Estados Unidos mata al líder de ISIS, Abu Yusif, en un ataque aéreo en Siria

El líder de ISIS Abu Yusif fue eliminado en un ataque de precisión por las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos el jueves, anunció CENTCOM el viernes por la tarde.

Otro miembro no identificado de ISIS también fue eliminado en el ataque.

CENTCOM Forces Kill ISIS Leader During Precision Strike in SyriaOn Dec. 19, U.S. Central Command Forces conducted a precision airstrike targeting ISIS leader Abu Yusif aka Mahmud in the Dayr az Zawr Province, Syria resulting in two ISIS operatives killed, including Abu… pic.twitter.com/g3nO68Ye1T