Irán da los primeros pasos hacia el levantamiento de prohibiciones en redes sociales

Irán anunció que comenzará a aliviar algunas de las restricciones de internet más estrictas del mundo levantando su prohibición de WhatsApp y Google Play, lo que indica que las autoridades quieren apaciguar a los opositores internos mientras la República Islámica enfrenta importantes desafíos económicos y de política exterior.

Anteriormente, el martes, el Consejo Supremo de Ciberespacio de Irán aprobó el levantamiento de los bloqueos en "ciertas plataformas extranjeras ampliamente utilizadas", según la Agencia de Noticias de la República Islámica de Irán, que nombró a WhatsApp y Google Play como las dos primeras aplicaciones desbloqueadas.

Desde las protestas de 2009 contra la reelección del conservador Mahmud Ahmadineyad, las redes sociales, incluidas Facebook, X y YouTube, han sido prohibidas o restringidas por las autoridades que las han culpado de facilitar protestas y fomentar la oposición al estado.

El gobierno de Irán ha enfrentado críticas durante años de los iraníes comunes, gobiernos occidentales, las Naciones Unidas y activistas políticos por su actitud draconiana hacia internet. Los funcionarios, la mayoría de los cuales utilizan sitios de redes sociales prohibidos para gestionar sus propias cuentas públicas, a menudo no cumplen con las promesas de reducir la censura. En cambio, esta ha aumentado significativamente en los últimos 10 años.

No está claro cuándo entrará en vigor la decisión del martes. La IRNA dijo que se tomó por votación unánime en una reunión del consejo a la que asistieron el jefe del poder judicial y el presidente reformista Masoud Pezeshkian, quien se comprometió a relajar las libertades en internet para los iraníes cuando fue elegido en julio.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, pronuncia un discurso en Teherán esta semana. Ante una crisis existencial, Irán podría no tener más remedio que intensificar las hostilidades, advierte el escritor. (credit: Office of the Iranian Supreme Leader/West Asia News Agency/Reuters)

Un régimen impopular

La medida se produce cuando la República Islámica, ya muy impopular en casa después de una revuelta nacional en 2022 que fue brutalmente reprimida, mantiene un enfrentamiento con Israel por apoyar a Hamas en Gaza y a Hezbollah en Líbano.

Ambos grupos, designados como organizaciones terroristas por EE. UU. y sus aliados, han sido debilitados por la respuesta militar de Israel a los ataques de octubre de 2023 por parte de Hamas. La destitución de Bashar al-Asad en Siria también ha trastornado la política exterior de Irán en un momento en que lucha por mantener encendidas las luces para la industria y los hogares en medio de una importante crisis de combustible y gas natural.

"El proceso de levantar las restricciones en el ciberespacio será gradual y continuo, y no se limitará a la eliminación de restricciones en una o unas pocas plataformas", dijo la IRNA.

Los apagones completos de internet a menudo se han impuesto a los iraníes, incluidos durante las protestas de noviembre de 2019 y el levantamiento nacional de 2022, lo que llevó al gobierno de Estados Unidos en ese momento a flexibilizar las restricciones en los servicios de internet hacia Irán, como Starlink de Elon Musk.

Freedom House, con sede en Washington, dijo que Irán estaba entre los tres países con menos libertad en cuanto al acceso a internet, después de China y Myanmar, en su ranking anual de "Puntuaciones de Libertad en Internet".