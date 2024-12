Israel destruye 80% del ejército sirio en la operación Flecha de Bashan

La Fuerza Aérea de Israel atacó la mayoría de los depósitos de armas estratégicas en Siria, llevando a cabo alrededor de 350 ataques, confirmó el ejército el martes por la noche.

Aviones de la FAI atacan objetivos militares sirios en toda Siria, 10 de diciembre de 2024. (IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

El objetivo de la operación era evitar que cayeran en manos de grupos terroristas en Siria.

La armada israelí atacó los puertos de Al-Bayda y Latakia, donde se encontraban unas 15 embarcaciones navales sirias, añadió el ejército.

El ejército atacó baterías antiaéreas, campos de la fuerza aérea pertenecientes al ejército sirio y instalaciones de producción de armas en Damasco, Homs, Latakia, Palmira y Tartus. La IDF también degradó misiles de crucero, misiles superficie-aire, UAVs, aviones de combate, radares, tanques y helicópteros de ataque, entre otras cosas.

Anteriormente, se informó que la mayoría de los ataques fueron en el sur de Siria y alrededor de la ciudad de Damasco, apuntando a bases del ejército sirio, con énfasis en sistemas de defensa aérea y almacenes de misiles superficie-superficie y superficie-aire.

Israel has made it clear: HTS will not have an air force. pic.twitter.com/OMAll1Xa2i