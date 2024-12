Trump nombra a Adam Boehler como enviado especial para asuntos de rehenes

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nombró a Adam Boehler como su enviado especial para asuntos de rehenes, en una publicación en Truth Social el miércoles.

Boehler agradeció a Trump en una publicación en X/Twitter, por la "oportunidad y el honor de servirte a ti y a nuestra gran nación. No hay nada más importante que traer a los estadounidenses a casa. Bajo el liderazgo de @realDonaldTrump, finalmente habrá acción y consecuencias. Los TRAEREMOS A CASA".

Thank you @realDonaldTrump for the opportunity and honor to serve you and our great nation. There is nothing more important than bringing Americans home. Under @realDonaldTrump’s leadership, there will finally be action and consequences. We will BRING THEM HOME. @marcorubio… https://t.co/hSyExSYzv2