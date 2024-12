Tensión en el Golán: las FDI despliegan tropas ante la ofensiva rebelde en Siria

Tras una evaluación de la situación en relación a la guerra en Siria, la IDF llamará a soldados adicionales para misiones defensivas en las Alturas de Golán, adyacente a la frontera entre Israel y Siria, anunció el ejército tanto el viernes como el sábado.

El viernes, el ejército completó un ejercicio del Estado Mayor General en el Valle del Jordán septentrional y las Alturas del Golán meridional.

IDF ground troops participate in an airlift exercise in the northern Jordan Valley and southern Golan Heights. December 6, 2024. (Credit: IDF Spokesperson's Unit)

Durante el ejercicio, la preparación del Estado Mayor General fue practicada por la Dirección de Operaciones, tanto por aire como por tierra, para evaluar el tiempo de respuesta y reacción a un incidente emergente en tiempo real.

El ejercicio incluyó a soldados de diferentes programas de entrenamiento y escuadrones, algunos de los cuales permanecieron en el área de las Alturas de Golán para reforzar misiones defensivas a lo largo de la frontera con Siria, señaló el ejército.

La guerra en Siria

El ejército sirio comenzó a retirarse de la provincia de Quneitra, limítrofe con Israel, el sábado, informó la cadena estatal israelí KAN News, citando fuentes de la oposición siria.

Dos rebeldes y un oficial sirio confirmaron a Reuters que los rebeldes tomaron la ciudad de Quneitra en la gobernación de Quneitra en el Golán sirio. Una imagen aérea muestra a miembros del servicio de defensa civil sirio Cascos Blancos retirando carcasas de vehículos y escombros de una calle de Alepo el 5 de diciembre de 2024 (credit: OMAR HAJ KADOUR/AFP via Getty Images)

Anteriormente, el sábado, el ejército sirio se retiró de Daraa y Suwayda en el suroeste de Siria.

Junto con la retirada del ejército sirio, varios miembros de milicias pro-iraníes comenzaron a retirarse de Siria en dirección a Iraq, informó una fuente de seguridad iraquí al medio saudí Al-Hadath.

Milicias respaldadas por Irán se retiran a Iraq

Al-Hadath señaló que la fuente dijo que cientos de combatientes extranjeros pertenecientes a milicias respaldadas por Irán de Afganistán, Irán y Pakistán están retrocediendo hacia Al-Qa'im, una ciudad fronteriza iraquí.

Docenas de tropas sirias entraron a Iraq en el cruce fronterizo de Al-Qa'im en coordinación con las fuerzas iraquíes, informaron funcionarios locales y fuentes de seguridad a Reuters.