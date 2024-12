MIRA: Las FDI despliegan paracaidistas en la frontera con Siria Los paracaidistas se unieron a brigadas ya estacionadas en el área para establecer perímetros seguros dentro de las zonas de amortiguamiento que bordean Siria. JERUSALEM POST STAFF Por

IDF soldiers from the 210th Battalion of the Paratrooper brigade enter UN buffer zones past the Golan Heights to secure the border with Syria. (IDF SPOKESPERSON'S UNIT)