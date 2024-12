Guerra en Siria se intensifica: Assad debilitado tras conflicto con Israel

Las fuerzas de la oposición siria, fortalecidas por combatientes respaldados por Turquía, lanzaron una ofensiva sorpresa contra las fuerzas de Bashar Assad en el noroeste de Siria el miércoles, capturando áreas clave en Alepo e Idlib. El asalto, llegando en un momento en que un frágil cese al fuego se mantiene entre Israel y Hezbollah, amenaza al régimen de Assad en un momento en que ya está debilitado por años de conflicto y el declive del apoyo de aliados como Irán y Hezbollah.

El avance rebelde, liderado por Hayat Tahrir al-Sham (HTS) y el Ejército Nacional Sirio (SNA), ha llamado la atención sobre sus posibles implicaciones para Israel y la estabilidad regional. Aunque Israel no ha intervenido directamente, los expertos sugieren que el momento de la ofensiva está relacionado con la capacidad disminuida de Hezbollah tras sus enfrentamientos con Israel durante el último año.

El debilitamiento del control de Assad

Jonathan Spyer, un colega del Instituto de Estrategia y Seguridad de Jerusalén, describió al ejército de Assad como "mal equipado y mal organizado", dependiendo en gran medida del apoyo de Hezbollah e Irán. "Desde 2013, Hezbollah ha desempeñado un papel crítico en sostener a Assad", dijo a The Media Line. Pero las operaciones de Israel contra Hezbollah han socavado significativamente ese apoyo.

La Dra. Carmit Valensi, colega senior del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, señaló que la redistribución de fuerzas de Hezbollah en Líbano y sus pérdidas por los ataques israelíes han dejado a Assad vulnerable. "Esta ofensiva atrapó al 'Eje de Resistencia' en un punto crítico de debilidad", dijo a The Media Line. Irán, también, ha "tenido dificultades para desplegar combatientes en Siria", complicando aún más la situación para Assad.

Fuerzas Rebeldes y sus Capacidades

Los grupos rebeldes que lideran la ofensiva incluyen HTS, una facción islamista sunita con raíces en al-Qaida, y el SNA, una coalición respaldada por Turquía de grupos opositores sirios. HTS afirma haber cortado lazos con al-Qaida, aunque muchos expertos creen que mantiene conexiones con la red yihadista más amplia. Por otro lado, el SNA es un grupo más diverso apoyado y coordinado por Turquía para consolidar fuerzas opositoras en áreas bajo su influencia.

Un combatiente rebelde de pie en la parte trasera de un camión sosteniendo un arma en Menagh, al norte de Alepo, Siria, 2 de diciembre de 2024. (credit: REUTERS/Mahmoud Hasano)

Rotem Mey-Tal, CEO de Asgard Systems, señaló que estos rebeldes están equipados con armas y tácticas de estilo occidental, lo que representa un alejamiento del equipo de la era soviética típicamente visto en la región. "Los rebeldes ... utilizan principalmente armamento de fabricación turca, como el rifle de asalto MPT-76 fabricado por la industria militar de Turquía (MKEK) y lanzadores antitanque de 40 mm, también producidos por MKEK. Los rebeldes se desplazan en Humvees de fabricación occidental, ya que Turquía es miembro de la OTAN y adopta doctrinas tecnomilitares occidentales", explicó Mey-Tal a The Media Line. Esto contrasta con las fuerzas de Assad, que dependen de equipamiento de la era soviética y sistemas de misiles de fabricación iraní.

Sin embargo, Mey-Tal advirtió sobre los posibles riesgos a largo plazo que plantea armar a los rebeldes. "El armamento suministrado a los rebeldes ... podría volverse en contra de Israel en el futuro", advirtió, citando ejemplos históricos donde armas suministradas por extranjeros fueron utilizadas contra sus proveedores originales.

Postura de Israel sobre el Conflicto

Israel ha mantenido un enfoque cauteloso sobre los acontecimientos en Siria, observando la situación sin involucrarse directamente. Avraham Levine, director de medios en el Centro de Investigación y Educación Alma, enfatizó que el enfoque de Israel sigue siendo prevenir amenazas directas a su seguridad. "Israel no tiene un interés directo en la disputa", dijo Levine a The Media Line. "Estamos observando la situación para ver qué sucede a continuación y evaluar cómo los recientes acontecimientos pueden afectarnos".

Levine agregó que la posición oficial de Israel durante la guerra civil en Siria de 2013 a 2018 fue evitar la interferencia a menos que fueran atacados directamente. "Parece que esta es la elección correcta en este caso también", señaló. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Preocupaciones sobre armas químicas

Una de las preocupaciones inmediatas de Israel es la posibilidad de que las armas químicas caigan en manos de los rebeldes. La provincia de Hama, donde los rebeldes están avanzando, contiene instalaciones vinculadas al programa de armas químicas de Assad. Spyer advirtió que estos desarrollos requieren un monitoreo cercano. "Si parece probable que los rebeldes estén a punto de tomar estas instalaciones, Israel podría actuar", dijo.

Levine hizo hincapié en la importancia estratégica del Centro de Estudios e Investigaciones Científicas de Siria (CERS), una red de instalaciones vinculadas al desarrollo de armas respaldado por Irán. CERS desempeña un papel fundamental en el desarrollo y fabricación de armamento moderno para grupos respaldados por Irán, incluido Hezbollah. Dijo que si bien los sitios de CERS han sido atacados repetidamente, su actividad "no ha sido completamente frustrada".

Explicó: "Israel tiene la oportunidad de atacar y destruir por completo y a fondo todas las infraestructuras del CERS", un activo crítico para Irán. El centro facilita el movimiento de armas a través de una ruta corta en Siria, central para el eje chiita, en lugar de un corredor más largo desde Irán. Las estimaciones del Centro Alma sugieren que destruir 18 ubicaciones del CERS perturbaría significativamente los objetivos estratégicos de Irán y sus suministros de armas a las milicias. Levine advirtió, sin embargo, que Israel debe vigilar de cerca el riesgo de que estas instalaciones caigan en manos de los rebeldes a medida que la lucha se intensifica en Siria.

El papel limitado de Rusia

Rusia, un aliado clave de Assad, ha proporcionado cierto apoyo para contrarrestar la ofensiva rebelde, pero sigue limitado por su guerra en curso en Ucrania. "Rusia se vio sorprendida por la ofensiva de los rebeldes e intervino temprano, aunque en una escala relativamente limitada", dijo Valensi. Señaló que si bien el apoyo aéreo ruso sigue siendo crucial, su capacidad para comprometer recursos se ha visto significativamente disminuida en comparación con 2015 cuando intervino por primera vez en Siria.

Spyer reflejó este sentimiento, destacando la importancia estratégica de la base aérea Khmeimim de Rusia en Latakia. "El apoyo aéreo ruso será crucial si el régimen lanza una contraofensiva". Sin embargo, "la capacidad de Rusia para comprometer recursos está limitada por su enfoque en Ucrania", dijo.

Implicaciones más amplias

Si bien los desarrollos actuales en Siria no han impactado directamente a Israel, tienen implicaciones regionales más amplias. El debilitamiento del régimen de Assad y las dinámicas cambiantes entre las fuerzas rebeldes podrían crear nuevos desafíos para Israel y sus aliados. Al mismo tiempo, el potencial de que armas estratégicas caigan en manos equivocadas pone de relieve la importancia de mantener la vigilancia constante.

Los expertos coinciden en que Israel debe monitorear la situación de cerca, equilibrando su necesidad de abordar preocupaciones de seguridad inmediatas con los riesgos que implica intervenir en un conflicto complejo y en evolución.