos de combatientes de milicias iraquíes respaldadas por Irán entraron en Siria para apoyar a las fuerzas gubernamentales sirias, dijeron fuentes iraquíes y sirias, pero Hezbollah no planea enviar fuerzas por ahora.

Una fuente rebelde dijo que los combatientes de milicias respaldadas por Irán estaban entre las fuerzas contra las que estaban luchando fuera de Hama.

En los últimos días, aviones de guerra rusos y del gobierno sirio han intensificado los ataques aéreos contra los rebeldes, según ambas partes. Trabajadores de rescate han informado de ataques mortales a hospitales en Alepo e Idlib.

DISPUTAS POR TERRITORIO

Cualquier escalada sostenida en Siria corre el riesgo de desestabilizar aún más una región ya afectada por guerras en Gaza y Líbano, donde entró en vigor un alto el fuego entre Israel y el grupo militante Hezbollah la semana pasada.

La retirada de las fuerzas de Assad en los últimos días ha llevado a disputas por el control entre otros grupos que controlan enclaves en el noroeste, norte y este.

Las Fuerzas Democráticas Sirias, un grupo paraguas que controla territorio en el este de Siria con el apoyo de Estados Unidos, dijeron al principio del martes que su Consejo Militar de Deir al-Zor "se había convertido en responsable de proteger" siete aldeas anteriormente controladas por el ejército sirio.

El Consejo Militar de Deir al-Zor está compuesto por combatientes árabes locales bajo las SDF, una alianza liderada principalmente por una milicia kurda, las YPG.

Los medios estatales sirios informaron que el ejército y las fuerzas aliadas estaban repeliendo un asalto de las Fuerzas Democráticas Sirias a los pueblos, la única presencia del gobierno sirio a lo largo de la orilla este del río Éufrates, un área principalmente controlada por las FDS.

Un oficial militar sirio dijo que el avance de las FDS tenía como objetivo explotar la debilidad de las fuerzas gubernamentales después del avance de los rebeldes y dijo que el ejército y los grupos milicianos respaldados por Irán estaban enviando refuerzos.

También se llevaron a cabo ataques aéreos contra los grupos milicianos respaldados por Irán que apoyan a las fuerzas gubernamentales sirias en la región estratégicamente vital, dijo una fuente de seguridad en el este de Siria y una fuente del ejército sirio.

El ejército estadounidense, que tiene un pequeño número de tropas basadas en un campo de gas en la zona, llevó a cabo al menos un ataque en defensa propia durante la noche, dijo un funcionario estadounidense, agregando que no estaba relacionado con los avances rebeldes en curso.

Campo de batalla abarrotado

El campo de batalla está abarrotado en el norte de Siria, con Estados Unidos, Rusia, Irán y Turquía involucrados en los combates renovados, subrayando la complicada política global en juego.

El lunes, Irán dijo que habría una reunión de ministros de Relaciones Exteriores con Turquía y Rusia en Doha el próximo fin de semana como parte de un proceso diplomático que anteriormente se había utilizado para estabilizar las fronteras.

Las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) fueron la principal fuerza terrestre respaldada por Occidente en el este de Siria en la lucha contra el Estado Islámico, que gobernó un miniestado yihadista allí de 2014 a 2017. Turquía dice que la principal fuerza de combate de las SDF, las YPG, son separatistas kurdos a los que considera terroristas y envió tropas a través de la frontera en 2017 para empujarlos hacia atrás.

Avances rebeldes en los últimos días han desalojado a las YPG de áreas en y cerca de Alepo, incluido el distrito de Sheikh Maqsoud de Alepo y un corredor alrededor de Tel Refaat hacia el norte.

La presencia de las SDF en el noreste de Siria a lo largo de gran parte de la frontera con Irak también complica las líneas de suministro para los grupos milicianos regionales respaldados por Irán que apoyan a Assad. El lunes, Reuters informó que cientos de combatientes iraquíes respaldados por Irán cruzaron la frontera hacia Siria para ayudar a las fuerzas gubernamentales.

Israel ha golpeado regularmente a las fuerzas respaldadas por Irán en Siria. Hezbollah dijo que un ataque israelí cerca de Damasco el martes mató a uno de sus altos oficiales que estaba en contacto con el ejército sirio. El ejército israelí dijo que no comenta sobre informes en medios extranjeros.

Putin y Erdogan sostienen llamada telefónica

El presidente ruso, Vladimir Putin, discutió la "situación agudamente escalada" en Siria por teléfono con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo el Kremlin el martes.

Putin subrayó la necesidad de poner fin a la agresión contra el estado sirio, incluido el aprovechamiento de las capacidades de Ankara, dijo en un comunicado, y ambos líderes destacaron la importancia de una mayor coordinación entre Rusia, Turquía e Irán sobre el tema.

"Los dos presidentes seguirán en contacto entre sí en el contexto de buscar pasos para desescalar la crisis", dijo el comunicado.