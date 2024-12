Hezbolá planea rearmarse a pesar de las graves pérdidas, según EE.UU.

Hezbollah del Líbano ha sido significativamente degradado militarmente por Israel, pero es probable que el grupo respaldado por Irán intente reconstruir sus reservas y fuerzas y represente una amenaza a largo plazo para EE. UU. y sus aliados regionales, dijeron cuatro fuentes informadas sobre la actualización de la inteligencia de EE. UU. a Reuters.

Las agencias de inteligencia de EE. UU. evaluaron en las últimas semanas que Hezbollah, incluso en medio de la campaña militar de Israel, había comenzado a reclutar nuevos combatientes y estaba tratando de encontrar formas de rearmarse a través de la producción nacional y el contrabando de materiales a través de Siria, dijo un alto funcionario de EE. UU., un funcionario israelí y dos legisladores estadounidenses informados sobre la inteligencia, hablando bajo condición de anonimato.

No está claro en qué medida esos esfuerzos se han ralentizado desde la semana pasada cuando Hezbollah e Israel alcanzaron un frágil alto el fuego, dijeron dos de las fuentes. El acuerdo prohíbe específicamente a Hezbollah la adquisición de armas o partes de armas.

En los últimos días, Israel ha intentado sabotear la capacidad de Hezbollah para reconstruir sus fuerzas militares, atacando varios lanzacohetes de Hezbollah en Líbano, bombardeando cruces fronterizos con Siria y bloqueando un avión iraní sospechoso de transportar armas para el grupo.

Las agencias de inteligencia de EE. UU. evalúan que Hezbollah está operando con un poder de fuego limitado. Ha perdido más de la mitad de sus depósitos de armas y miles de combatientes durante el conflicto con Israel, reduciendo la capacidad militar general de Teherán a su punto más bajo en décadas, según la inteligencia.

Armas, explosivos y equipo militar de HEZBOLLAH son encontrados en un almacén subterráneo secreto por el escritor y su unidad durante la actual guerra del Líbano. (credit: Courtesy Benjamin Sipzner)

Hezbollah intentará reconstruirse

Pero Hezbollah no ha sido destruido. Todavía mantiene miles de cohetes de corto alcance en Líbano, y intentará reconstruirse utilizando fábricas de armas en países vecinos con rutas de transporte disponibles, según las fuentes.

Uno de los legisladores dijo que Hezbollah ha sido "rechazado" a corto plazo y ha visto reducida su capacidad de comando y control. Pero el legislador agregó: "Esta organización está diseñada para ser interrumpida".

Los funcionarios de EE. UU. están preocupados por el acceso de Hezbollah a Siria, donde los rebeldes sirios lanzaron recientemente una ofensiva para retomar los bastiones gubernamentales en Alepo y Hama. Hezbollah ha utilizado durante mucho tiempo a Siria como refugio seguro y hub de transporte, llevando equipo militar y armas desde Irak, a través de Siria y hacia Líbano a través de los remotos cruces fronterizos.

Washington está tratando de presionar al presidente sirio Bashar al-Assad para limitar las operaciones de Hezbollah, involucrando a otros países de la región para ayudar, según un funcionario de alto rango de EE. UU. Reuters informó el lunes que EE. UU. y los Emiratos Árabes Unidos han discutido la posibilidad de levantar las sanciones a Assad si se desvincula de Irán y corta las rutas de armas hacia Hezbollah.

Los funcionarios de Hezbollah han dicho que el grupo continuará funcionando como una "resistencia" contra Israel, pero su secretario general Naim Qassem no ha mencionado las armas del grupo en discursos recientes, incluido después de que se alcanzara el alto el fuego. Fuentes en Líbano dicen que la prioridad de Hezbollah es reconstruir hogares para su base electoral después de que los ataques israelíes destruyeran vastas zonas del sur de Líbano y los suburbios del sur de Beirut.

El Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional declinaron hacer comentarios sobre la actualización de la inteligencia de Estados Unidos.

Desafíos de entrenamiento

El Ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, dijo la semana pasada que Hezbollah no había sido debilitado por la matanza de muchos de sus líderes por parte de Israel desde enero y por su asalto terrestre contra el grupo desde principios de octubre. Araqchi dijo que Hezbollah había logrado reorganizarse y contraatacar de manera efectiva.

Sin embargo, la inteligencia de Estados Unidos indica que Israel ha eliminado miles de misiles de Hezbollah en Líbano, empujando a sus combatientes lejos de la frontera con Israel, informaron las fuentes a Reuters.

Aunque sigue siendo un desafío rastrear el número exacto de combatientes de Hezbollah, la inteligencia señala que el grupo probablemente enfrentará significativos desafíos de entrenamiento en los próximos años, dijeron las fuentes.

Funcionarios de Estados Unidos dicen que la debilidad de Hezbollah refleja una brecha creciente en la capacidad militar de Irán y plantea dudas sobre su capacidad para utilizar a sus representantes para atacar a Israel y a sus otros adversarios a corto plazo. Irán también respalda a los militantes de Hamás en la Franja de Gaza y al grupo Houthi en Yemen.

En el pasado, un segundo funcionario de Estados Unidos dijo que Israel había considerado bombardear a Irán, enfrentándose a la posibilidad de que Hezbollah en Líbano recíprocara, pero con Hezbollah debilitado, Israel puede atacar a Irán directamente sin la misma amenaza en su norte.

En Gaza, la inteligencia de Estados Unidos indica que Hamas solo puede mantener tácticas pequeñas y de guerrilla después de haber perdido al menos la mitad de sus combatientes. Los hutíes continúan lanzando misiles y drones desde Yemen, pero Estados Unidos ha logrado interceptar la mayoría.

La inteligencia actualizada de Estados Unidos - presentada a altos funcionarios y legisladores en las últimas semanas - surge antes de la inauguración del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, el 20 de enero. Estados Unidos acusó a un hombre iraní el mes pasado en relación con un presunto complot iraní para asesinar a Trump. Irán ha rechazado la acusación.

Durante su primer mandato, Trump adoptó una campaña de "máxima presión" sobre Irán, imponiendo duras sanciones a Teherán, su complejo militar y sus sectores económicos más lucrativos. En 2018, Trump sacó a Estados Unidos de un acuerdo internacional de 2015 destinado a negar a Teherán la capacidad de construir armas nucleares. En 2020, Trump fue responsable de un ataque en Irak que mató al comandante militar iraní de alto rango Qassem Soleimani.