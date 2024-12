Irán asume la caída de Assad mientras líderes mundiales la celebran

Irán ha dado la espalda y abandonado a su aliado Siria a medida que las fuerzas de la oposición derrocan al régimen, según reveló un informe exclusivo del New York Times el sábado.

Según un memo interno de un miembro de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica que vio el NYT, la situación en Siria fue descrita como "increíble y extraña". Es como si "Irán aceptara la caída de Assad y hubiera perdido la voluntad de resistir", dijo el memo.

Además, los medios de comunicación de Irán habían cambiado de llamar a los rebeldes suníes "terroristas infieles" a "grupos armados" y reportaron que hasta ahora habían tratado bien a las minorías chiítas, informó el NYT.

Irán ha admitido que los actuales contratiempos para el régimen sirio son un desafío para su "eje de resistencia" regional, que incluye a Hezbolá, Hamás, los hutíes, milicias iraquíes, el régimen sirio y otros grupos.

Según el informe exclusivo, Irán ha apoyado al presidente de Siria, Bashar al-Assad, durante décadas, ayudándolo a sobrevivir a una guerra civil que amenazaba su gobierno dinástico.

Irán también ha estado utilizando a Siria como ruta para suministrar armas a Hezbolá en el oeste del país.

Sin embargo, Irán parece estar distanciándose de Assad, potencialmente abandonando todo lo que ha construido y luchado por preservar en Siria durante los últimos 40 años, que ha sido su principal punto de apoyo en el mundo árabe, según el informe. (credit: Ammar Hatib/Anadolu via Getty Images)

Reacciones del Medio Oriente

El Ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, dijo: "Siria ha llegado a un punto en el que el pueblo sirio dará forma al futuro de su propio país; hoy, hay esperanza."

"El pueblo sirio no puede hacer esto solo. Turquía da importancia a la integridad territorial de Siria. Se debe establecer una nueva administración siria de manera inclusiva. No debe haber deseos de venganza. Turquía hace un llamado a todos los actores a actuar con prudencia y estar atentos. Las organizaciones terroristas no deben aprovechar esta situación. Los grupos de oposición deben estar unidos. Trabajaremos por la estabilidad y seguridad en Siria."

Advirtió contra los rebeldes sirios que trabajan con grupos terroristas kurdos, "La nueva Siria no debe representar una amenaza para los vecinos; debería eliminar las amenazas. Cualquier extensión de la milicia PKK ilegal no puede considerarse un interlocutor legítimo en Siria."

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar dijo que estaba siguiendo los acontecimientos en Siria con interés y llamó a la preservación de la unidad del estado.

"Hemos estado en contacto con todos los actores en la región. Estamos en constante comunicación con Turquía y todos los interesados", dijo un funcionario saudí a Reuters, agregando que el reino no estaba al tanto del paradero de Bashar al-Assad.

Egipto ha llamado a todas las partes en Siria a preservar las capacidades del estado y las instituciones nacionales, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores egipcio.

El ministerio de Relaciones Exteriores afirmó su apoyo al pueblo sirio y a la soberanía y unidad del país.

Arabia Saudita dijo el domingo que apoya al pueblo sirio y sus decisiones en esta "etapa crítica" después de que el presidente sirio Bashar al-Assad fuera derrocado.

El rey Abdullah dijo que Jordania respetaba las decisiones del pueblo sirio. Instó a evitar cualquier conflicto en Siria que pudiera llevar al caos y enfatizó la necesidad de proteger la seguridad del vecino del norte de su país, según una declaración publicada por la Corte Real Hashemita.

El portavoz del gobierno iraquí, Bassem Al-Awadi, dijo que Irak estaba siguiendo de cerca los acontecimientos y reafirmó la importancia de no interferir en los asuntos internos de Siria, ni de apoyar a una parte en favor de otra.

