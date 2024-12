Fuerzas sirias y rebeldes intensifican combates al norte de Hama

Intensos ataques aéreos durante la noche hicieron retroceder a los rebeldes sirios desde el borde de Hama, una ciudad importante cuya caída aumentaría la presión sobre el presidente Bashar al Assad, informaron ambas partes el miércoles.

Los rebeldes han llevado a cabo un avance vertiginoso en la última semana, tomando la segunda ciudad de Siria, Alepo, y gran parte del campo circundante, llegando a pocos kilómetros de Hama el martes.

La velocidad de su asalto ha preocupado a los aliados de Assad, con Irán diciendo el martes que consideraría enviar fuerzas si se lo piden y Rusia diciendo que la "agresión terrorista" en Siria debería terminar lo antes posible.

Combatientes iraquíes respaldados por Irán se han trasladado a Siria en apoyo a Assad, cuyo gobierno ha iniciado una nueva campaña de reclutamiento con puestos de control en Damasco y en el este de Deir al-Zor donde jóvenes se están inscribiendo en el ejército, según informaron los residentes.

Los medios estatales y el Observatorio Sirio de Derechos Humanos informaron que hubo intensos combates en Jabal Zain al-Abidin, una colina a 5 km (3 millas) al noreste de Hama y con vista a una carretera principal hacia la ciudad.

Un combatiente rebelde camina cerca de un vehículo militar en Menagh, al norte de Alepo, Siria 2 de diciembre de 2024 (credit: REUTERS/MAHMOUD HASSANO)

Abu al-Qaqaa, un comandante rebelde en la zona, dijo: "Nos vimos obligados a retroceder bajo un intenso bombardeo enemigo por aire". Otra fuente rebelde citó el fracaso en capturar Jabal Zain al-Abidin como un revés en el avance insurgente en Hama.

Intensos combates en el noroeste de Siria

Grupos separatistas respaldados por Irán ayudaron a reforzar las líneas del frente del gobierno en Hama, donde unidades del ejército se habían reagrupado tras perder Alepo, informaron fuentes rebeldes y del ejército. Los medios estatales sirios informaron que refuerzos llegaron el martes.

Los bombardeos rusos y del gobierno contra el enclave rebelde en el noroeste se han intensificado en los últimos días, con ataques aéreos dirigidos a áreas residenciales y centros médicos en Alepo e Idlib, han informado residentes y trabajadores de rescate.

Reuters no pudo contactar de inmediato a las autoridades sirias. Damasco rara vez comenta sobre acusaciones específicas, pero previamente ha dicho que no ataca a civiles y que las acusaciones contra sus fuerzas forman parte de esfuerzos para socavar a Siria. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Las familias que habían regresado a sus hogares en áreas recapturadas por los rebeldes después de huir de los avances del gobierno al comienzo del conflicto, fueron nuevamente obligadas a retroceder debido a intensos bombardeos aéreos, según dos personas en el noroeste.

Cualquier prolongación del conflicto en Siria, donde la lucha que surgió en 2011 atrajo a potencias regionales y globales y fortaleció a grupos separatistas yihadistas, corre el riesgo de seguir desestabilizando una región sacudida por conflictos en Gaza y Líbano.

Para el año 2020, cuando las líneas del frente se estabilizaron gracias a acuerdos entre Rusia, Irán y Turquía, cientos de miles de sirios habían muerto y millones más estaban desplazados dentro del país o habían sido enviados al exilio en el extranjero como refugiados.

Desde entonces, el país está dividido, con Assad controlando la mayor parte del territorio respaldado por la fuerza aérea rusa y una coalición de separatistas regionales respaldados por Irán, incluido Hezbollah de Líbano.

Los rebeldes controlan una gran enclave en el noroeste, las fuerzas turcas están presentes en una franja a lo largo de la frontera norte, y una coalición liderada por kurdos y respaldada por Estados Unidos está presente en el noreste.

El avance rebelde de la semana pasada se produjo con Rusia centrada en la guerra en Ucrania y el liderazgo de Hezbollah diezmado por la guerra con Israel en Líbano.