Rusia instó a Assad abandonar el poder tras perder la guerra en Siria

Rusia organizó la salida del presidente sirio Bashar Assad de Siria a través de una base aérea rusa mientras los rebeldes avanzaban hacia Damasco, según fuentes del Kremlin citadas por Bloomberg en un informe publicado el miércoles.

El Kremlin temía por su aliado de larga data y lo convenció de que perdería la ofensiva relámpago liderada por el grupo rebelde Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Tres fuentes no identificadas familiarizadas con el asunto le dijeron a Bloomberg que el Kremlin le ofreció a él y a su familia un paso seguro si abandonaba de inmediato.

La inteligencia rusa coordinó la escapada, según dos fuentes citadas por Bloomberg, y sacó a Assad de contrabando de una base aérea rusa en la costa de Siria.

Según informes del Telegraph, Assad huyó de Damasco en su jet privado sin decirle a ninguno de sus asesores por temor a ser traicionado.

El jet de Assad voló con el transpondedor apagado hacia la base aérea de Khmeimim de Rusia en la costa siria. Luego, Assad voló a Moscú, reportadamente en un avión militar ruso.

Un caza ruso Sukhoi Su-35 despega en la base militar rusa de Hmeimim, situada al sureste de la ciudad de Latakia, en Hmeimim, provincia de Latakia, Siria, el 26 de septiembre de 2019. (credit: Maxime POPOV / AFP)

Rusia en el limbo

A pesar de aprobar personalmente los planes, el presidente ruso Vladimir Putin supuestamente aún no tiene la intención de reunirse con Assad, según el portavoz del Kremlin, Dimitry Peskov.

"No hay tal reunión en la agenda oficial del presidente", dijo Peskov a los medios rusos. "No tenemos nada que decir sobre el paradero de Assad. Tales decisiones no pueden tomarse sin el jefe de estado. Es su decisión. En este caso, no tengo nada que decir".

El Kremlin aún no ha realizado comentarios oficiales sobre el colapso del gobierno de Assad, lo que al parecer ha enojado y humillado a Putin. Una fuente cercana al Kremlin con información sobre la situación le dijo a Bloomberg que el jefe del Kremlin está ordenando saber por qué la inteligencia rusa no vio la amenaza de HTS al régimen de Assad antes. Su caída se produce después de años de fuerte apoyo financiero y militar ruso en la Guerra Civil Siria y casi medio siglo de gobierno de la familia Assad en Damasco.

El Jerusalem Post informó anteriormente sobre informes de medios rusos que indicaban que el Kremlin había otorgado asilo político a Assad y su familia en condiciones humanitarias. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia le dijo a NBC News que la seguridad de Assad en Rusia "muestra que Rusia actúa según corresponda en una situación tan extraordinaria".

Expertos en defensa rusos le dijeron a Bloomberg que la razón de Rusia para ayudar a Assad a huir se basó en temores por sus bases militares en la región, las únicas bases del país fuera del territorio de la antigua Unión Soviética.

"Esto fue un control de daños", dijo Ruslan Pukhov, jefe del Centro de Análisis de Estrategias y Tecnologías con sede en Moscú, a Bloomberg. Pukhov dijo que era "muy lógico" que Rusia instara a Assad a renunciar para evitar una muerte similar a la muerte del líder libio Moammar Gaddafi en 2011.

Business Insider informó el lunes que los buques de guerra rusos se retiraron de la única base naval de aguas cálidas del Kremlin, ubicada en Tartus, después de que Assad huyera.

El ejército ruso aún no ha retirado completamente sus fuerzas de Siria. Peskov dijo el lunes que "se está haciendo todo lo necesario y todo lo posible en este momento para ponerse en contacto con aquellos que pueden ocuparse de la seguridad. Y, por supuesto, nuestras fuerzas armadas también están tomando todas las precauciones necesarias".