Reacciones internacionales

El presidente electo Donald Trump aplaudió la caída del régimen y se burló de Rusia e Irán por perder a su aliado principal. "Assad se ha ido. Ha huido de su país. Su protector, Rusia, Rusia, Rusia, liderada por Vladimir Putin, ya no estaba interesada en protegerlo", publicó Trump en Truth Social. "Rusia e Irán están en un estado debilitado en este momento, uno por Ucrania y una mala economía, el otro por Israel y su éxito en la lucha".

"El presidente Biden y su equipo están siguiendo de cerca los extraordinarios eventos en Siria y manteniendo una comunicación constante con los socios regionales", dijo la Casa Blanca en un comunicado.

"Estados Unidos continuará manteniendo su presencia en el este de Siria y tomará las medidas necesarias para prevenir un resurgimiento del Estado Islámico", dijo el Subsecretario Adjunto de Defensa para el Medio Oriente, Daniel Shapiro, en la conferencia de seguridad Manama Dialogue en Bahréin.

El Canciller alemán Olaf Scholz enfatizó la necesidad de proteger a las minorías en Siria, "Bashir al Assad ha oprimido brutalmente a su propio pueblo, tiene innumerables vidas en su conciencia y ha obligado a numerosas personas a huir de Siria, muchas de las cuales también han llegado a Alemania. El pueblo sirio ha sufrido atrocidades. El fin del gobierno de Assad sobre Siria es, por lo tanto, una buena noticia. Lo que importa ahora es que se restablezca rápidamente la ley y el orden en Siria. Todas las comunidades religiosas, todas las minorías deben disfrutar de protección ahora y en el futuro".

La Ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, repitió el mensaje, diciendo: "El país no debe caer ahora en manos de otros radicales, independientemente de su disfraz. Por lo tanto, llamamos a las partes en conflicto a cumplir con su responsabilidad hacia todos los sirios. Esto incluye la protección integral de minorías étnicas y religiosas como los kurdos, alauitas o cristianos y un proceso político inclusivo que cree un equilibrio entre los grupos".

El presidente francés Emmanuel Macron condenó duramente al régimen de Assad, diciendo: "El estado bárbaro ha caído. Por fin".

El primer ministro del Reino Unido, Kier Starmer, dijo: "El pueblo sirio ha sufrido bajo el régimen bárbaro de Assad durante demasiado tiempo, y damos la bienvenida a su partida. Ahora nuestro enfoque está en asegurar que prevalezca una solución política, y que se restaure la paz y la estabilidad. Hacemos un llamado a todas las partes para proteger a civiles y minorías, y asegurar que la ayuda esencial pueda llegar a los más vulnerables en las próximas horas y días".

La viceprimer ministra del Reino Unido, Angela Rayner, dijo que el gobierno británico acogió con beneplácito la caída del régimen de Assad pero estaba interesado en una solución política. "Si Assad se ha ido, eso es un cambio bienvenido, pero lo que venga a continuación tiene que ser una solución política, y tienen que trabajar en interés del pueblo sirio".

Kaja Kallas, ministra de Asuntos Exteriores de la UE, dijo: "El fin de la dictadura de Assad es un desarrollo positivo y esperado desde hace mucho tiempo. También muestra la debilidad de los seguidores de Assad, Rusia e Irán. Nuestra prioridad es garantizar la seguridad en la región. Trabajaré con todos los socios constructivos en Siria y en la región".

Los talibanes aplaudieron a HTS por liberar al pueblo sirio, diciendo: "Afganistán felicita al liderazgo del movimiento y al pueblo de Siria por los recientes acontecimientos, que han resultado en la eliminación de factores clave que contribuyen al conflicto y la inestabilidad. La capital, Damasco, ha caído bajo el control del pueblo sirio bajo el liderazgo de Hayat Tahrir al-Sham, y expresamos la esperanza de que las fases restantes de la revolución se gestionen de manera efectiva para establecer un sistema de gobierno pacífico, unificado y estable."