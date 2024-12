Khamenei publica mensaje enigmático sobre el rol de las mujeres iraníes en X

El Líder Supremo iraní Ayatolá Ali Khamenei escribió, "Una mujer es una flor delicada y no una criada" y otros comentarios sobre el estatus de las mujeres en una publicación en X/Twitter el miércoles.

"Una mujer es una flor delicada y no una criada."

"Una mujer debería ser tratada como una flor en el hogar. Una flor necesita ser cuidada", escribió Khamenei.

"A #woman is a delicate flower and not a housemaid." A woman should be treated like a flower in the home. A flower needs to be cared for. Its freshness & sweet scent should be benefited from and used to perfume the air.