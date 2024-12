La Fuerza Aérea de Israel lanza su ataque más grande contra los hutíes desde el inicio de la guerra

Los ataques aéreos israelíes se dirigieron contra una serie de infraestructuras hutíes cerca de los aeropuertos de Hodeidah y la capital yemení, Sana'a, confirmaron fuentes al Jerusalem Post el jueves.

Los ataques apuntaron a la pista principal del Aeropuerto Internacional de Sana'a, la torre de control y aeronaves, algunas de las cuales posteriormente se incendiaron.

El Director General de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, afirmó que estaba en el aeropuerto durante los ataques. Estaba en Yemen para negociar la liberación de personal de la ONU que había sido detenido allí.

Our mission to negotiate the release of @UN staff detainees and to assess the health and humanitarian situation in #Yemen concluded today. We continue to call for the detainees' immediate release.As we were about to board our flight from Sana’a, about two hours ago, the airport… pic.twitter.com/riZayWHkvf