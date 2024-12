La historia sangrienta y corrupta del régimen de Assad derrocado por fuerzas rebeldes

Hace poco más de 54 años, el 13 de noviembre de 1970, Hafez al-Assad tomó el poder en Siria de las facciones rivales del Partido Ba'ath en medio del caos que siguió a los años posteriores a la Guerra de los Seis Días.

El golpe de estado de Assad representó la derrota de las facciones izquierdistas dentro del Partido Ba'ath y el ascenso de elementos más moderados.

Sin embargo, pocos podrían haber imaginado en ese momento que el ascenso al poder de un oficial del ejército descontento, simplemente uno más en una larga serie de golpes de estado en Siria, un país infame por su inestabilidad, marcaría el comienzo de una larga dinastía familiar, la más larga en la historia moderna de Siria.

Cuando Bashar al-Assad heredó el poder después de la muerte de su padre, Hafez, en junio de 2000, Siria ingresó a un club exclusivo. Hay muy pocos países en el mundo donde la presidencia haya sido directamente transmitida de padre a hijo. Entre ellos, solo tres países tienen parejas padre-hijo que han gobernado ininterrumpidamente durante medio siglo o más: Togo, Gabón y Siria.

En todos estos casos, los hijos que heredaron la presidencia fueron "elegidos" y continuaron siendo supuestamente reelegidos a través de lo que parecían ser procesos democráticos.

La extraordinaria longevidad del régimen de Assad también plantea una pregunta que se ha vuelto aún más relevante debido a la transformación de Siria desde el estallido de la guerra civil: ¿qué logró exactamente la dinastía Assad en sus cincuenta años en el poder? Grupos armados contrarios al régimen que avanzan en la provincia siria de Homs, de importancia estratégica y puerta de entrada a la capital Damasco, alcanzan las partes interiores del centro de la ciudad en Homs, Siria, el 06 de diciembre de 2024. (credit: Izettin Kasim/Anadolu via Getty Images)

Cuando Bashar al-Assad asumió la presidencia a los 34 años, su camino fue allanado por un parlamento complaciente que rápidamente enmendó la constitución para reducir la edad mínima para la presidencia, similar a la "fatua" política (dictamen religioso) que había aceptado a los alauitas (la secta a la que pertenece Assad) en el Islam en la década de 1970.

Bashar al-Assad heredó un país en estado de estancamiento. Aunque su padre a menudo fue elogiado por su agudeza estratégica y diplomática, para cuando murió Hafez al-Assad en junio de 2000, su país había caído en la irrelevancia en el ámbito global.

Hafez al-Assad también fracasó en su aspiración de toda la vida de posicionar a Siria como una potencia regional y un estado clave que influenciara en temas importantes en la región.

La teoría del ex Secretario de Estado de EE. UU., Henry Kissinger, de que "No puedes hacer la guerra en Oriente Medio sin Egipto, y no puedes hacer la paz sin Siria" resultó ser incorrecta con la firma del acuerdo de paz entre Israel y Egipto en 1979.

Ese mismo año, Siria fue añadida a la lista de patrocinadores estatales de terrorismo de Estados Unidos, una lista en la que Siria permanece hasta el día de hoy (siendo el único miembro original aún en ella).

Durante la década de 1980, Hafez al-Assad intentó varias iniciativas diplomáticas dirigidas a lograr un acuerdo entre Israel y Siria, pero ninguna llegó a buen puerto.

Una década después, el colapso de la Unión Soviética en 1991 desplazó el centro de gravedad diplomático de la región hacia el este, hasta el Golfo Pérsico, empujando a Siria aún más hacia los márgenes de la política regional.

Al final del segundo mandato de Hafez al-Assad, justo meses antes de su muerte, el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton se convirtió en el último presidente estadounidense en invertir esfuerzos diplomáticos en tratar de mediar entre Israel y Siria, pero también fracasó.

La famosa "paciencia estratégica" de Hafez al-Assad puede haber agotado a sus oponentes, pero no hizo nada para avanzar en los intereses de Siria, como recuperar el control de los Altos del Golán. Desde entonces, esta aspiración nacional se ha alejado aún más.

La entrada de Bashar al-Assad en la presidencia se produjo durante un período sombrío en la historia de Siria.

La crisis económica que había paralizado el país desde mediados de la década de 1980 dejó a Siria entrando en el siglo XXI con una economía en colapso, una burocracia ineficiente y un sector público débil, pero con un sentido perdurable de invencibilidad.

En el ámbito de la seguridad, la presidencia de Assad comenzó en un punto bajo. Hafez al-Assad había extendido su control sobre Líbano y suprimido brutalmente un levantamiento de la Hermandad Musulmana, culminando en la masacre de civiles en la ciudad de Hama en febrero de 1982.

Hafez al-Assad era en gran medida indiferente a asuntos económicos, pero su hijo no podía permitirse tal desinterés.

Al igual que muchos dictadores, Hafez veía el presupuesto público de Siria como una herramienta para la supervivencia de su régimen. Asignaba recursos y oportunidades para cultivar redes de leales. Estas redes favorecían principalmente a los allegados al régimen pero se extendían mucho más allá, abarcando segmentos significativos de la élite económica suní de Damasco.

El golpe de estado de Hafez al-Assad se basó en el parcial desmantelamiento de las políticas económicas radicales favorecidas por su predecesor, Salah Jadid.

