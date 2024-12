Altos funcionarios: Eyal Zamir debería ser el reemplazo de Halevi y pronto

El Director General del Ministerio de Defensa, Eyal Zamir, debería reemplazar al Jefe de Estado Mayor de las FDI, Teniente General Herzi Halevi, y pronto, según informaron altos funcionarios de defensa al Jerusalem Post el martes.

"Han pasado catorce meses... el jefe de las FDI necesita tomar la decisión [de renunciar] relativamente pronto, y debe ser un proceso rápido reemplazarlo debido a la guerra en curso y a la situación más amplia", dijeron.

Añadieron que "las investigaciones del 7 de octubre deben publicarse pronto... y debe haber un período de transición adecuado" para permitir que el nuevo jefe se acostumbre al papel antes de que Halevi se vaya, incluso si el proceso debe ser más corto que los varios meses normalmente asignados para la transición.

También citaron el rol actual de Zamir como el principal funcionario no político del Ministerio de Defensa, su antiguo rol como sub jefe de las FDI, su experiencia en una variedad de otros roles militares principales, y que logró trabajar como secretario militar del Primer Ministro Benjamin Netanyahu sin verse envuelto políticamente.

Sus comentarios llegan después de varios días de especulaciones renovadas de que Halevi renunciará en los próximos meses, lo que ha reiniciado el debate sobre quién debería y lo reemplazará.

El Jefe de Estado Mayor de las FDI, Herzi Halevi, habla con otros comandantes de las FDI tras las operaciones en Jabalya el 9 de noviembre de 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

El debate vuelve a la mesa

¿Por qué ha regresado este debate a la primera línea ahora después de dos o tres rondas anteriores de especulación, que llevaron a callejones sin salida, dado que Halevi decidió quedarse?

El 26 de noviembre, Israel y Líbano acordaron un alto el fuego.

Aunque no hay un alto al fuego con Gaza, Hamás ha sido ampliamente derrotado militarmente desde junio, el jefe de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, fue asesinado a mediados de octubre, y también hay muy poco combate allí. Y, cuanto más tiempo se mantenga el alto el fuego en Líbano, es más probable que Irán y sus representantes piensen dos veces antes de tratar de reavivar una pelea importante.

Esto significa que Halevi está más cerca de un punto en el que puede declarar una victoria después del 7 de octubre de 2023 y salir con más honor y cierre que en puntos anteriores, cuando otros oficiales militares o políticos intentaban sacarlo. Parece que lo que queda es que él quiere gestionar la puesta en marcha de las investigaciones para dejar su sello en ellas y evitar que Netanyahu cargue toda la culpa en el ejército.

También había querido hacer nombramientos clave en el ejército entre los oficiales de su campamento para orientar a las FDI en la dirección en la que creía que debería ir.

Aunque ha tenido bastante éxito en esta área, el recién nombrado Ministro de Defensa Israel Katz ha bloqueado dos nombramientos, relacionando sus destinos con la publicación por parte de Halevi de las investigaciones del 7 de octubre.

Una carta que Halevi publicó la semana pasada dijo que las FDI iban a avanzar pronto con las investigaciones después de haber pausado su progreso en agosto.

En la primavera, Halevi había prometido publicar todas las investigaciones de julio-agosto y efectivamente publicó la investigación de la batalla de Be'eri en julio. Sin embargo, Halevi ha retrasado las otras investigaciones. Esto se debe a una combinación de resistencia por parte de los comandantes de campo que estaban siendo criticados sin que el alto mando militar asumiera la responsabilidad por sus fallas, así como el reconocimiento de que Netanyahu no cedería ni siquiera después de la guerra permitiendo una investigación estatal neutral que pudiera criticar duramente su papel en el 7 de octubre.

Algunos observadores ahora especulan que las investigaciones de las FDI se publicarán en febrero y que este será el momento en que Halevi renunciará, cumpliendo una promesa repetida que ha hecho desde el inicio de la guerra de asumir la responsabilidad personal por el 7 de octubre.

Luego se filtraron informes de que el General de Comandancia de Asuntos Estratégicos Eliezer Toledano, quien también se desempeñó como secretario militar de Netanyahu y era visto por algunos como más cercano personalmente a él que Zamir, podría postularse para el cargo.

El propio Toledano desmintió estos rumores, diciendo que no buscaría ser jefe y que su próximo plan sería retirarse del ejército.

En etapas anteriores, se especulaba que casi todo el escalafón militar y político de alto nivel renunciaría en conjunto tras el fracaso del 7 de octubre.

Esto podría haber ampliado la carrera para reemplazar al jefe de las FDI a incluso más generales de división juniors del alto mando de las FDI; algunos incluso pensaron en generales de brigada.

Sin embargo, hasta la fecha, solo altos funcionarios de inteligencia de las FDI han renunciado. Ningún funcionario político ha renunciado por el 7 de octubre, ni funcionarios militares fuera de la inteligencia o altos funcionarios del Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel).

Las fuentes indicaron que esto significa que la carrera probablemente será una carrera tradicional entre los únicos dos hombres que están sirviendo o han servido como vicejefes de las FDI: Zamir y el actual Vicejefe de las FDI Amir Baram, así como con una oportunidad ligeramente más débil, el Comandante del Norte Uri Gordin.

Gordin tiene una carrera destacada y se le está dando un crédito significativo por la campaña contra Hezbollah, y ha ocupado otros cargos de alto mando, pero aún no ha sido subdirector de las FDI.

Tanto Zamir como Baram han ocupado roles equivalentes a los de Gordin, además de tener la posición adicional de subdirector de las FDI por encima de él, y Zamir también tiene su actual posición en el ministerio de defensa por encima de ambos.

Otras posibilidades podrían ser antiguos generales principales como Nitzan Alon, quien ha dirigido los esfuerzos de rescate de rehenes y negociación de la guerra para las FDI, o incluso tener a un ex jefe de las FDI regresar temporalmente.

Pero muchos otros altos funcionarios de las FDI de una forma u otra están implicados para el 7 de octubre, por lo que la lista de posibles no es tan larga como se podría pensar.

"No está claro si habrá tolerancia", para enfoques más creativos, dijeron las fuentes.

Además, la última carrera se limitó a tres candidatos principales a general principal, y la competencia suele estar limitada al pequeño número de oficiales de alto rango que han ocupado tanto posiciones de mando en el campo como posiciones de mando en la sede central.

Posiblemente el único asunto que podría descarrilar a Zamir es el hecho de que también fue jefe del Comando Sur, lo que podría llevar a algunos a intentar mancharlo con el fracaso del 7 de octubre.

Sin embargo, Zamir ocupó ese cargo desde 2015 hasta 2018, cinco años antes de la invasión, y con tres comandantes del Sur que vinieron después de él, separándolo del fracaso.

Las fuentes también señalaron que cuando Zamir dejó el cargo de jefe adjunto de las FDI, advirtió que el ejército era demasiado pequeño para cumplir con todos sus roles de defensa y que la infantería era demasiado pequeña dentro del ejército.

Las fuentes dijeron: "Vimos partes de esto y los resultados el 7 de octubre", cuando solo 600 soldados estaban custodiando la frontera con Gaza frente a una ofensiva de 6,000 invasores de Hamas y otros terroristas.

Gordin también podría ser nombrado el próximo jefe adjunto de las FDI para reemplazar a Baram, quien podría convertirse en el próximo jefe de las FDI después de Zamir.

El saliente comandante de las Fuerzas Terrestres, el mayor general Tamir Yadai, también podría convertirse en el próximo jefe adjunto de las FDI, aunque por ahora se está retirando del ejército.