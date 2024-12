¿Está Israel luchando contra los hutíes o el país de Yemen? - análisis

Con Hezbollah gravemente degradado, Hamas en gran medida desarmado y Siria decapitada, los líderes israelíes ahora están lidiando con los hutíes, quienes continúan disparando misiles balísticos y drones hacia Israel.

¿Cómo disuadirlos?

Una forma podría ser intensificando los ataques a sus activos, como ya lo ha hecho Israel en varias ocasiones.

Otra sería atacar a Irán, el patrocinador de esta entidad terrorista chiíta fanática. Y un tercer camino sería construir una coalición global, incluida Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, para enfrentarlos, ya que los hutíes han estado apuntando a los envíos en el Mar Rojo desde el 7 de octubre, lo que no solo representa una amenaza para Israel sino para el mundo.

No hay una solución milagrosa que acabe con la amenaza de los hutíes, quienes han demostrado una alta tolerancia al dolor y se han mostrado bastante resilientes desde que surgieron como un actor importante a mediados de la última década y desde que tomaron el control de gran parte de Yemen.

Disuadir a los hutíes requerirá un enfoque multifacético.

Uno de los enfoques, dejó claro el ministro de Relaciones Exteriores Gideon Sa’ar el martes, es lograr que más países en el mundo reconozcan a los hutíes como una organización terrorista internacional.

Vista de una explosión en un barco que, según los Houthis, es un ataque suyo contra el MV Tutor, de propiedad griega, en el Mar Rojo, fechada el 12 de junio de 2024, en esta captura de pantalla obtenida de un vídeo. (credit: HOUTHI MEDIA CENTRE/Handout via REUTERS)

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado el miércoles diciendo que tras los continuos ataques hutíes -otro misil balístico fue lanzado el martes por la mañana pero fue interceptado con éxito- Sa’ar instruyó a los diplomáticos de Israel en Europa trabajar para lograr que los hutíes sean reconocidos por la mayor cantidad posible de gobiernos como una organización terrorista.

"Los hutíes representan una amenaza no solo para Israel sino para la región y el mundo entero", dijo.

"La amenaza directa a la libertad de navegación en una de las rutas marítimas más transitadas a nivel global es un desafío para la comunidad internacional y el orden mundial. El paso más básico y fundamental es designarlos como una organización terrorista".

Estado, no un sector no estatal

El paso de Sa’ar es interesante, considerando que hay otra corriente de pensamiento respecto a cómo tratar con los hutíes, una abogada por el ex jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Giora Eiland: tratarlos como un Estado, no como un actor no estatal.

Eiland dijo en una entrevista en Kan Bet que Israel debería decir que está en guerra con el estado de Yemen, no "solo" con una organización terrorista. Según Eiland, aunque los hutíes no controlan todo Yemen, controlan una parte lo suficientemente grande, incluida la capital de Saná y el principal puerto del país, como para ser considerados el estado de Yemen.

¿Por qué importa la semántica aquí? Porque al librar una guerra contra una organización terrorista o actores no estatales, un país está limitado en sus objetivos. Pero al librar una guerra contra un estado, Israel podría invocar leyes tradicionales de la guerra, potencialmente legitimando acciones militares más amplias como bloqueos o ataques a la infraestructura estatal, en lugar de medidas limitadas contra el terrorismo.

Esta forma de enmarcar influiría en la estrategia militar del país al cambiar de operaciones de contraterrorismo a una guerra a nivel estatal más amplia, incluidos los ataques a las cadenas de suministro de Yemen.

Estas acciones tendrían como objetivo degradar las capacidades a nivel estatal de Yemen en lugar de centrarse únicamente en el liderazgo hutí, algo que Israel aún no ha hecho, o en sus sistemas de armas. Sin embargo, hay un riesgo involucrado: escalar el conflicto y atraer a otros actores, como Irán. Y eso es lo que hace que la elección de enmarcar sea una decisión significativa.

También hay profundas implicaciones regionales. Etiquetar a los hutíes como una organización terrorista sería más conveniente para los Estados del Golfo como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, quienes ven a los hutíes como una amenaza directa y han luchado contra ellos.

Sin embargo, una declaración de guerra contra Yemen podría complicar las cosas, ya que es probable que los Emiratos Árabes Unidos y los saudíes encuentren más difícil apoyar una guerra abierta contra un estado árabe vecino. Una guerra contra una organización terrorista alimentada por una ideología chií extremista y respaldada por Irán es una cosa, pero luchar contra un estado árabe soberano sería algo completamente diferente.

Presentar a los hutíes como una organización terrorista se alinea con la narrativa más amplia de Israel de combatir a los representantes iraníes, lo que probablemente resonaría más con audiencias internacionales más alertas a la amenaza global que representa el terrorismo. Sin embargo, presentarlos como un estado corre el riesgo de alienar a aliados que no están dispuestos a ser arrastrados a una guerra con Yemen.

Además, afirmar que se trata de una guerra contra una organización terrorista podría potencialmente fortalecer la posición del gobierno reconocido internacionalmente de Yemen en su lucha contra los hutíes, mientras que decir que se trata de una guerra contra Yemen podría legitimar inadvertidamente el control hutí de grandes partes de Yemen.

La promoción de los hutíes de un grupo terrorista al Estado de Yemen podría otorgarles más autoridad en las negociaciones de paz y en los foros internacionales. También podría llevar al establecimiento de relaciones diplomáticas formales con otros países, cambiando la naturaleza del compromiso internacional con Yemen.

Este reconocimiento podría socavar la autoridad del gobierno reconocido internacionalmente en la capital provisional de Adén y dar a los hutíes más ventaja en las negociaciones de paz para poner fin de manera permanente a la guerra civil en Yemen.

Hay pros y contras en enmarcar la lucha de Israel como una contra los hutíes específicamente o el estado de facto de Yemen. La directiva de Sa'ar para que los diplomáticos israelíes en Europa presionen a sus países anfitriones para designar a los hutíes como una organización terrorista sugiere que Jerusalén ha tomado su decisión.

Sin embargo, esta decisión va mucho más allá de una cuestión semántica; es un cálculo estratégico con importantes implicaciones militares, diplomáticas y regionales.