Sin embargo, Hafez ofrecía a los sirios una modesta seguridad económica a cambio de su silencio político, una forma de dependencia forzada que mantenía una frágil paz social.

Las modestas reformas económicas introducidas durante la última década de su vida resultaron insuficientes para rescatar a Siria de su declive económico. En lugar de eso, estas reformas abrieron nuevas vías para profundizar la corrupción.

Cuando Bashar al-Ásad asumió la presidencia en julio de 2000, la situación económica comenzó a mejorar. Finalmente, el PIB volvió a los niveles de principios de la década de 1980, y el PIB per cápita se duplicó entre 2000 y 2010. Sin embargo, bajo la superficie, el régimen estaba llevando a Siria hacia un punto de quiebre.

Los costos sociales y económicos para Damasco continuaron aumentando mientras la atención mundial se centraba en la eliminación de rivales internos, la política de puertas abiertas para los yihadistas, el papel de Bashar al-Ásad en el asesinato del ex primer ministro libanés Rafik Hariri y la subsiguiente retirada humillante de Siria de Líbano.

A pesar de los esfuerzos de Bashar por modernizar el autoritarismo en Siria, el crecimiento económico sentido solo por las clases altas dejó a la abrumadora mayoría de los sirios rezagados.

Durante la primera década de Assad en el poder, la pobreza se profundizó y las tasas de desempleo se dispararon, especialmente entre los jóvenes.

En 2006, una grave sequía afectó a las regiones agrícolas de Siria, y sus impactos se vieron agravados por la mala gestión y la corrupción.

En los años siguientes, cientos de miles de agricultores fueron obligados a abandonar sus tierras, convirtiéndose en refugiados que se establecieron en las afueras de la capital, Damasco, y otras ciudades provinciales como Daraa en el sur de Siria.

Los cercanos al régimen, liderados por miembros de la familia Assad, se volvieron cada vez más despiadados, dirigiendo su ira hacia la población. Esto alienó a la comunidad empresarial siria, que anteriormente había apoyado al régimen.

Bashar creía que su lealtad a los estados árabes y al "eje de la resistencia" era suficiente para proteger a su régimen de la ola de protestas que azotaba la región a partir de finales de 2010.

Estaba equivocado. Para marzo de 2011, inspirados por los eventos en Egipto, Túnez y Libia, los sirios se unieron a manifestaciones masivas exigiendo justicia económica y social y el fin del régimen de Assad. El régimen respondió con fuerza, desencadenando el inicio de una sangrienta guerra civil que duró casi 14 años.

Assad se aferró desesperadamente al poder, empleando una variedad de métodos brutales para aplastar a sus oponentes. Estos incluyeron bombardear centros de población y usar armas químicas contra su propio pueblo.

Cruzar la línea roja establecida por el entonces presidente de EE. UU., Barack Obama, casi llevó a los países occidentales a intervenir activamente en la guerra siria.

Cuando parecía que el destino de Bashar al-Asad iba en la misma dirección que el de otros líderes árabes en la región, sus dos leales aliados, Rusia e Irán, vinieron en su rescate.

La entrada de Rusia en la guerra cambió la dinámica, deteniendo con éxito tanto el impulso práctico como psicológico hacia el colapso del régimen. Asad fue salvado, pero la devastación de la guerra, la participación extranjera y el surgimiento de grupos yihadistas como ISIS dejaron a Siria con una economía destrozada, una sociedad fracturada y una realidad de violencia diaria que persistió durante casi una década y media.

En los últimos años, la guerra ha tomado una forma diferente, evolucionando hacia luchas regionales entre grupos que luchan por el control de sus respectivas áreas. Hace cuatro años, se alcanzó un acuerdo de alto el fuego entre las facciones en guerra y el régimen de Asad, mediado por Rusia y Turquía, creando la impresión de que la guerra se estaba desacelerando lentamente.

Así como a finales de la década de 1960, cuando Hafez al-Assad y sus aliados aprovecharon el caos en Siria tras la Guerra de los Seis Días para tomar el poder por la fuerza, el actual golpe de estado relámpago de los grupos rebeldes también ha seguido la actividad israelí en la región.

Impacto de las actividades de Israel en la región

Los rebeldes identificaron señales de que el régimen había sido significativamente debilitado debido a la guerra entre Israel y Hezbolá en el Líbano vecino y lanzaron una ofensiva.

El número de ataques llevados a cabo por Israel en Siria en el último año casi se ha triplicado en comparación con los años anteriores. Las actividades de Irán en Siria se han visto significativamente afectadas, al igual que la infraestructura militar de la República Islámica. Además, Hezbolá, que en el pasado se movilizó para salvar a Assad, ha quedado paralizada.

Es probable que los rebeldes hayan identificado este momento oportuno y decidido atacar al régimen, aunque inicialmente no con el objetivo explícito de derrocarlo.

El objetivo inicial de los rebeldes era detener los continuos ataques aéreos del ejército de Assad y la fuerza aérea rusa en la región de Idlib. Las facciones rebeldes controlaban efectivamente esta área, principalmente el grupo Hayat Tahrir al-Sham (HTS), que manejaba las instituciones gubernamentales en Idlib, hogar de tres millones de residentes y alrededor de un millón de refugiados.

El futuro de un país devastado por 14 años de guerra civil y 54 años de dictadura ahora está por verse.