Asaltan la embajada iraní en Damasco tras la caída de Assad

Los rebeldes asaltaron la embajada de Irán en Damasco el domingo después de la captura de la capital siria y el colapso del régimen de Bashar al-Assad, informó la televisión estatal iraní.

Los medios iraníes afirmaron que un grupo armado, supuestamente distinto de los rebeldes de Hayat Tahrir al-Sham (HTS) que lideraron la ofensiva en toda Siria, irrumpieron en la embajada y tiendas cercanas.

Imágenes de video compartidas por la cadena Al-Arabiya de Arabia Saudita parecían mostrar muebles dañados y documentos esparcidos dentro de la embajada, aunque la autenticidad de los videos no ha sido verificada de forma independiente. El humo se eleva, después de que los rebeldes sirios anunciaron que han derrocado a Bashar al-Assad de Siria, en Damasco, Siria, 8 de diciembre de 2024. (credit: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh TPX IMAGES OF THE DAY)

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán confirmó que los diplomáticos habían evacuado la embajada antes del ataque. La agencia de noticias semi-oficial Tasnim también informó que todo el personal iraní que servía en los venerados santuarios de Sayeda Zeinab y Sayeda Ruqqaya en Damasco había sido evacuado a Irán antes de que los rebeldes entraran en la ciudad.

HTS se compromete a proteger los santuarios chiítas

HTS, anteriormente afiliado a al-Qaeda conocido como Frente al Nusra, se comprometió a proteger los santuarios, que son venerados por los musulmanes chiítas y atraen peregrinos de todo el mundo. Los santuarios también han sido un punto de reunión para las milicias chiítas que luchan en Siria en nombre del gobierno respaldado por Irán de Assad.

El incidente ocurre en medio de tensiones crecientes tras los rápidos avances de los rebeldes que llevaron a la caída de los 24 años de gobierno de Assad y marcó un revés significativo para Irán, un aliado clave del líder sirio destituido.